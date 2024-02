Ảnh minh họa: Internet

Theo kết quả phân tích, cứ tăng 10% lượng thực phẩm chế biến sẵn, tỷ lệ mắc ung thư nói chung tăng 2% và tỷ lệ mắc ung thư buồng trứng tăng 19%. Tỷ lệ tử vong thậm chí còn tăng đáng kể hơn. Cứ tăng 10% lượng tiêu thụ thực phẩm siêu chế biến, tỷ lệ tử vong do ung thư nói chung tăng 6%, tỷ lệ tử vong do ung thư vú tăng 16% và tỷ lệ tử vong do ung thư buồng trứng tăng 30%.

Nhóm nghiên cứu phân tích các chất độc hại hoặc phụ gia nhân tạo sinh ra trong quá trình chế biến, đóng gói thực phẩm ở nhiệt độ cao có thể gây ung thư. Đặc biệt, nguyên nhân khiến nguy cơ mắc ung thư buồng trứng và ung thư vú cao được cho là do thực phẩm siêu chế biến có mật độ năng lượng cao và chứa một lượng lớn đường, chất béo.