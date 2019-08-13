Bồ công anh có tác dụng gì? Cùng tìm hiểu những hiệu quả bất ngờ của loại thực vật đặc biệt này nhé!

Có lẽ bạn chưa biết tác dụng của cây bồ công anh trong y học. Bồ công anh thường có ở những vùng núi cao để sử dụng như một loại thuốc chữa và phòng chống bệnh ở Trung Quốc. Là dạng cây cỏ sống dai, rễ đơn, dài, khỏe, thuộc loại rễ hình trụ. Lá mọc từ rễ nhẵn, thuôn dài hình trái xoan ngược, có khía răng uốn lượn hoặc xẻ lông chim, mép giống như bị xé rách. Bồ công anh chứa rất nhiều thành phần dinh dưỡng như vitamin A, B, C và khoáng chất như sodium, sắt, magie…

- Chống nhiễm trùng đường tiết niệu: rễ và lá của bồ công anh có tác dụng giảm nhiễm trùng đường tiết niệu ở phụ nữ, lợi tiểu, chống viêm.

- Cung cấp nhiều chất xơ: bồ công anh chứa nhiều chất xơ giúp giảm táo bón, hạn chế béo phí, tiểu đường, các hội chứng ruột kích thích và sỏi thận.

- Bảo vệ xương: với hàm lượng canxi dồi dào, ăn lá bồ công anh hoặc chế biến thành trà uống hằng ngày sẽ giúp trị sâu răng, thiếu canxi và giảm nguy cơ tăng huyết áp, co thắt cơ.

- Bổ sung vitamin K: tốt cho xương và tim, ngăn ngừa bệnh loãng xương, duy trì chức năng não, chống đông máu, giảm các bệnh về tim mạch.

- Thanh lọc gan: cung cấp vitamin C, giảm sưng, hấp thụ chất khoáng tốt hơn và ngăn ngừa phát triển các loại bệnh, giúp lọc gan và giảm thiểu các bệnh về gan hiệu quả.

- Chống oxy hóa: chất chống oxy hóa trong bồ công anh giúp chống lại các tế bào bị tổn thương do oxy hóa.

- Tiểu đường: kích thích quá trình sản sin insulin trong tủy, giữ lượng đường máu ở mức thấp và giúp loại bỏ lượng đường dư trong cơ thể.

- Ngăn ngừa nhiễm trùng da: phần sáp lỏng ở thân của cây bồ công anh giúp sát trùng, trừ sâu và diệt nấm, vi khuẩn trên làn da, điều trị chàm, bệnh ecpet, nhiễm trùng da, vảy nến.

Cây bồ công anh chữa tắc tia sữa

Cây bồ công anh chữa tắc tia sữa

Trên thực tế, một công dụng tuyệt vời khác của loại thực vật này là cây bồ công anh chữa tắc tia sữa rất hiệu quả. Nhờ các khoáng chất như soduum, canxi, sắt có trong loại cây này mà chúng giúp các mẹ trị được tắc tia sữa. Theo y học cổ truyền, người ta thường dùng lá bồ công anh để thông sữa, làm mát, hạ sốt cho các mẹ sau sinh, sữa về lại khá nhanh sau 1-2 giờ sử dụng.

Cây bồ công anh tắm cho trẻ

Ngoài ra, cây bồ công anh tắm cho trẻ còn rất hiệu quả trong việc làm sạch da, chống khuẩn và trị rôm sảy ở trẻ sơ sinh. Hướng dẫn về cách nấu nước tắm cho bé khá đơn giản, bạn có thể tham khảo để áp dụng.

- Chọn lá vừa phải, không già hoặc không non quá, có màu xanh tự nhiên, xuất xứ rõ ràng không có hóa chất, thuốc trừ sâu độc hại.

- Làm sạch lá bằng nước muối, phơi nắng cho ráo nước.

- Đun lá trong nước sôi cho đến khi chuyển màu, lấy nước và bỏ bã lá, pha thêm nước nóng hoặc lạnh cho âm ấm có thể tắm cho bé.

- Tỉ lệ nước và lá không nên quá loãng hoặc quá đặc.

- Tắm trong 2 đến 3 tuần để phát huy hiệu quả triệt để.

- Sau khi sử dụng nếu không thấy giảm rôm sảy hoặc có dấu hiệu kích ứng lạ thì lập tức đưa đi bác sĩ để kiểm tra.

Cây bồ công anh tắm cho trẻ

Cây bồ công anh chữa bướu cổ

Theo y học Trung Quốc, cây bồ công anh chữa bướu cổ khá hữu hiệu, loại thảo dược này kết hợp với bơ sẽ ra một loại thuốc quý rất tốt cho tuyến giáp. Cách sử dụng theo công thức sau:

- Nghiền lá bồ công anh để làm bột nhão. Nếu cần thiết, bạn có thể sử dụng một ít nước.

- Bây giờ trộn này lá bồ công anh dán với 2 muỗng canh bơ.

- Đun nóng hỗn hợp này của bơ và bồ công anh dán để làm cho nó ấm, không để cho nó trở nên nóng.

- Áp dụng các bồ công anh ấm leaves- dán ghee trên vùng cổ của bạn, nơi bạn có thể cảm thấy các khu vực bị sưng.

- Dùng trong 2 tuần liên tục, mỗi lần 15 – 20 phút sẽ thấy tác dụng của cây bồ công anh.



Cây bồ công anh chữa bướu cổ

Rễ cây bồ công anh chữa ung thư

Không có tác dụng thần kỳ như dân gian đồn là trị dứt điểm được các di căn của ung thư nhưng rễ cây bồ công anh chữa ung thư phát huy hiệu quả ở mức độ hỗ trợ sau phẫu thuật, xạ trị, hóa trị , kéo dài thời gian sống là hoàn toàn có thể. Bệnh nhân cần hiểu rõ công dụng thực sự của loại thuốc quý này để tránh những kỳ vọng sai lệch của nó. Chia sẻ cùng bạn cách nấu thuốc bồ công anh:

- Rễ khô 20g (Hoặc rễ tươi 50g) sắc nước uống hàng ngày.

- Có thể dùng thêm các vị thuốc như: Cây xạ đen, bán chi liên, bạch hoa xà thiệt thảo để tăng cường hiệu quả hỗ trợ điều trị ung thư.

- Liều dùng: Cây xạ đen 40g, bạch hoa xà 30g, bán chi liên 15g, rễ bồ công anh 20g sắc với 1,5 lít nước uống trong ngày.

Cách sử dụng cây bồ công anh

Cách sử dụng cây bồ công anh

Bồ công anh không những là loại thuốc quý được sử dụng cả thân, rễ, lá, hoa và điều trị được nhiều loại bệnh khác nhau mà còn giúp bồ bổ sức khỏe rất tốt. Vì vậy, nắm được cách sử dụng cây bồ công anh qua các thực đơn da dạng sẽ giúp gia đình bạn cải thiện sức khỏe rất nhiều.

- Dễ uống nhất là nấu trà bồ công anh. Đối với cách chế biến trà từ hoa, bạn cần 8 hoa bồ công anh, 360 lít nước sôi, mật ong hoặc đường. Rót nước sôi ngập hoa, đậy kín trong vòng 5 phút, thêm mật ong hoặc đường vào và thưởng thức. Đối với trà làm từ rễ bồ công anh, bạn cần chuẩn bị 30gram rễ bồ công anh, 5g gừng thái lát, 1 thảo quả, 360ml nước, đường, mật ong. Trộn tất cả nguyên liệu trên và đun sôi 5-10 phút, lọc lấy nước, cho đường hoặc mật ong vừa khẩu vị rồi dùng.

- Trong ẩm thực, bồ công anh còn được dùng làm nguyên liệu cho món salad, vị đắng của thực vật này kết hợp cùng bông cải xanh khá hấp dẫn, giúp tăng cường chất xơ và vitamin cho bữa ăn của bạn. Bên cạnh đó, chế biến loại thực phẩm này thành nước sốt cùng ngò cũng được nhiều người ưa chuộng bởi chúng chống oxy hóa rất tốt, giải phóng độc tố và kháng siêu vi. Bạn có thể xắt nhuyễn chúng và trộn với cá hồi rất thơm ngon và tốt cho sức khỏe. Hoa bồ công anh dùng để trang trí cho món ăn thêm bắt mắt.

Cây bồ công anh là một loại thuốc quý trong đông y

Loại thực vật này được xem là thuốc quý không thể thiếu cho cơ thể con người. Tác dụng của cây bồ công anh vừa cung cấp nhiều hàm lượng dinh dưỡng cho một sức khỏe tốt, vừa là món ăn có vị hấp dẫn trong làng ẩm thực. Tác dụng của cây bồ công anh giúp hỗ trợ điều trị ung thư, giảm tắc tia sữa ở người mẹ, trị rôm sảy ở trẻ nhỏ, tốt trong phòng chống ung bứu, tiểu đường…Người ta tận dụng tất cả những thành phần có được trong loài cây này ở cả hoa, thân, rễ, lá. Loại cây này khá nhiều ở Trung Quốc, còn ở Việt Nam chỉ mọc ở vùng hoang và núi cao như Đà Lạt, Tam Đảo, Sapa… Bạn nên mua bồ công anh ở những cửa hiệu uy tín và có xuất xứ rõ ràng để tránh tiền mất tật mang.