Măng tây có tác dụng gì, bạn đã biết chưa?

Măng tây có chứa nhiều chất dinh dưỡng như vitamin A, B6, C, E, K, protein, canxi, folate, sắt, kẽm, magie cùng nhiều khoáng tố khác tốt cho hệ tiêu hóa, xương khớp, tim mạch và cả thần kinh. Phần rễ của cây măng tây cũng được sử dụng làm dược liệu trong y học cổ truyền nhờ có tác dụng nhuận phế và tiêu đàm.

Cây măng tây là một loại cây thảo được sử dụng làm rau ăn. Cây thân tròn, mọc thẳng và rắn chắc. Các măng non thường được thu hoạch vào mùa xuân khi cây phát triển đến kích thước khoảng 15 – 20cm.

Măng tây được chia thành 3 loại chính như sau:

Măng tây tím: Măng tây tím có chứa hàm lượng anthocyanins cao nên có màu tím. Thân mềm, ngọt và thơm dịu nhưng ít chất xơ hơn so với các loại măng tây còn lại. Măng tây tím chủ yếu được trồng nhiều ở Úc.

Măng tây xanh: Đây là loại măng được sử dụng phổ biến hiện nay. Do được trồng trong môi trường có nhiều ánh sáng mặt trời nên măng có màu xanh đậm và thân mập mạp. Mặc dù có vị hơi đắng nhưng măng tây xanh chứa hàm lượng dinh dưỡng rất cao.

Măng tây gồm 3 loại có màu khác nhau là trắng, xanh và tím - Ảnh minh họa: Internet

Măng tây trắng: Măng tây trắng được trồng trong bóng tối nên không thể quang hợp khiến cho thân cây có màu trắng. Giá măng tây trắng trên thị trường thường đắt gấp đôi so với loại măng màu xanh do nguồn cung ít và tốn kém chi phí trong quá trình sản xuất.

Rau măng tây có tác dụng gì?

Giảm cân

Đây là một trong những tác dụng hữu hiệu của măng tây trong làm đẹp. Măng tây rất giàu chất xơ nhưng lại chứa rất ít chất béo bão hòa. Măng tây là thực phẩm cần thiết trong thực đơn của người đang bị thừa cân và có ý định giảm cân. Thực phẩm này giúp giảm cân một cách an toàn và không gây ra tác dụng phụ như các loại thực phẩm chức năng khác trên thị trường.

Ăn măng tây có tác dụng giảm cân hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ tim mạch

Do trong măng tây có chứa rất nhiều potassium (kali) nên giúp ổn định huyết áp và hỗ trợ tim mạch. Măng tây còn chứa hàm lượng lớn chất xơ nên có thể loại bỏ các cholesterol gây phiền nhiễu có trong máu.

Chống lão hóa

Khi phân tích các thành phần hóa học có trong măng tây, các nhà dinh dưỡng đã phát hiện ra một chất có tên gọi là glutathione. Hợp chất này có tác dụng chống oxy hóa và bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời, đồng thời cải thiện các dấu hiệu lão hóa da ở phụ nữ tuổi trung niên như đồi mồi, vết nhăn, tàn nhang…

Chính vì vậy, các chị em nên bổ sung măng tây vào chế độ ăn hàng ngày để chống lão hóa và cải thiện sức khỏe tổng thể.

Măng tây có tác dụng chống lão hóa - Ảnh minh họa: Internet

Nhuận tràng

Thành phần inulin trong măng tây có vai trò quan trọng đối với sức khỏe của đường ruột. Chất này tạo điều kiện để các vi sinh vật có ích trong đường ruột phát triển. Đồng thời, măng tây còn bổ sung chất xơ có tác dụng nhuận tràng và kích thích tiêu hóa, giúp thức ăn di chuyển nhanh hơn trong đường ruột và trị táo bón hiệu quả.

Đẹp da

Măng tây có chứa rất nhiều vitamin C và vitamin A. Đây là 2 chất chống oxy hóa bảo vệ da trước sự xâm lăng của những gốc tự do. Vitamin C còn giúp hỗ trợ tổng hợp collagen và có tác dụng ngăn ngừa sự lão hóa da hiệu quả.

Những ai không nên ăn măng tây?

Măng tây tuy mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, tuy nhiên để đảm bảo thì những người sau đây nên hạn chế ăn măng tây:

Người đang bị phù nề do ảnh hưởng của rối loạn suy tim và bệnh thận.

Người đang dùng thuốc điều trị bệnh cao huyết áp nên tránh ăn măng tây, vì sẽ khiến huyết áp bị tụt xuống thấp một cách đột ngột gây nguy hiểm cho tính mạng.

Người quá mẫn cảm hoặc dị ứng với bất cứ thành phần nào có trong măng tây.

Người đang bị gút không nên ăn măng tây vì sẽ làm tăng axit máu do chứa nhiều purin.

Người đang dùng thuốc trị cao huyết áp không nên ăn măng tây - Ảnh minh họa: Internet

Hy vọng với những thông tin chia sẻ ở trên sẽ giúp bạn giải đáp được thắc mắc ăn măng tây có tác dụng gì. Bên cạnh những lợi ích mang lại cho sức khỏe thì măng tây cũng có thể gây ra nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe nếu không biết sử dụng đúng cách. Nếu bạn là người mẫn cảm với một số thành phần trong măng tây hoặc mắc bệnh cao huyết áp thì cần lưu ý không nên ăn măng tây để đảm bảo an toàn sức khỏe.