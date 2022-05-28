Một giấc ngủ ngon có thể giúp bạn hạn chế được thói quen ăn vặt hằng ngày

Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người ngủ hơn 7 tiếng mỗi đêm có khả năng giảm thói quen ăn vặt hơn những người ngủ không đủ giấc.

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Ohio, Hoa Kỳ đã thực hiện một cuộc nghiên cứu trên 20.000 người Mỹ và phát hiện ra rằng những người không ngủ đủ từ 7 tiếng trở lên sẽ ăn nhiều carbohydrate, đường, chất béo và caffeine. Nói cách khác là họ có nhu cầu tiêu thụ đồ ăn vặt nhiều hơn.

Giáo sư dinh dưỡng tại Đại học Ohio, người dẫn đầu cuộc nghiên cứu cho biết nếu không ngủ vào ban đêm, bạn sẽ có vô thức xem TV hoặc điện thoại thông minh nhiều hơn và có thể ăn vặt trong lúc đó. Hiệp hội nghiên cứu khuyên mọi người nên ngủ trên 7 tiếng để giảm nguy cơ mắc các bệnh như béo phì, tiểu đường, cao huyết áp và bệnh tim.

Các nhà nghiên cứu của Đại học Ohio đã phân tích dữ liệu từ 19.650 người trưởng thành từ 20 đến 60 tuổi tham gia Cuộc khảo sát sức khỏe và dinh dưỡng từ năm 2007 đến năm 2018. Trong cuộc khảo sát, những người tham gia được hỏi họ ngủ bao nhiêu tiếng và đã làm gì, ăn gì vào ban đêm.

Các nhà nghiên cứu đã chia những người tham gia thành nhóm những người ngủ hơn 7 tiếng và những người không ngủ đủ 7 tiếng. Theo kết quả phân tích, gần 95,5% số người ăn vặt ít nhất một lần mỗi ngày, và gần một nửa vừa ăn vừa uống đồ ngọt. Sở thích của mọi người đối với đồ ăn nhẹ tương đối giống nhau, nhưng những người ngủ ít hơn 7 tiếng lại tiêu thụ nhiều calo hơn. Đặc biệt, những người ngủ ít có xu hướng ăn vặt vào buổi sáng nhiều hơn buổi chiều, đồ ăn có giá trị dinh dưỡng thấp hơn và chứa nhiều calo hơn.

Chuyên gia cho biết bằng cách thay đổi thói quen ngủ, bạn có thể cải thiện tình trạng dinh dưỡng của mình và sức khỏe đáng kể nếu giảm được nhu cầu ăn vặt hằng ngày lại.

Theo Kormedi.com

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