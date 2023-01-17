Thường xuyên đau bụng bên phải, nguy cơ mắc 4 loại bệnh cực nguy hiểm này

Sức khỏe 17/01/2023 12:08

Cơn đau ở bụng bên phải có thể gây ra một số nhầm lẫn, vì nó có thể là triệu chứng của một số vấn đề sức khỏe. 

Trào ngược axit

Thường xuyên đau bụng bên phải, nguy cơ mắc 4 loại bệnh cực nguy hiểm này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Một trong những lý do phổ biến nhất đằng sau cơn đau ở vùng bụng bên phải là chứng ợ nóng, thường do trào ngược axit gây ra. Theo Mayo Clinic, trào ngược axit, còn được gọi là trào ngược dạ dày thực quản (GERD), xảy ra khi axit dạ dày chảy ngược vào ống nối cổ họng với dạ dày của bạn. Điều này dẫn đến cảm giác nóng rát ở ngực hoặc cổ họng.

Bệnh gan nhiễm mỡ

Thường xuyên đau bụng bên phải, nguy cơ mắc 4 loại bệnh cực nguy hiểm này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bệnh gan nhiễm mỡ xảy ra khi có quá nhiều chất béo tích tụ trong gan. Mặc dù những người mắc bệnh gan nhiễm mỡ không phát triển các triệu chứng cho đến khi bệnh dẫn đến xơ gan, nhưng nếu một người có triệu chứng, nó có thể bao gồm đau bụng hoặc cảm giác đầy ở phía trên bên phải của bụng.

Viêm ruột thừa

Phòng khám Mayo định nghĩa viêm ruột thừa là tình trạng viêm ruột thừa, một túi nhỏ treo ở đại tràng ở phía dưới bên phải bụng của bạn. Nó có thể gây ra cơn đau thường bắt đầu ở giữa bụng và di chuyển xuống phía dưới bên phải của bạn.

Một số loại ung thư

Theo các cơ quan y tế hàng đầu, một số loại ung thư cũng có thể gây đau ở vùng bụng trên.

Thường xuyên đau bụng bên phải, nguy cơ mắc 4 loại bệnh cực nguy hiểm này - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Theo Johns Hopkins Medicine, "Một triệu chứng phổ biến của ung thư tuyến tụy là cơn đau âm ỉ ở vùng bụng trên (bụng) và/hoặc vùng giữa hoặc lưng trên xuất hiện rồi biến mất."

Theo Dịch vụ Y tế Quốc gia Vương quốc Anh (NHS), cơn đau ở đỉnh bụng cũng có thể là dấu hiệu của bệnh ung thư dạ dày.

Các nguyên nhân khác gây đau bụng bên phải

Thường xuyên đau bụng bên phải, nguy cơ mắc 4 loại bệnh cực nguy hiểm này - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Các tình trạng sức khỏe khác có thể gây đau ở phía trên bên phải dạ dày hoặc bụng của bạn bao gồm sỏi mật, các vấn đề về túi mật, các vấn đề về thận và sỏi thận.

Các nguyên nhân gây đau bụng ít nghiêm trọng hơn bao gồm hội chứng ruột kích thích, táo bón, dị ứng thực phẩm, không dung nạp đường sữa, ngộ độc thực phẩm và vi-rút dạ dày.

Theo Times of India

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Các loại trái cây và rau quả như quả lựu, quả lý gai (amla), cam, quả sung, táo, rau bina, củ dền, cà chua và bắp cải nên được kết hợp thường xuyên trong các bữa ăn.

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