Top 8 loại thực phẩm giúp não bộ luôn “trẻ”

Sức khỏe 25/10/2023 10:28

Những thực phẩm này nếu được tiêu thụ thường xuyên sẽ giúp giữ cho bộ não luôn ở trạng thái tốt nhất.

Việc chăm sóc não bộ của bạn một cách thường xuyên là điều cần thiết. Suy cho cùng, bộ não hỗ trợ sức khỏe tổng thể của bạn, theo Liên đoàn Thần kinh học Thế giới, nó kiểm soát khả năng hoạt động, giao tiếp, ra quyết định và giải quyết vấn đề của cơ thể bạn. Trên thực tế, nó có lẽ là cơ quan quý giá nhất trong cơ thể bạn. Vì vậy, một cách tự nhiên, bạn có thể đang tự hỏi mình cần ăn gì mỗi ngày để giúp não bộ duy trì hoạt động tốt nhất. Cụ thể thế nào, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết về top 8 loại thực phẩm giúp não bộ luôn “trẻ” ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Top 8 loại thực phẩm giúp não bộ duy trì hoạt động tốt nhất

1. Quả việt quất

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Quả việt quất là một loại thực phẩm đơn giản để bổ sung vào bữa ăn hàng tuần của bạn. Cho dù bạn thêm chúng vào ngũ cốc hay yến mạch mỗi sáng hay thưởng thức chúng với một chút mật ong tươi để tráng miệng, bạn đang giúp ích cho cơ thể mình bằng cách tiêu thụ loại trái cây thú vị này!

Cụ thể, quả việt quất rất giàu chất chống oxy hóa được gọi là anthocyanin, giúp bảo vệ não khỏi stress oxy hóa và viêm. Các nghiên cứu cho thấy rằng tiêu thụ quả việt quất thường xuyên có thể cải thiện trí nhớ và trì hoãn sự suy giảm nhận thức liên quan đến tuổi tác. 

2. Các loại cá béo

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Các loại cá béo như cá thu, cá hồi và cá mòi cung cấp nhiều axit béo omega-3, mang lại lợi ích chống viêm. Theo đó, những chất béo thiết yếu này rất quan trọng để duy trì sức khỏe não bộ và có liên quan đến việc cải thiện trí nhớ, điều chỉnh tâm trạng và giảm nguy cơ suy giảm nhận thức.

3. Các loại rau lá xanh

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Các loại rau lá xanh là một loại thực phẩm thiết yếu trong chế độ ăn kiêng, nhưng bạn có biết rằng các loại rau xanh như cải xoăn và rau chân vịt cũng chứa đầy chất chống oxy hóa, khoáng chất và vitamin rất tốt cho sức khỏe não bộ của bạn. Chúng thúc đẩy chức năng não khỏe mạnh bằng cách giảm viêm và cải thiện hiệu suất nhận thức. 

4. Các loại hạt

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Các loại hạt là một thực phẩm bắt buộc phải có khác trong tủ đựng thức ăn mà bạn có thể thêm vào các bữa ăn nhẹ và bữa ăn chính một cách tiện dụng. Chẳng hạn, hãy thêm một ít hạnh nhân vào bột yến mạch hoặc trộn hỗn hợp các loại hạt tốt cho sức khỏe để có một bữa ăn nhẹ dinh dưỡng và ngon miệng.

Các chuyên gia cho biết: “Các loại hạt như quả óc chó, hạnh nhân, hạt lanh và hạt chia rất giàu chất chống oxy hóa và chất béo lành mạnh. Chúng cung cấp nguồn năng lượng ổn định cho não và hỗ trợ chức năng nhận thức.”

5. Bông cải xanh

Top 8 loại thực phẩm giúp não bộ luôn “trẻ” - Ảnh 6

Loại rau thuộc họ cải này rất tốt cho tâm trí và cơ thể của bạn. Cụ thể, bông cải xanh chứa các hợp chất như sulforaphane, có liên quan đến việc giảm viêm và cải thiện sức khỏe não bộ. Không chỉ vậy, sulforaphane cũng là một chất chống ung thư, đặc biệt là ung thư vú. Chính vì vậy, hãy cho một ít bông cải xanh vào món sinh tố buổi sáng của bạn.

6. Trứng

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Về cơ bản, bạn có thể thưởng thức trứng cho bất kỳ bữa ăn nào trong ngày. Trứng có chứa choline, một chất dinh dưỡng thiết yếu tạo ra acetylcholine, một chất dẫn truyền thần kinh quan trọng đối với trí nhớ và chức năng nhận thức. Không chỉ vậy, chất béo trong lòng đỏ trứng cũng hỗ trợ sản xuất cholesterol cần thiết cho quá trình tổng hợp myelin, chất cách điện xung quanh tế bào thần kinh tạo điều kiện dẫn truyền sợi trục, giống như lớp cách điện xung quanh hệ thống dây điện của bạn. Vì vậy, đừng bỏ qua món trứng đơn giản nhưng giàu dinh dưỡng này nhé!

7. Nghệ

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Nghệ nên là loại gia vị yêu thích mới trong tủ đựng thức ăn của bạn. Theo các chuyên gia: "Củ nghệ có chứa một hợp chất hoạt động gọi là curcumin, có đặc tính chống viêm và chống oxy hóa mạnh mẽ. Trong đó, curcumin đã được chứng minh là có tác dụng tăng cường trí nhớ và có thể đóng vai trò làm giảm nguy cơ mắc các bệnh thoái hóa thần kinh."

8. Gừng

Top 8 loại thực phẩm giúp não bộ luôn “trẻ” - Ảnh 9

Nếu bạn là người yêu thích các món ăn châu Á thì chắc hẳn bạn đã khá quen thuộc với gừng. Các chuyên gia cho biết: “Gừng là một chất chống viêm mạnh đã được chứng minh là có tác dụng tăng cường chức năng nhận thức”. Trong đó, tác dụng chống oxy hóa cũng được cho là có tác dụng bảo vệ tế bào thần kinh chống lại stress oxy hóa - là nguyên nhân gây ra các bệnh thoái hóa thần kinh như bệnh Parkinson và Alzheimer. 

Tóm lại, trên đây là tổng hợp 8 loại thực phẩm giúp não bộ luôn “trẻ”. Bằng việc bổ sung những thực phẩm này vào chế độ ăn uống hàng ngày, bạn sẽ giúp cho não bộ của mình luôn hoạt động một cách hiệu quả nhất nhé! Hy vọng những thông tin này sẽ hữu ích tới quý bạn đọc.

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