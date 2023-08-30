Tin đồn 'cà gai leo chữa khỏi bệnh ung thư gan' đang được lan truyền: Chuyên gia lí giải và cách bảo vệ 'nhà máy năng lượng' quan trọng này

Sức khỏe 30/08/2023 15:32

Thông tin về "cây cà gai leo có khả năng chữa khỏi bệnh ung thư gan" khiến nhiều người bán tín bán nghi, đồng thời rất quan tâm về sức khỏe gan. Mới đây, chuyên gia đã lên tiếng về điều này.

Cà gai leo là cây gì?

Theo Báo Sức khỏe và Đời sống, cà gai leo còn có tên gọi khác như: cà vạnh, cà cườm, cà quánh, cà quýnh, cà gai dây, cà lù.

Tên khoa học Solanum hainanense hoặc Solanum procumbens Lour., thuộc họ Cà (Solanaceae).

Cây mọc hoang nhiều nơi trong nước ta như các tỉnh miền Bắc cho tới Huế, Lào, Campuchia.

Cà gai leo là cây nhỏ, sống nhiều năm, dài khoảng 1m, phân cành nhiều, cành non tỏa rộng, phủ lông hình sao và rất nhiều gai cong màu vàng. Lá mọc so le hình bầu dục hay thuôn, phiến lá nông, không đều, mặt trên xanh sẫm, mặt dưới nhạt, phủ đầy lông tơ màu trắng, hai mặt đều có gai ở gân chính, nhất là mặt trên, cuống lá cũng có gai. Hoa màu trắng mọc thành xim.Quả mọng, hình cầu nhẵn, có cuống dài, màu vàng, khi chín có màu đỏ, hạt màu vàng.

Tin đồn 'cà gai leo chữa khỏi bệnh ung thư gan' đang được lan truyền: Chuyên gia lí giải và cách bảo vệ 'nhà máy năng lượng' quan trọng này - Ảnh 1

Cây mọc hoang nhiều nơi trong nước ta như các tỉnh miền Bắc cho tới Huế, Lào, Campuchia. Ảnh: Internet

Bộ phận dùng là rễ (thích gia căn), dây (thích gia đằng). Rễ, cành lá và cả quả, thu hái quanh năm, rửa sạch, thái nhỏ, phơi hay sấy khô. Có khi dùng tươi.

Thành phần hóa học chính như rễ có alcaloid, tinh bột, flavonoid.Dây có alcaloid. Cây được dùng trị phong thấp, sâu răng, đau nhức các đầu gân xương, cảm cúm, ho, ho gà, dị ứng. Còn dùng trị rắn độc cắn, giải độc rượu, bia, chống say tàu xe.

 

Một số công trình nghiên cứu công dụng của cây cà gai leo cho kết quả rất tốt làm thuốc chữa viêm gan đặc biệt là viêm gan B mạn tính thể hoạt động, trong khi thuốc tây chữa bệnh này thường quá đắt và có nhiều tác dụng phụ.

Tin đồn 'cà gai leo chữa khỏi bệnh ung thư gan' đang được lan truyền: Chuyên gia lí giải và cách bảo vệ 'nhà máy năng lượng' quan trọng này - Ảnh 2

Cà gai leo đã được nghiên cứu và chứng minh có tác dụng điều trị viêm gan do virút, xơ gan và hỗ trợ trị ung thư gan. Ảnh: Internet

Thực hư "cây chữa khỏi ung thư gan"

Theo Phụ nữ Việt Nam, thời gian gần đây, thông tin "cây cà gai leo có khả năng chữa khỏi bệnh ung thư gan" xuất hiện trở lại. Nhiều người đã dùng nước cà gai leo uống còn khẳng định "sạch được virus viêm gan và thậm chí là loại bỏ khối u gan".

Theo PGS Trịnh Thị Ngọc chia sẻ trên Báo Phụ nữ Việt Nam: Cây cà gai leo hiện nay đã được nghiên cứu và được chế biến làm thực phẩm hỗ trợ thải độc cho gan. Tuy nhiên, cây cà gai leo không có tác dụng chữa khỏi viêm gan virus và loại bỏ được khối u trong gan khi người bệnh đã mắc ung thư.

Phó Chủ tịch Hội Gan mật Việt Nam cho hay chỉ nên dùng cây cà gai leo với mục đích thải độc tố cho gan. Còn đối với các trường hợp bị viêm gan virus, ung thư gan thì cần phải tuân theo phác đồ của Bộ Y tế. Trong trường hợp bệnh nhân muốn dùng thêm bất cứ sản phẩm gì, cần tham khảo ý kiến của bác sĩ điều trị.

Theo chuyên gia Bùi Đắc Sáng chia sẻ thêm trên Báo Phụ nữ Việt Nam, các hoạt chất trong cà gai leo, đặc biệt là glycoalkaloid, có tác dụng làm chậm sự tiến triển của xơ gan và giảm mức độ xơ gan giai đoạn sớm.

 

Tuy nhiên, ông Sáng cho biết hiện các nghiên cứu chỉ mới dừng ở trong phòng thí nghiệm, cần phải có những nghiên cứu chuyên sâu hơn. Hiện vẫn chưa đủ dữ liệu khoa học để nói cây cà gai leo chữa khỏi được bệnh ung thư. Người dân nên dùng cây cà gai leo như là thực phẩm chức năng bảo vệ tế bào gan.

Cách bảo vệ gan khỏe mạnh

Theo Bệnh viện đa khoa Tâm Anh, dưới đây là cách tăng cường chức năng gan hiệu quả

- Hạn chế uống rượu, bia

- Cẩn thận trong việc sử dụng thuốc đúng cách

- Tránh sử dụng thực phẩm chức năng bừa bãi

- Chế độ ăn uống tốt cho gan

- Tập thể dục thường xuyên

- Hạn chế tiếp xúc với chất độc, hóa chất có hại cho gan

- Quan hệ tình dục an toàn

- Duy trì cân nặng

- Kiểm tra chức năng gan định kỳ

- Rửa tay và đảm bảo vệ sinh khi chế biến thức ăn

- Tiêm phòng các bệnh lý ở gan

 

 

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