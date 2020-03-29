Tổ yến chưng đường phèn có tác dụng gì, bạn đã biết chưa?

Tổ yến là thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao rất tốt cho sức khỏe và phù hợp với mọi đối tượng. Cách chế biến yến cũng rất đa dạng, trong đó món tổ yến chưng đường phèn dễ chế biến nhất và được nhiều người yêu thích. Vậy cách nấu tổ yến chưng đường phèn như thế nào? và ăn tổ yến chưng đường phèn có tác dụng gì ? Bài viết dưới đây sẽ sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về công dụng và cách nấu món ăn này đơn giản ngay tại nhà.

Tổ yến có chứa nhiều axit amin và các nguyên tố vi lượng cần thiết cho cơ thể. Vì vậy, khi ăn tổ yến chưng đường phèn, cơ thể sẽ được bổ sung các chất dinh dưỡng, giúp cân bằng quá trình trao đổi chất và tăng cường khả năng miễn dịch cho cơ thể.

Tổ yến chưng đèn phèn không chỉ có hương vị thơm ngon và còn có nhiều tác dụng tốt đối với sức khỏe, nhất là đối với những người bị suy nhược cơ thể hay trẻ bị suy dinh dưỡng. Dưới đây là một số công dụng mà món ăn này mang lại:

Tổ yến có chứa nhiều axit amin và các nguyên tố vi lượng cần thiết cho cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

Bổ máu

Trong tổ yến có chứa hàm lượng chất đạm và sắt dồi dào có tác dụng bổ máu cho cơ thể. Chất sắt đóng vai trò rất quan trọng trong việc tổng hợp hemoglobin, đây là chất có vai trò vận chuyển oxy đến các tế bào trong cơ thể.

Bổ phế và giảm ho

Đối với một số người hay mắc các bệnh về đường hô hấp như viêm phổi, cảm cúm, ho đờm, hen suyễn... thì tổ yến chính là phương thuốc hỗ trợ điều trị bệnh hiệu quả. Tổ yến được sử dụng như một loại dược liệu trong Đông y với công dụng dưỡng âm, giảm ho, bổ phế và làm sạch đờm ở đường hô hấp.

Tổ yến được có công dụng dưỡng âm, giảm ho, bổ phế - Ảnh minh họa: Internet

Theo kinh nghiệm dân gian, nếu ăn tổ yến chưng với gừng và ăn mỗi tuần 3 lần sẽ giúp làm sạch phổi và cải thiện chức năng của hệ hô hấp.

Tốt cho sức khỏe phụ nữ mang thai và phục hồi sau sinh

Phụ nữ khi mang thai và sau sinh ăn tổ yến sẽ giúp tăng cường sức khỏe cho mẹ và bé, giúp phục hồi sức khỏe sau sinh nhanh chóng. Ngoài ra, ăn tổ yến chưng đường phèn còn giúp chị em làm đẹp da, ngăn ngừa lão hóa và phục hồi nét đẹp nhanh chóng.

An thần và bổ não

Đây là một trong những công dụng tuyệt vời của yến đối với hệ thần kinh trung ương. Theo một số nghiên cứu cho thấy, các vi chất dinh dưỡng có trong tổ yến như Mn, Br, Cu, Zn có tác dụng an thần, xoa dịu căng thẳng thần kinh và hỗ trợ bộ não xử lý thông tin tốt hơn.

Ngoài ra, ăn tổ yến còn có tác dụng cải thiện chứng mất ngủ, giúp người bệnh ngủ ngon và sâu giấc hơn.

Ăn tổ yến còn có tác dụng cải thiện chứng mất ngủ - Ảnh minh họa: Internet

Cách chế biến tổ yến chưng đường phèn

Nguyên liệu chuẩn bị:

5g tổ yến đã sơ chế

3 thìa cà phê đường phèn

Nước sôi để nguội

Nồi để chưng yến

Cách làm tổ yến chưng đường phèn:

Bước 1: Đối với tổ yến thô, trước khi chế biến bạn cần làm sạch lông và các tạp chất. Còn nếu sử dụng yến tinh chế thì bạn chỉ cần ngâm yến qua nước khoảng 20 phút rồi vớt ra để ráo.

Bước 2: Cho tổ yến đã làm sạch vào một bát nhỏ. Đổ nước ngập chén yến nhưng không nên đổ quá đầy vì khi chưng yến sẽ nở ra và nước sẽ bị trào ra ngoài.

Cách chế biến tổ yến chưng đường phèn - Ảnh minh họa: Internet

Bước 3: Cho bát yến vào nồi và đổ nước ngập khoảng 1/4 thân bát.

Bước 4: Đậy nắp nồi và mở lửa vừa cho tới khi nước sôi thì vặn nhỏ lửa. Chưng yến trong khoảng 30 phút. Cần lưu ý thời gian chưng yến vì thời gian có thể chênh lệch theo từng loại yến.

Bước 5: Khi chưng yến đạt độ mềm như ý, bạn tắt lửa rồi cho đường phèn vào là có thể dùng được.

Bạn có thể sử dụng yến nóng hoặc lạnh đều được và có thể cho thêm 2 lát gừng mỏng vào để tạo mùi thơm.

Lưu ý khi ăn tổ yến chưng đường phèn

Sử dụng yến đều đặn với một lượng nhất định để bổ sung đầy đủ các chất dinh dưỡng. Tuy nhiên, bạn không nên quá lạm dụng yến sẽ không tốt cho sức khỏe, vì yến có tính hàn và có thể gây lạnh bụng.

Tác dụng của tổ yến chưng đường phèn sẽ tốt nhất khi bạn dùng vào lúc sáng sớm khi mới ngủ dậy. Ăn yến trước khi ngủ hoặc khi bụng đói sẽ giúp cơ thể hấp thu tối đa các dưỡng chất cần thiết.

Không nên quá lạm dụng yến sẽ không tốt cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Với những thông tin chia sẻ trên, hy vọng sẽ giúp bạn giải đáp được thắc mắc ăn tổ yến chưng đường phèn có tác dụng gì cũng như cách để nấu món ăn này. Tổ yến chưng đường phèn không chỉ là món ăn thơm ngon mà còn có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý ăn tổ yến với liều lượng hợp lý để đảm sức khỏe.