Top 2 thói quen khó bỏ trước khi đi ngủ khiến các chị em già đi trông thấy, lại tăng cân vù vù

Sức khỏe 12/06/2022 07:35

Có nhiều thói quen trong cuộc sống khiến cơ thể của bạn bị suy giảm collagen, già đi lại tăng cân nhanh chóng. Hãy tìm hiểu và thay đổi ngay trước khi quá muộn!

Trước khi ngủ là thời điểm quan trọng để cho cơ thể được thư giãn, giúp bạn nhanh chóng có được một giấc ngủ ngon. Điều này rất cần thiết để làn da luôn nhuận sắc, cơ thể được phục hồi sau một ngày dài làm việc mệt mỏi. Thế nhưng, trong cuộc sống hiện đại, không ít chị em luôn mắc phải những sai lầm trước khi đi ngủ khiến cơ thể già nhanh, lại tăng cân vù vù. Nhiều người già đi thấy rõ chỉ sau một đêm và làn da luôn phản ánh rõ nhất với dấu hiệu sụt giảm collagen.

2 thói quen khó bỏ trước khi đi ngủ khiến chị em già đi, mập lên

1. Ăn trước khi ngủ

Ăn đêm là thói quen khó bỏ của nhiều người, chị em phụ nữ cũng không ngoại trừ. Nhiều người ăn đêm vì qua bận rộn. Một số người khác lại cảm thấy đói không ngủ được nên đã lựa chọn ăn đêm trước khi lên giường.

Top 2 thói quen khó bỏ trước khi đi ngủ khiến các chị em già đi trông thấy, lại tăng cân vù vù - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thói quen ăn trước khi ngủ thực sự không tốt cho sức khỏe. Ăn trước khi ngủ vốn đi ngược lại nhịp sinh học của cơ thể. Đặc biệt, hành động này còn khiến bạn già cực nhanh. Ngoài ra, nhiều người thường lựa chọn ăn đêm những thực phẩm kém lành mạnh nên sẽ tăng cân nhanh chóng. 

2. Dùng điện thoại trước khi ngủ

Trước giờ đi ngủ, nhiều chị em thường có thói quen lướt điện thoại để xem "có gì hot không". Đây là thói quen xấu nhưng rất khó bỏ. Cụ thể, dùng điện thoại trước khi đi ngủ khiến bạn mất tập trung, kém tỉnh táo, kích thích não bộ và khó đi vào giấc ngủ ban đêm.

Top 2 thói quen khó bỏ trước khi đi ngủ khiến các chị em già đi trông thấy, lại tăng cân vù vù - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, không chỉ là dùng điện thoại trực tiếp mà ngay cả việc nghe nhạc, xem một thứ gì đó như tin nhắn, lướt facebook... cũng thực sự ảnh hưởng đến giấc ngủ của bạn. Việc ảnh hưởng giấc ngủ tất nhiên sẽ khiến bạn luôn mệt mỏi, cơ thể lão hóa nhanh.

Đáng nói, ánh sáng xanh từ điện thoại cũng như các thiết bị điện tử khác còn trực tiếp khiến làn da bạn trở nên nhăn nheo, xấu xí. Đây chính là dấu hiệu tố cáo bạn già nhanh, collagen sụt giảm thấy rõ.

2 việc nên làm trước khi đi ngủ để ngủ ngon, nhuận sắc

1. Ngâm chân, thư giãn trước khi đi ngủ

Top 2 thói quen khó bỏ trước khi đi ngủ khiến các chị em già đi trông thấy, lại tăng cân vù vù - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Để thực hiện, bạn chỉ cần ngâm chân vào nước muối ấm, cho thêm chút gừng. Hoặc bạn cũng có thể ngâm chân với những nguyên liệu khác tùy ý. Chú ý ngâm kết hợp massage chân để nâng cao hiệu quả.

2. Hít thở sâu theo hướng dẫn của yoga cổ điển

Thay vì cứ nằm trên giường trằn trọc rồi lại tìm đến điện thoại giải trí mong ngủ ngon, chị em nên áp dụng bài tập hít thở sâu trong yoga cổ điển. Đây được coi là bài tập đơn giản giúp bạn nhanh chóng đi vào giấc ngủ và sớm sâu giấc.

Top 2 thói quen khó bỏ trước khi đi ngủ khiến các chị em già đi trông thấy, lại tăng cân vù vù - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Để thực hiện hít thở sâu theo hướng dẫn của yoga cổ điển, bạn làm theo các bước như sau:

Ngồi thẳng lưng. Hai chân khoanh lại, đồng thời đặt hai bàn tay lên đùi. Lưu ý giữ cổ và lưng thẳng hàng.

- Thả lỏng cơ bụng, tập trung hít một hơi thật mạnh và sâu bằng mũi đến khi bụng phình ra.

- Sau đó từ từ thở ra thật mạnh khi bụng đã xẹp xuống.

- Cố gắng duy trì hơi thở này 10 lần.

Bạn cũng có thể duy trì bài tập thở mũi để nhanh chóng có được giấc ngủ ngon, sâu giấc:

- Ngồi thẳng lưng, khoanh chân.

- Tay trái đặt thả lỏng bên cạnh. Đưa tay phải lên dùng ngón cái bịt mũi. Thả lỏng tay trái trên đùi hoặc trong lòng bạn rồi đưa tay phải lên mặt.

- Cụp ngón tay trỏ và ngón giữa lại sau đó dùng ngón tay cái bịt lỗ mũi bên phải lại, hít vào từ từ bằng lỗ mũi trái.

- Khi đã hoàn thành việc hít vào, bạn dùng ngón tay áp út bịt lỗ mũi trái lại và mở lỗ mũi bên phải ra sau đó từ từ thở ra bằng lỗ mũi này.

- Thực hiện 10 lần.

 

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Từ khóa:   Điện Thoại Ăn Uống Tập Yoga

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