Tìm hiểu những tác dụng của bột nghệ vàng

Tinh bột nghệ từ lâu đã là một dược liệu quen thuộc với nhiều công dụng tuyệt vời trong chăm sóc sức khỏe và làm đẹp . Vậy tác dụng của bột nghệ vàng là gì? hay ăn bột nghệ vàng có tác dụng gì? Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về công dụng của bột nghệ.

Hợp chất curcumin có trong nghệ rất tốt cho dạ dày, giúp làm lành vết loét hỗ trợ cho việc điều trị đau dạ dày hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, bột nghệ còn chứa hàm lượng cao các chất dinh dưỡng tốt cho cơ thể, giúp kích thích sản xuất chất nhầy và hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn.

Dưới đây là một số tác dụng nổi bật của tinh bột nghệ mà bạn cần biết:

Ngoài ra, tinh bột nghệ còn giúp tăng khả năng miễn dịch cho cơ thể và giảm lượng cholesterol trong máu hiệu quả.

Hợp chất curcumin có trong nghệ rất tốt cho dạ dày - Ảnh minh họa: Internet

Ngăn ngừa ung thư

Tinh bột nghệ có chứa rất nhiều chất chống oxy hóa giúp kháng khuẩn và ngăn ngừa sự phát triển của các tế bào gây hại. Vì vậy, sử dụng tinh bột nghệ thường xuyên sẽ làm tăng lượng hoạt chất tốt cho cơ thể giúp ngăn ngừa bệnh ung thư hiệu quả.

Phòng ngừa bệnh Alzheimer

Bệnh Alzheimer hay còn được là tình trạng giảm khả năng trí tuệ. Biểu hiện của bệnh thường là suy giảm trí nhớ nhẹ, thường xảy ra phổ biến ở người cao tuổi. Nếu bệnh không chữa trị kịp thời sẽ ngày càng diễn biến trầm trọng hơn và có thể bị mất trí nhớ mãi mãi. Điều này gây khó khăn cho người bệnh trong việc diễn đạt ngôn ngữ và khả năng nhận thức.

Để có thể ngăn ngừa bệnh Alzheimer, bạn nên sử dụng bột nghệ vàng mỗi ngày. Hàm lượng curcumin cao trong nghệ có tác dụng khử các gốc tự do và ngăn chặn các tác nhân gây nên bệnh mất trí nhớ.

Hàm lượng curcumin cao trong nghệ có tác dụng ngăn chặn các tác nhân gây nên bệnh mất trí nhớ - Ảnh minh họa: Internet

Làm đẹp da

Tinh bột nghệ được biết đến là mang lại hiệu quả tuyệt vời trong chăm sóc cho làn da mịn màng và tươi sáng. Bạn có thể sử dụng tinh bột nghệ để uống trực tiếp hoặc đắp mặt nạ đều mang đến hiệu quả tốt nhất.

Tinh bột nghệ giúp giảm cân

Uống tinh bột nghệ là một trong những cách giảm cân được nhiều chị em áp dụng hiện nay. Tinh bột nghệ có tác dụng giúp duy trì một thể trạng hợp lý, giảm lượng cholesterol thừa trong máu và mỡ bụng nhanh chóng.

Tinh bột nghệ có tác dụng giúp duy trì một thể trạng hợp lý - Ảnh minh họa: Internet

Mỗi ngày, bạn có thể pha khoảng 3 muỗng cà phê tinh bột nghệ cùng với 1 thìa cà phê mật ong nguyên chất vào 200ml nước. Sau đó khuấy đều hỗn hợp cho đến khi hòa tan đều trong nước. Bạn nên uống tinh bột nghệ trước bữa sáng hoặc các bữa ăn chính để vừa tốt cho hệ tiêu hóa vừa giúp giảm cân hiệu quả.

Phục hồi vết thương

Nghệ hay tinh bột nghệ đều có khả năng làm lành vết thương rất tuyệt vời. Đặc biệt tinh bột sau khi đã tách tinh dầu sẽ hàm lượng Curcumin nguyên chất hơn. Chất này có tác dụng kháng viêm, phục hồi vết thương một cách nhanh chóng mà không để lại vết thâm hay sẹo.

Tinh bột nghệ giúp ngăn ngừa rụng tóc

Rụng tóc là một trong những phiền toái khiến người bị cảm thấy lo sợ. Tuy nhiên, để khắc phục tình trạng này bạn có thể sử dụng tinh bột nghệ kết hợp với mật ong sẽ mang lại hiệu quả cao.

Trong thành phần của tinh bột nghệ được biết đến có chứa hàm lượng lớn hợp chất curcumin giúp ngăn ngừa rụng tóc. Phương pháp này sẽ hiệu quả hơn khi bạn kết hợp với các nguyên liệu như sữa tươi hoặc mật ong để cung đầy đủ dưỡng chất cần thiết cho tóc.

Tinh bột nghệ được biết đến có chứa hàm lượng lớn hợp chất curcumin giúp ngăn ngừa rụng tóc - Ảnh minh họa: Internet

Cách trị rụng tóc bằng bột nghệ đơn giản như sau:

Trộn đều tinh bột nghệ với sữa tươi và mật ong theo tỷ lệ phù hợp.

Sau đó thoa đều hỗn hợp lên tóc và massage nhẹ nhàng trong khoảng 10 phút

Cuối cùng gội đầu sạch lại bằng dầu gội tự nhiên.

Duy trì áp dụng phương pháp này thường xuyên sẽ khắc phục tối đa tình trạng rụng tóc.

Tinh bột nghệ giúp kiểm soát bệnh tiểu đường tốt

Bệnh tiểu đường là bệnh phổ biến và thường xảy ra do tình trạng rối loạn chuyển hóa đường. Điều này là do tuyến tụy không thể tự sản xuất lượng insulin để đáp ứng cho cơ thể. Uống bột nghệ vào mỗi buổi sáng sẽ giúp tăng kích thích hoạt động của các tế bào ở tuyến tụy. Từ đó sẽ điều chỉnh lượng glucose trong cơ thể về mức bình thường.

Tinh bột nghệ giúp tẩy tế bào chết toàn thân

Da chết hay tế bào chết là tình trạng thường diễn ra theo chu kỳ. Lớp trên cùng của da thường sẽ có những tế bào tự nhân đôi. Khi các tế bào này tự nhân đôi thì những tế bào mới sẽ được đưa lên trên để tái tạo da. Những tế bào cũ khi đó sẽ bị thay thế và trở thành tế bào chết.

Sử dụng mật ong và tinh bột nghệ giúp tẩy tế bào chết hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Để tẩy tế bào da chết rất đơn giản. Bạn sử dụng mật ong và tinh bột nghệ hòa chung với nước rồi bôi lên toàn thân khi tắm. Sau đó dùng tay massage nhẹ nhàng toàn thân để loại bỏ các tế bào da chết. Thực hiện cách này 2 lần/tuần sẽ thấy hiệu quả rõ rệt.

Trên đây là một số tác dụng của bột nghệ vàng mang lại cho sức khỏe cũng như trong làm đẹp. Tuy nhiên bạn cũng cần sử dụng đúng cách và liều lượng phù hợp để mang lại hiệu quả tốt nhất. Với những thông tin chia sẻ trên hy vọng sẽ giúp bạn có thêm nhiều kiến thức hơn.