Cách đắp mặt nạ tinh bột nghệ với trứng gà giúp làn da đẹp “vạn người mê”

Với nguồn dưỡng chất dồi dào, đây là 2 nguyên liệu được nhiều người áp dụng trong vô số những công thức làm đẹp, dưỡng da hiệu quả. Đặc biệt, chúng phát huy cao công dụng trong khi đắp mặt nạ tinh bột nghệ với trứng gà chăm sóc làn da.

là 2 nguyên liệu được nhiều người áp dụng trong vô số những công thức làm đẹp, dưỡng da hiệu quả

Trứng gà và tinh bột nghệ được biết đến là những thực phẩm rất quen thuộc trong mọi gia đình. Chắc hẳn ai cũng nghe đến tác dụng tuyệt vời của 2 nguyên liệu này.

Trong trứng có chứa hàm lượng cao các dưỡng chất như protein, enzyme lysozyme, Riboflavin giúp tăng cường collagen, tái tạo da, tăng tính đàn hồi…

Tinh bột nghệ hay nghệ tươi đều được đánh giá cao về công dụng đa năng. Không chỉ có tác dụng chữa bệnh, tinh bột nghệ còn được biết đến là thần dược làm đẹp . Trong nghệ chỉ chứa 3 đến 5% Curcumin. Tuy nhiên, đây được xem là tinh chất quý mang đến những hiệu quả tuyệt vời như giúp tái tạo lại tế bào da giúp da trắng sáng mịn màng, chống oxy hóa, chống viêm nhiễm.

Trong trứng có chứa hàm lượng cao các dưỡng chất

Thường xuyên đắp mặt nạ tinh bột nghệ và trứng gà là cách đơn giản để bổ sung dưỡng chất cần thiết cho làn da, giảm tình trạng da khô, bị mất nước, đồng thời giúp kiểm soát bã nhờn hiệu quả.

Không những vậy, sự kết hợp giữa tinh bột nghệ và trứng gà còn là cách giúp ngăn ngừa nám hiệu quả. Kiên trì sử dụng phương pháp tự nhiên này chắc chắn sẽ mang lại hiệu quả bất ngờ.

2. Cách đắp mặt nạ tinh bột nghệ với trứng gà

Để phát huy tác dụng tuyệt vời của tinh bột nghệ và trứng gà, người ta đã tạo nên những công thức vượt trội.

+ Mặt nạ tinh bột nghệ với lòng trắng trứng gà

Sự kết hợp giữa tinh bột nghệ và trứng gà là cách giúp trị mụn hiệu quả

Mụn trứng cá, lỗ chân lông to,… là nỗi lo lắng khiến chị em không khỏi buồn phiền và gây nhiều cản trở công việc, khiến nhiều người mất đi sự tự tin vốn có. Công thức mặt nạ nghệ trứng gà trị mụn vô cùng đơn giản lại hiệu quả sau đây sẽ giúp chị em vượt qua nỗi lo này.

Các bước tiến hành:

Bước 1: Chuẩn bị các nguyên liệu gồm: 1 thìa bột nghệ, 1 quả trứng gà tách lấy lòng trắng, và vắt lấy 1 thìa cafe nước cốt chanh.

Bước 2: Trộn đều tất cả nguyên liệu trên lại với nhau để tạo một hỗn hợp chất sánh mịn, màu vàng óng ánh.

Trộn đều tất cả nguyên liệu trên lại với nhau để tạo một hỗn hợp chất sánh mịn

Bước 3: Rửa mặt thật sạch với nước ấm. Dùng hỗn hợp trên thoa đều lên mặt và nằm yên thư giãn trong vòng 30 phút

Bước 4: Rửa lại mặt thật sạch với nước ấm.

Vậy là chỉ qua 3 bước đơn giản bạn đã tiến hành xong cách làm đẹp da này. Hãy kiên trì thực hiện đều đặn tuần 2 đến 3 lần để đạt được hiệu quả tốt nhất.

Vì sao công thức làm mặt nạ tinh bột nghệ với lòng trắng trứng gà giúp trị mụn?

Không phải ai cũng biết và hiểu hết về tác dụng hoàn hảo của công thức làm đẹp này. Cụ thể như sau:

- Chanh tươi: trong nước cốt chanh chứa hàm lượng oxy tự nhiên cực kỳ cao, giúp tẩy bỏ làn da chết, da đen,... Đồng thời, giúp sát khuẩn, se khít lỗ chân lông và làm cho da mặt luôn sạch từ bên trong.

Hàm lượng Curcumin trong nghệ là tinh chất quý giúp tái tạo lại tế bào da giúp dưỡng da mịn màng, trắng sáng, chống oxy hóa, chống viêm nhiễm. Từ đó, giúp làn da hết mụn, mờ sẹo,...

Thoa đều hỗn hợp lên mặt và nằm yên thư giãn trong vòng 30 phút

- Protein và vitamin trong lòng trắng trứng gà sẽ giúp làn da khỏe hơn, giúp se khít lỗ chân lông và hạn chế tối đa lượng nhờn mà da mặt tiết ra.

Một số lưu ý khi trị mụn bằng mặt nạ tinh bột nghệ với lòng trắng trứng gà:

- Tuyệt đối không đắp mặt nạ tuyệt lên cả vùng mắt và lên môi

- Thường xuyên rửa mặt bằng nước ấm hoặc nước sạch, 1 ngày 3 đến 4 lần và giữ gìn vệ sinh da mặt sạch sẽ.

- Không sử dụng mặt nạ này khi đến kinh nguyệt.

- Tăng lượng chanh trong khâu chế biến mặt nạ đối với những làn da dầu để giúp làm hạn chế tối đa lượng nhờn tiết ra.

+ Mặt nạ nghệ lòng đỏ trứng gà mật ong

Kết hợp mật ong, tinh bột nghệ và trứng gà lại với nhau sẽ tạo thành một loại mặt nạ mang đến hiệu quả đánh bay nhờn bóng khó chịu trên da, giúp làn da khô thoáng, mềm mịn, khỏe khoắn, cải thiện làn da giúp da đều màu và giảm tình trạng mụn rõ rệt.

Nguyên liệu cần chuẩn bị để làm mặt nạ nghệ lòng đỏ trứng gà mật ong

Cách làm như sau:

+ Nguyên liệu cần chuẩn bị:

2 thìa cafe tinh bột nghệ

2 thìa mật ong nguyên chất

1 lòng trắng trứng gà

1 thìa sữa chua không đường nguyên chất

+ Cách làm mặt nạ:

- Tách lấy lòng trắng trứng gà để riêng ra bát

Tách lấy lòng trắng trứng gà

- Cho mật ong cùng nghệ, sữa chua vào bát trộn đều lên. Trộn đến khi hỗn hợp thu được sệt sệt hòa quyện lại với nhau.

Lưu ý: Có thể cho hỗn hợp không dùng hết bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh để có đạt hiệu quả sử dụng trong lần sau. Tuy nhiên, tuyệt đối không để lâu quá 1 tuần, chỉ nên sử dụng trong tuần.

+ Cách đắp mặt nạ

- Rửa mặt thật sạch để loại bỏ hết bụi bẩn trong da ra.

- Xông hơi với da mặt chừng 10-15 phút để tăng cường khả năng hấp thụ dưỡng chất trên da. (Lưu ý tránh xông hơi quá lâu vì sẽ gây giãn nở lỗ chân lông to ra).

- Thoa đều hỗn hợp lên da. Thư giãn khoảng 20-25 phút cho dưỡng chất thẩm thấu vào da tốt nhất. Thả lỏng da mặt không nên nói chuyện trong thời gian đắp mặt nạ.

Thoa đều hỗn hợp lên da

- Cuối cùng, rửa mặt với nước ấm cho sạc hết bụi bẩn trong da và tráng lại lần nữa với nước lạnh.

Để đạt được hiệu quả cao nhất, bạn nên đắp mặt nạ này 2-3 lần trong 1 tuần. Kiên trì dùng mặt nạ nghệ mật ong trứng gà sau khoảng 3 tuần sử dụng sẽ giúp bạn sở hữu làn căng sáng rạng rỡ.

Trong mặt nạ này có chứa nghệ, mà nghệ có tác dụng làm mờ vết thâm, mờ sẹo, tẩy tế bào chết. Các tế bào mới thay thế cho những tế bào cũ, có sức chịu đựng tốt chống lại các tác nhận của môi trường. Vì vậy da luôn khỏe mạnh và trắng sáng.

+ Mặt nạ nghệ trứng gà sữa chua

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- Tinh bột nghệ vàng nguyên chất: 2 thìa nhỏ

- Trứng gà: 2 quả

- Chanh tươi

- Mật ong nguyên chất: 2 thìa cafe

- Sữa chua không đường: 2 thìa

Các bước tiến hành:

- Bước 1: Tách lấy lòng trắng trứng. Vắt lấy vài giọt nước cốt chanh. Trộn tất cả các nguyên liệu đã chuẩn bị vào một bát chuyên để đắp mặt nạ.

Trộn tất cả các nguyên liệu đã chuẩn bị vào một bát chuyên để đắp mặt nạ

- Bước 2: Xông mặt bằng hơi nước nóng để giúp các dưỡng chất dễ dàng thẩm thấu vào da hơn.

- Bước 3: Thoa đều hỗn hợp lên toàn bộ mặt.

- Bước 4: Nằm thư giãn 30 phút rồi đi rửa sạch mặt bằng nước ấm

Nên tiến hành thực hiện 2 đến 3 lần/tuần để có được làn da trắng sáng như mong đợi.

Lưu ý:

- Rửa mặt sạch bằng nước ấm xong mới rửa lại bằng nước lạnh để lỗ chân lông se khít lại.

- Đảm bảo sao cho độ dày của mặt nạ nghệ vàng với trứng gà là 1mm trở lên.

Thật đơn giản, với nguyên liệu trứng gà và nghệ, bạn có thể tạo ra những loại mặt nạ chăm sóc da không những đem lại hiệu quả tốt cho làn da mà còn hoàn toàn tự nhiên không lo gây kích ứng da và thoải mái sử dụng và đặc biệt vô cùng rẻ tiền.

Trên đây là chia sẻ chi tiết phương pháp làm đẹp đắp mặt nạ tinh bột nghệ với trứng gà. Để thành công với bất kỳ phương pháp nào, đòi hỏi ở bạn sự kiên trì và áp dụng khoa học. Hy vọng sẽ giúp chị em có làn da trắng sáng, mịn màng, mang đến sự tự tin, tinh thần thoải mái, hiệu quả cao trong công việc.