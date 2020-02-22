Tìm hiểu thực đơn cho người gầy khó hấp thu

Người gầy khó hấp thu không thể ăn linh tinh, ăn nhiều là béo được. Do đó, thực đơn cho người gầy khó hấp thu cần tuân thủ các nguyên tắc sau:

Chứng khó hấp thu ở người gầy lâu năm khiến hệ tiêu hóa không hấp thu được các dưỡng chất thiết yếu cho sự phát triển của cơ thể. Do đó, khi thiếu hụt trầm trọng các chất dinh dưỡng , cơ thể bạn sẽ gầy gò và thiếu sức sống. Không những vậy, gầy khiến sức đề kháng kém đi và dễ mắc bệnh. Trong bài viết sau, chúng tôi sẽ giới thiệu đến bạn thực đơn cho người gầy khó hấp thu giúp bạn giải tỏa lo lắng sao mãi không tăng cân.

- Ăn nhiều bữa nhỏ trong ngày để liên tục bổ sung năng lượng cho cơ thể để người gầy không bị chán ăn vì mỗi lần ăn phải ăn quá nhiều. Ăn nhiều bữa nhỏ cũng giúp bạn dễ dàng hấp thu thức ăn hơn.

- Ăn nhiều thực phẩm giàu protein, ưu tiên ăn protein trước và rau sau.

- Sử dụng thực phẩm nguyên chất béo như kem, sữa, pho mát và sữa chua.

- Lựa chọn những loại thực phẩm bạn thích ăn để giúp bạn ăn nhiều hơn và không có triệu chứng chán ăn.

Hãy lựa chọn những loại thức ăn mà bạn yêu thích để ăn nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet

- Tránh việc ăn những thực phẩm có hại đến sức khỏe và chứa các chất kích thích cản trở quá trình hấp thu như thức ăn nhanh, rượu, bia, thuốc lá,...

Thực đơn tăng cân cho người gầy kinh niên

Người gầy kinh niên ăn đủ mọi thứ mà không béo được, có thể là chưa biết cách thường xuyên ăn những món ăn giúp tăng cân cho người gầy dưới đây:

Gà tiềm thuốc bắc

Đây là một món ăn bổ dưỡng mà bạn không nên bỏ qua trong thực đơn tăng cần dành cho người gầy hoặc suy dinh dưỡng, đặc biệt nó có tác dụng rất tốt cho bà bầu. Bên cạnh đó, gà tiềm thuốc bắc còn được dùng để bồi bổ cho người mới ốm dậy hoặc cơ thể suy nhược. Nó giúp tăng cường quá trình trao đổi chất của cơ thể, từ đó cơ thể hấp thu dinh dưỡng tốt hơn.

Gà tiềm thuốc bắc là món ăn tuyệt vời cho người gầy - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, gà tiềm thuốc bắc còn giúp tăng sức đề kháng, ngăn ngừa mắc bệnh, đặc biệt là bệnh liên quan đến hệ tiêu hóa và tim mạch. Do đó, đây là món ăn đầu tiên mà bạn nên bổ sung trong thực đơn cho người gầy khó hấp thu.

Gà nấu hạt sen

Gà nấu hạt sen là một món ăn nhiều dưỡng chất cùng vitamin hỗ trợ thúc đẩy quá trình tăng cân và cải thiện sức khỏe hiệu quả.

Hạt sen có tính mát, giúp thanh nhiệt, giải độc cho cơ thể. Đặc biệt giúp kích thích vị giác cho người biếng ăn. Bên cạnh đó, gà nấu hạt sen còn giúp an thần, hỗ trợ người gầy có một giấc ngủ ngon hơn. Hạt sen nhiều dưỡng chất cùng với gà giàu protein tạo nên một món ăn tuyệt vời giúp người gầy tăng cân.

Gà nấu hạt sen bổ sung dinh dưỡng cho người gầy - Ảnh minh họa: Internet

Giò heo hầm rau củ

Giò heo hầm rau củ là một món ăn giúp tăng cân hiệu quả với người thiếu dinh dưỡng hoặc còi xương, gầy gò. Giò heo béo ngậy kết hợp với rau củ đỡ ngấy tạo nên một món ăn đủ chất và thanh mát phù hợp với người biếng ăn. Giò heo cũng là một món ăn nhiều dưỡng chất cho mẹ đang cho con bú. Đây là một món ăn hỗ trợ tăng cân tuyệt vời.

Sữa

Sữa là một thực phẩm giúp tăng cường và phát triển cơ bắp dành cho người gầy. Bên cạnh đó, sữa có tác dụng cân bằng hàm lượng chất béo, cung cấp canxi cho xương chắc khỏe. Hiện nay, có rất nhiều loại sữa trên thị trường dành cho người gầy, có tác dụng hỗ trợ tăng cân, đặc biệt thay thế bữa phụ. Kết hợp uống sữa tăng cân và tập luyện giúp bạn nhanh chóng tăng cân và khỏe mạnh.

Sữa là một thực phẩm cần sử dụng thường xuyên để tăng cân - Ảnh minh họa: Internet

Cách tăng cân cho người gầy khó hấp thu

Bên cạnh thực đơn tăng cân, người gầy cũng phải áp dụng các bí quyết tăng cân dưới đây mới mong mang lại hiệu quả nhanh chóng và bền vững.

Bổ sung thực phẩm giàu Protein

Protein vô cùng quan trọng với cơ thể. Mỗi người nên bổ sung từ 1-2g protein trên 1kg trọng lượng cơ thể. Protein giúp bạn tăng cân đồng thời tăng cơ nạc hiệu quả. Nếu bạn không có thời gian nấu ăn vì quá bận rộn, hãy sử dụng các thực phẩm chức năng protein hỗ trợ tăng cân.

Thể dục thể thao, tập gym mỗi ngày

Việc tập luyện mỗi ngày giúp cơ thể đào thải độc tố và tăng cường trao đổi chất, khí huyết lưu thông, tăng khả năng hấp thu chất dinh dưỡng tốt hơn. Nếu bạn để ý, sau khi tập thể dục xong, khẩu vị của bạn sẽ tăng lên và ăn ngon miệng hơn.

Tập gym giúp bạn tăng cân và tăng cơ nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

Cân đối lịch làm việc

Để cơ thể khỏe và nhanh tăng cân, bạn cần điều chỉnh lại lịch làm việc sao cho khoa học và cân bằng với thời gian nghỉ ngơi. Với những bạn gầy gò, không nên quá ham việc mà quá sức bởi để tăng cân lượng calo nạp vào phải cao hơn nhiều so với năng lượng tiêu hao. Đặc biệt, nếu cơ thể bị căng thẳng mệt mỏi thì khả năng hấp thu dinh dưỡng cũng kém đi rất nhiều.

Cố gắng ăn nhanh và nhiều hơn

Việc ăn nhanh và nhiều hơn sẽ giúp bạn nạp được nhiều lượng calo hơn và dễ tăng cân hơn. Bởi thời gian tối đa bạn ăn là 30 phút, nếu ăn quá chậm thì lượng thức ăn nạp vào không có nhiều.

Hãy tập ăn nhanh và ăn nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet

Ăn trước khi ngủ

Bạn nên làm quen với việc ăn khuya. Khi đi ngủ, cơ thể bạn có thể bị cạn kiệt năng lượng trong khoảng thời gian 8 giờ đồng hồ. Do đó, việc ăn khuya sẽ giúp bạn thoải mái hơn sau khi thức dậy và có cảm giác tăng cân lên mỗi ngày.

Ngủ đủ giấc

Để phục hồi cơ thể, bạn bắt buộc phải ngủ đủ giấc. Điều này cũng giúp quá trình đào thải độc tố tốt hơn và tăng quá trình hấp thu thức ăn tối đa.

Hy vọng với những kiến thức chia sẻ trên đây, bạn có thể biết được thực đơn cho người gầy khó hấp thu cần những loại thức ăn nào. Bên cạnh đó, bạn có thể áp dụng những bí quyết giúp tăng cân nhanh chóng hơn. Chúc bạn thành công!