Top 4 loại thực phẩm giúp vòng 1 căng tràn

Ngoài ra, kích thước vòng 1 còn thay đổi theo cân nặng, độ tuổi. Cụ thể, việc tăng cân sẽ làm tăng kích thước của bầu ngực và ngược lại. Đồng thời, hình dáng và độ lớn của ngực sẽ tăng dần hoặc chảy xệ xuống tùy vào độ tuổi

Để biết được loại thực phẩm nào giúp tăng vòng 1 tự nhiên, chị em nên tìm hiểu về yếu tố ảnh hưởng đến kích thước của ngực. Bộ ngực lớn hay nhỏ chủ yếu được quyết định bởi cấu trúc xương, khối lượng vú, những đặc điểm di truyền từ gia đình.

Trong quá trình mang thai, kích thước vòng 1 sẽ tiếp tục tăng để tạo điều kiện cho quá trình tiết sữa, nuôi con. Đến khi bước vào thời kỳ mãn kinh, lượng hormone sẽ giảm sút dẫn đến bầu ngực mất đàn hồi và giảm kích thước.

Không chỉ vậy, nồng độ hormone và chu kỳ sinh sản cũng ảnh hưởng đến kích thước của vòng 1. Khi bước vào tuổi dậy thì, buồng trứng có khả năng sản xuất Estrogen và Progesteron làm gia tăng chất béo, mở rộng tuyến sữa, ống dẫn sữa khiến ngực bắt đầu to lên. Sau giai đoạn này, nồng độ hormone giảm xuống nên kích thước vòng ngực sẽ không thay đổi.

Như vậy, để tăng kích thước vòng 1 sau tuổi dậy thì, các bạn gái nên ăn nhiều thực phẩm giàu Estrogen.

Đậu tương và các sản phẩm chế biến từ đậu tương

Một số sản phẩm chế biến từ đậu tương như đậu phụ, sữa đậu, bột đậu tương… vì thế cũng đem lại hiệu quả đáng kể trong việc cải thiện kích thước vòng 1. Ảnh minh họa: Internet

Trong số các loại cây họ Đậu, đậu tương (hay đậu nành) là loại cây đặc biệt chứa lượng lớn isoflavone và genistein với công thức hóa học gần giống estrogen. Một số sản phẩm chế biến từ đậu tương như đậu phụ, sữa đậu, bột đậu tương… vì thế cũng đem lại hiệu quả đáng kể trong việc cải thiện kích thước vòng 1.

Thường xuyên tiêu thụ các loại thực phẩm này kết hợp tập thể dục đều đặn, đúng cách chắc chắn sẽ giúp phái đẹp nhanh chóng sở hữu một bộ ngực căng đầy và khỏe mạnh.

Bưởi

Bưởi chứa nhiều chất chống oxy hóa và giàu vitamin C. Đặc biệt hơn, bưởi còn chứa ít calo, khi được nạp vào cơ thể có tác dụng giảm cân nhưng lại không làm giảm lượng mỡ tập trung ở ngực. Nước ép bưởi táo là thức uống lý tưởng nhất mà bạn nên thực hiện để tăng kích cỡ vòng 1. Bạn chỉ cần lấy vài múi bưởi và nửa quả táo ép lấy nước uống, có thể thêm đường hoặc mật ong để thêm vị thơm ngon. Đây là thức uống không chỉ bổ dưỡng mà còn rất thơm mát.

Các loại hạt

Hạt điều, óc chó, hồ đào, hạnh nhân,… đều là những loại hạt giàu Estrogen được liệt vào danh sách các thực phẩm tăng vòng 1 hiệu quả. Ảnh minh họa: Internet

Hạt điều, óc chó, hồ đào, hạnh nhân,… đều là những loại hạt giàu Estrogen được liệt vào danh sách các thực phẩm tăng vòng 1 hiệu quả. Không chỉ vậy, chúng còn chứa nhiều vitamin E giúp ngăn chặn sự lão hóa, duy trì bầu ngực săn chắc.

Vì vậy chị em nên bổ sung các loại hạt vào bữa ăn hàng ngày. Để thay đổi khẩu vị chị em có thể dùng các loại hạt rang, sấy thay thế đồ ăn vặt hoặc trộn vào các món salad cũng rất ngon.

Trứng gà

Trứng gà rất có ích trong việc phát triển mô ở ngực, đặc biệt là kết hợp với sữa đặc hoặc mật ong. Trứng gà hấp mật ong là món ăn vô cùng nổi tiếng với các chị em ở Nhật với tác dụng làm tăng kích thước vùng 1 vì trong trứng gà có rất nhiều protein sinh collagen nuôi dưỡng và tăng đàn hồi cho da. Sữa đặc và mật ong giúp vòng 1 nảy nở và căng mịn.