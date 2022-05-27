Cách giảm béo bụng hiệu quả nhất

Tại sao ngay từ đầu chúng ta đã bị ám ảnh bởi cơ bụng săn chắc ? Nếu bạn sống cách đây hơn 150 năm, chiếc bụng phình to của bạn sẽ là dấu hiệu của sự giàu có. Một thân hình tròn trịa là một dấu hiệu cho thấy bạn có thể mua được những thứ tốt hơn trong cuộc sống và bao gồm rất nhiều thức ăn ngon. Chỉ vào thế kỷ 20, một thân hình cân đối mới được chú trọng thông qua việc sử dụng các phương tiện truyền thông - phim ảnh , chương trình truyền hình, tạp chí và chẳng bao lâu nữa internet đã cho chúng ta thấy rằng ngoại hình lý tưởng sẽ phải bao gồm ít mỡ bụng hơn nhiều. Hình ảnh “thân hình lý tưởng” này bắt đầu như thế nào?

Những người sống cách đây nhiều thế kỷ không phải lo lắng về mỡ bụng vì hầu hết không có. Ngoại trừ tầng lớp giàu có, hầu hết mọi người từ xa xưa đều làm đủ thứ công việc, và họ chủ yếu là lao động chân tay. Hãy tưởng tượng bạn đang ở ngoài nông trại cả ngày, trồng và hái hoa màu; hoặc nấu chảy sắt trong một cửa hàng có lò nung gần như cả ngày khi bạn đập và tạo hình kim loại nóng. Loại công việc này khiến mọi người có thể lực tốt nhưng họ không hề biết điều đó. Tất cả những gì quan trọng đối với họ là họ có việc phải làm và kiếm ăn.

Thời gian trôi qua, con người ngày càng thông minh hơn và bắt đầu phát minh ra tất cả các loại máy móc để giúp thực hiện công việc dễ dàng hơn. Trước khi có máy in, sách được viết tay. Trước ô tô, đã có xe ngựa kéo. Khi thế kỷ 21 bắt đầu, điện bắt đầu được sử dụng phổ biến hơn và các phát minh đang trở thành điện tử. Ngày nay máy tính xách tay và điện thoại di động là nhu cầu thiết yếu. Tuy nhiên, có một mặt trái của điều này: những phát minh tuyệt vời này khiến con người trở nên lười biếng. Nó dán chặt mọi người vào chỗ ngồi và giường của họ và biến lối sống của chúng ta trở nên ít vận động và không lành mạnh.

Đối với nhiều người lớn, hình thức hoạt động thể chất duy nhất của họ có thể là đi làm hàng ngày hoặc đến trung tâm mua sắm hoặc siêu thị địa phương. Rất may, có rất nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng sống một lối sống như vậy có thể khiến chúng ta bị ốm và thậm chí giảm tuổi thọ. Mọi người đã bắt đầu coi trọng việc tập thể dục và một chế độ ăn uống lành mạnh. Chúng ta cũng đừng quên việc phát minh ra đồ ăn nhanh và đồ ăn vặt, cả hai đều đã góp phần gây ra nhiều bệnh tật trên toàn cầu.

Tầm quan trọng của sức khỏe

Bí quyết giảm mỡ bụng

Nếu bạn nghĩ rằng bí mật là vô số lần gập bụng thì câu trả lời là không, bạn đã nhầm. Bạn có thể giảm mỡ bụng (và trọng lượng cơ thể) bằng cách ăn ít calo hơn những gì cơ thể bạn cần. Một người trưởng thành điển hình cần 2000 đến 2500 calo mỗi ngày. Nếu bạn chỉ tiêu thụ 1500 calo và thêm các hoạt động thể chất như đi bộ buổi sáng hàng ngày vào cuộc sống của mình, thì bạn sẽ thấy cơ thể mình giảm đi tất cả số cân nặng dư thừa đó. Hãy nhớ rằng không có bài tập cụ thể nào có thể loại bỏ mỡ bụng - chỉ những động tác có thể tăng cường cơ bắp ở bụng của bạn. Bí mật nằm ở thực phẩm bạn ăn và lượng calo bạn nạp vào cơ thể mỗi ngày. Nếu bạn ăn ít hơn những gì bạn cần, cơ thể của bạn sẽ chuyển sang chế độ sinh tồn và thay vào đó bắt đầu nhắm mục tiêu chất béo. Đó là cách hoạt động của bí quyết!