Một nghiên cứu cho thấy nguy cơ tử vong vì bệnh gan do rượu ở phụ nữ cao gấp đôi so với nam giới.

Viện Tim Smidt thuộc Trung tâm Y tế Cedars-Sinai (Mỹ) công bố rằng họ thu được những kết quả này qua phân tích dữ liệu sức khỏe của 10.000 người trưởng thành. Nghiên cứu này đã được công bố trên tạp chí y học Hepatology.

Nhóm nghiên cứu đã theo dõi khoảng 10.000 người tham gia "Khảo sát kiểm tra sức khỏe và dinh dưỡng quốc gia Mỹ từ năm 1988 đến năm 1994". Khoảng 1/5 số người tham gia gặp vấn đề về một số loại bệnh gan nhiễm mỡ theo thời gian. Đàn ông có nguy cơ mắc bệnh gan nhiễm mỡ cao gấp đôi so với phụ nữ.

Tuy nhiên nghiên cứu lại cho thấy phụ nữ mắc bệnh gan nhiễm mỡ có nguy cơ tử vong cao gấp đôi so với nam giới. Nguy cơ tử vong do rối loạn chức năng trao đổi chất và bệnh gan do rượu cũng cao hơn 83%. Các bệnh về gan do rượu bao gồm gan nhiễm mỡ, viêm gan và xơ gan, cchủ yếu xảy ra sau khi uống rượu trong một thời gian dài.

Nhóm nghiên cứu cho biết: “Phụ nữ bị rối loạn chức năng trao đổi chất có nguy cơ tích tụ mỡ trong gan cao hơn nhiều khi uống rượu, vì vậy phụ nữ nên đặc biệt cẩn thận khi uống rượu”.

