Thường xuyễn thức khuya lâu và nghịch điện thoại, sẽ mắc phải những 'rắc rối' có thể ảnh hưởng tới sức khỏe, đừng xem thường!

Sức khỏe 29/05/2022 06:09

Hầu như việc thức khuya, nghịch điện thoại trước khi đi ngủ sẽ gây bất lợi cho sức khỏe con người.

Nếu bạn hay thức khuya nghịch điện thoại trong thời gian dài, thì cơ thể sẽ xuất hiện những biểu hiện bất thường sau đây.

Giảm thị lực

Đối với một số người thường xuyên nghịch điện thoại trước khi đi ngủ, họ thường có thói quen tắt đèn rồi nghịch điện thoại. Tuy nhiên, trong trường hợp này, ánh sáng mạnh do điện thoại phát ra sẽ kích thích mắt, từ đó sẽ gây ra những kích thích nhất định đến võng mạc, khiến thị lực giảm sút và kém hơn.

Thường xuyễn thức khuya lâu và nghịch điện thoại, sẽ mắc phải những 'rắc rối' có thể ảnh hưởng tới sức khỏe, đừng xem thường! - Ảnh 1
Thường xuyễn thức khuya lâu và nghịch điện thoại, sẽ mắc phải những 'rắc rối' có thể ảnh hưởng tới sức khỏe, đừng xem thường! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thường xuyên Mất ngủ

Là tình trạng thường gặp nhất, đối với những người thường xuyên thức khuya và chơi điện thoại trong thời gian dài thì khả năng mất ngủ là tương đối cao. Mất ngủ kéo dài sẽ khiến đầu óc căng thẳng.

Thường xuyễn thức khuya lâu và nghịch điện thoại, sẽ mắc phải những 'rắc rối' có thể ảnh hưởng tới sức khỏe, đừng xem thường! - Ảnh 3
Thường xuyễn thức khuya lâu và nghịch điện thoại, sẽ mắc phải những 'rắc rối' có thể ảnh hưởng tới sức khỏe, đừng xem thường! - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Mặc khác, nó cũng sẽ ảnh hưởng đến quá trình bài tiết của cơ thể, gây mất ngủ và hay mơ, đồng thời sẽ gây ra những kích thích nhất định đến vỏ não.

Nó làm cho não bộ ở trạng thái hoạt động không bình thường, ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ. Vì vậy bạn nên thay đổi kịp thời, càng sớm càng tốt.

Bị Bệnh về cột sống cổ

Thức khuya nghịch điện thoại thì chắc hẳn sẽ có thói quen cúi đầu xuống, điều này sẽ ảnh hưởng đến cột sống cổ ở một mức độ nào đó. Nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến cơ thể.

Thường xuyễn thức khuya lâu và nghịch điện thoại, sẽ mắc phải những 'rắc rối' có thể ảnh hưởng tới sức khỏe, đừng xem thường! - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Da mặt ngày càng trở nên xấu đi

Đối với các bạn nữ, thức khuya chơi điện thoại trong thời gian dài cũng dẫn đến tình trạng da xấu đi vì nó ảnh hưởng đến quá trình phục hồi và giải độc của các cơ quan trong cơ thể.

Thường xuyễn thức khuya lâu và nghịch điện thoại, sẽ mắc phải những 'rắc rối' có thể ảnh hưởng tới sức khỏe, đừng xem thường! - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Nó cũng sẽ ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất của da, gây tích tụ độc tố và chất thải, từ đó dẫn đến da nhờn bất thường và lỗ chân lông to.

 

 

Viêm bao gân

Bệnh viêm bao gân nguyên nhân chủ yếu là do sử dụng điện thoại lâu ngày khiến cử động ngón trỏ và ngón cái bị ảnh hưởng, từ đó chức năng cử động của tay sẽ kém đi.

Thường xuyễn thức khuya lâu và nghịch điện thoại, sẽ mắc phải những 'rắc rối' có thể ảnh hưởng tới sức khỏe, đừng xem thường! - Ảnh 7
Thường xuyễn thức khuya lâu và nghịch điện thoại, sẽ mắc phải những 'rắc rối' có thể ảnh hưởng tới sức khỏe, đừng xem thường! - Ảnh 8
Ảnh minh họa: Internet

 

Rửa mắt bằng lá trầu không, bé gái 6 tuổi suýt bị mù

Rửa mắt bằng lá trầu không, bé gái 6 tuổi suýt bị mù

Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng cho biết, sau khi được rửa mắt bằng lá trầu không, bé gái 6 tuổi bị đau nhức, sưng nề mắt trái,... Qua thăm khám các bác sĩ chẩn đoán cháu bị viêm kết mạc do dị ứng.

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Từ khóa:   Mất Ngủ Đau Mắt Viêm Bao Gân

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