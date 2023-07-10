Nếu bạn gặp khó khăn trong việc xử lý các vấn đề về táo bón thì bạn có thể đang tìm kiếm một loại thuốc nhuận tràng tự nhiên thay vì các loại thuốc kê đơn. Bởi nhiều loại thuốc nhuận tràng tự nhiên có thể được ưa chuộng hơn vì chúng có thể nhẹ nhàng hơn đối với hệ tiêu hóa và có ít tác dụng phụ tiềm ẩn hơn so với thuốc nhuận tràng không kê đơn. Vậy đâu là những loại thuốc nhuận tràng tự nhiên tốt nhất? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết về top 6 loại thuốc nhuận tràng tự nhiên tốt nhất ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Mận khô có lẽ là loại thuốc nhuận tràng tự nhiên nổi tiếng nhất. Vì thành phần chứa nhiều chất xơ và sorbitol, một loại rượu đường có 'tác dụng thẩm thấu' khi tiêu thụ với số lượng lớn. Đồng thời sorbitol có thể hút nhiều nước hơn vào ruột, nên việc ăn mận khô sẽ giúp làm mềm phân và thúc đẩy nhu động ruột hoạt động hiệu quả hơn.

Mặc dù một nghiên cứu được tìm thấy trên Tạp chí Tiêu hóa Hoa Kỳ xác nhận rằng mận khô giúp giảm triệu chứng táo bón một cách hiệu quả, nhưng bạn sẽ cần tiêu thụ khoảng 8-10 quả mận khô để có tác dụng nhuận tràng, điều này có thể khó thực hiện đối với một số người. Bên cạnh đó, một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng 8 ounce nước ép mận khô có thể giúp giảm táo bón, điều này khả thi hơn nhưng lại cung cấp thêm 182 calo. Ngoài ra, một số người cho biết họ bị đầy hơi và chướng bụng khi tiêu thụ một lượng mận khô như vậy.

Quả kiwi

Nghiên cứu tương tự được tìm thấy trong Tạp chí Tiêu hóa Hoa Kỳ lưu ý rằng kiwi là một lựa chọn cho những người đang tìm kiếm biện pháp giảm táo bón. Cụ thể, quả Kiwi đã được chứng minh trong một số thử nghiệm lâm sàng là có hiệu quả trong việc giảm táo bón mà không có bất kỳ tác dụng phụ nào.

Kiwi không chỉ giàu chất xơ mà chất xơ của chúng có tính nhớt và có khả năng giữ nước, làm tăng độ mềm của phân. Kiwi cũng chứa một loại enzyme gọi là actinidin được cho là có tác dụng cải thiện tình trạng nhuận tràng bằng cách kích thích các thụ thể trong ruột kết. Ngẫu nhiên, enzyme này được tìm thấy chủ yếu ở kiwi xanh, với hàm lượng thấp hơn ở giống vàng. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng tất cả những gì bạn cần là ăn hai quả Kiwi xanh vừa gọt vỏ mỗi ngày để nhận thấy sự cải thiện đáng kể.

Yến mạch

Yến mạch có nhiều chất xơ, đặc biệt là chất xơ hòa tan, có khả năng hấp thụ nước và tạo gel—nó hấp thụ nước để tạo thành gel—làm cho phân mềm hơn và dễ đi ngoài hơn. Bột yến mạch hoặc yến mạch để qua đêm là một cách tuyệt vời và dễ dàng để bắt đầu ngày mới với việc tăng cường chất xơ, nhưng yến mạch cũng có thể được thêm vào sinh tố hoặc được sử dụng để tạo ra các món ăn giàu năng lượng.

Hạt chia

Hạt Chia rất giàu chất xơ, đặc biệt là chất xơ hòa tan, giúp làm phân mềm và dễ đi ngoài hơn. Cụ thể, hạt chia có nhiều chất xơ và có thể hấp thụ lượng nước gấp 10 lần trọng lượng của chúng, giúp làm đầy phân và thúc đẩy nhu động ruột.

Một cách tuyệt vời để sử dụng hạt chia là ngâm chúng trong nước. Ví dụ: bạn có thể thêm một thìa canh yến mạch để qua đêm hoặc làm bánh pudding hạt chia.

Cà phê

Cà phê là một chất kích thích có thể làm tăng nhu động ruột. Như nhiều người biết rõ, uống cà phê vào buổi sáng chắc chắn có thể giúp bạn “đi ngoài'". Cụ thể, chất caffeine chắc chắn góp phần vào tác dụng này, tuy nhiên, một thành phần khác của cà phê, một chất chống oxy hóa có tên là axit chlorogenic, cũng góp phần tạo ra tác dụng nhuận tràng. Điều này có nghĩa là ngay cả cà phê không chứa caffein cũng có thể giúp ích, đồng thời các chuyên gia cũng chỉ ra rằng "uống nóng có thể hiệu quả hơn uống lạnh."

Nước lọc

Có rất nhiều lý do để uống đủ nước, trong đó bao gồm cả việc giúp trị táo bón. Các chuyên gia giải thích rằng "uống đủ nước có thể giúp làm mềm phân và đi ngoài dễ dàng hơn." Mặc dù một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Chất dinh dưỡng đã xác nhận rằng nước khoáng tự nhiên giàu magiê sunfat có tác dụng như thuốc nhuận tràng, nhưng bạn có thể dùng nước thông thường nếu muốn mà vẫn tận hưởng được cảm giác nhẹ nhõm mà bạn mong muốn đạt được.

Trên đây là tổng hợp 6 loại thuốc nhuận tràng tự nhiên tốt nhất. Bằng việc kết hợp những loại thực phẩm tự nhiên này vào thực đơn mỗi ngày, hệ tiêu hóa của bạn nhất định sẽ hoạt động nhẹ nhàng và trơn tru hơn nhé! Hy vọng những thông tin trên đây sẽ hữu ích tới quý độc giả.