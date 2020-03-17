Nhụy hoa nghệ tây có công dụng gì với sức khỏe và làm đẹp?

Sức khỏe 17/03/2020 05:41

Nhụy hoa nghệ tây từ lâu đã được biết đến như một "thần dược" có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe. Điều đó liệu có đúng không? Vậy nhụy hoa nghệ tây có công dụng gì?

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Hiện nay, một số người tìm đến nhụy hoa nghệ tây với mong muốn mang lại công dụng tức thì cho sức khỏe. Tuy nhiên, không có một loại dược liệu nào chỉ toàn mặt tốt. Nếu không có kiến thức cũng như cách sử dụng đúng thì nhụy hoa nghệ tây có thể ảnh hưởng đến sức khỏe. Vậy nhụy hoa nghệ tây có công dụng gì? Hãy cùng tìm hiểu để hiểu và tận dụng những lợi ích từ nhụy hoa nghệ tây.

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Nhụy hoa nghệ tây có công dụng gì với sức khỏe và làm đẹp? - Ảnh minh họa: Internet

Nhụy hoa nghệ tây là gì?

Nhụy hoa nghệ tây còn gọi là Saffron hay Safran, một loại gia vị có dược tính cao, có nhiều tác dụng với sức khỏe và chăm sóc sắc đẹp. Các quốc gia trồng nhiều hoa nghệ tây gồm Iran, Ấn độ, Morocco…

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Hoa nghệ tây được trồng nhiều ở Iran - Ảnh minh họa: Internet

Nhụy hoa nghệ tây có mấy loại?

Dựa vào chất lượng và xuất xứ, người ta chia nhụy hoa nghệ tây thành các loại sau:

  • Saffron Negin: Là sợi nhụy tốt nhất đã cắt bỏ chân nhụy màu vàng và da cam, giữ nguyên thân nhụy với màu sắc và hương thơm tuyệt hảo. Đặc điểm của Negin là khối lượng nhẹ và sử dụng trong thời gian dài.
  • Saffron Sargol: Còn có tên khác là All-red, là loại chỉ kém Negin một chút về chất lượng, có sợi mảnh và ngắn hơn Negin.
  • Saffron Pushali: Còn có tên khác là Poushali. Chất lượng của Pushali kém hơn 2 loại trên một chút.
  • Saffron Bunch: Còn có tên khác là Dasteh. Loại này giữ nguyên toàn bộ sợi nhụy hoa nghệ tây gồm cả phần đỏ và vàng như lúc mới thu hoạch.
  • Saffron Konj: Còn có tên khác là Konge, là phần màu vàng thừa ra khi đã cắt để thu được sợi Negin và Sargol. Chúng thường được dùng để pha trà thay thế các loại trà thông thường do không còn nhiều dưỡng chất.
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Bảng phân loại nhụy hoa nghệ tây - Ảnh minh họa: Internet

Nhụy hoa nghệ tây có công dụng gì với sức khỏe và sắc đẹp?

Nhụy hoa nghệ tây có hợp chất crocin và các dưỡng chất khác mang lại nhiều lợi ích cho con người.

Về sức khỏe

  • Cải thiện tâm trạng: Nhụy hoa nghệ tây có tác dụng an thần nhưng không gây đau đầu và mệt mỏi, giúp những người bị mất ngủ do áp lực, căng thẳng có thể ngủ ngon hơn. Ngoài ra, Saffron còn hỗ trợ điều trị bệnh trầm cảm, làm cân bằng các chất dẫn truyền thần kinh trong não đặc biệt là sự thiếu hụt serotonin – một trong những nguyên nhân chính dẫn đến trầm cảm, làm giảm một số bệnh lý liên quan đến thần kinh.
  • Cải thiện trí nhớ và khả năng học tập: Một số nghiên cứu cho biết sử dụng nhụy hoa nghệ tây đã giúp những người lớn tuổi cải thiện trí nhớ.
  • Tốt cho tim mạch: Các nhà khoa học tin rằng đặc tính chống oxy hóa của nghệ tây sẽ giúp ngừa bệnh tim và giảm huyết áp.
  • Giúp hệ tiêu hóa tốt hơn: Nhụy hoa nghệ tây giúp tăng cường hoạt động dạ dày, giảm nồng độ axit dạ dày và cải thiện tiêu hóa.
  • Hỗ trợ điều trị ung thư: Saffron với hàm lượng chất chống oxy hóa cao giúp trung hòa các gốc tự do có hại liên quan tới các bệnh mãn tính như ung thư. Các hợp chất của Saffron tiêu diệt có chọn lọc các tế bào ung thư ruột kết và ngăn chặn sự phát triển của chúng, đồng thời làm tăng hiệu quả của các loại thuốc hóa trị. Ngoài ra, nhụy hoa nghệ tây còn có ảnh hưởng tích cực đến việc điều trị một số bệnh ung thư: ung thư đại trực tràng, ung thư gan, ung thư phổi,…

Bên cạnh đó, Saffron còn có nhiều tác dụng tốt khác đối với sức khỏe và đời sống như: điều trị hen suyễn, giảm ho và long đờm, cải thiện thị lực, cải thiện và hỗ trợ cuộc sống vợ chồng…

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Nhụy hoa nghệ tây giúp trái tim bạn thêm khỏe mạnh - Ảnh minh họa: Internet

Về làm đẹp

Nhụy hoa nghệ tây giúp trị sẹo mụn, thâm nám, làm cho làn da mịn màng, đều màu, tẩy tế bào chết và cung cấp độ ẩm cho da. Hơn nữa, nó còn giúp quầng thâm ở mắt mau chóng phai nhạt. Saffron còn hạn chế tình trạng ăn vặt ở chị em nhờ cảm giác no lâu, từ đó giúp vóc dáng thon gọn hơn.

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Nhụy hoa nghệ tây giúp làn da bạn mịn màng hơn - Ảnh minh họa: Internet

Cách bảo quản nhụy hoa nghệ tây

Dù hiện nay có nhiều loại Saffron trên thị trường, tuy nhiên cách bảo quản chúng gần như giống nhau.

Khi bảo quản Saffron, bạn cần tránh ánh sáng vì màu sắc và hương thơm của nó sẽ biến mất. Bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát và trong bao bì sạch, kín. Đảm bảo khi lấy ra sử dụng thì dụng cụ và thao tác phải sạch sẽ. Tránh bỏ Saffron trong tủ lạnh kẻo làm giảm hoặc mất dưỡng chất.

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Nhụy hoa nghệ tây rất nhạy cảm với ánh sáng - Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý khi sử dụng nhụy hoa nghệ tây

  • Về bản thân người sử dụng: Không nên sử dụng Saffron cho các nhóm người sau: Người có huyết áp thấp, bệnh nhân rối loạn lưỡng cực, phụ nữ có thai và đang cho con bú. Nếu mắc các bệnh về tim mạch, bạn nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.
  • Về liều lượng sử dụng: Trước khi sử dụng, tốt nhất bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ. Không nên sử dụng trong thời gian dài và liên tục (hơn 6 tuần) vì có thể đem đến những tác dụng phụ như khô miệng, lo âu, chóng mặt, buồn ngủ, buồn nôn, đau đầu hoặc thay đổi khẩu vị. Hấp thụ đột ngột với số lượng lớn có thể gây nguy hiểm do ngộ độc (5g trở lên) và có thể tử vong nếu dùng 12 đến 20g một lúc.
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Nhụy hoa nghệ tây có thể gây nguy hiểm nếu dùng lượng lớn cùng một lúc - Ảnh minh họa: Internet

Không thể phủ nhận những lợi ích mà nhụy hoa nghệ tây đem lại cho sức khỏe. Tuy nhiên, dù tốt đến đâu mà không có những hiểu biết nhất định thì rất dễ gây hại cho bản thân. Trước khi sử dụng, để đảm bảo an toàn bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ. Qua bài viết này, hẳn bạn đã biết nhụy hoa nghệ tây có công dụng gì.

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