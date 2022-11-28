Thực hư chế đọ ăn không đường có thể giúp bạn giảm cân như lời đồn?

Sức khỏe 28/11/2022 07:31

Nếu bạn biết, một trong những cách đáng tin cậy nhất để giảm cân là tuân theo chế độ ăn ít đường. Mặc dù một muỗng cà phê đường chỉ chứa 16 calo, một con số không nhiều nhưng lượng tiêu thụ sẽ tăng lên khi đường có mặt trong nhiều loại thực phẩm và đồ uống mà chúng ta ăn hàng ngày.

Thực hư chế đọ ăn không đường có thể giúp bạn giảm cân như lời đồn? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đồ ăn vặt, đồ ăn có đường, cola, nước ngọt và thậm chí cả trái cây đều chứa nhiều đường. Cắt đường khỏi chế độ ăn uống giúp bạn tiêu thụ ít calo hơn và do đó, giúp bạn giảm cân.

Theo Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, bánh donut chứa 74,2 calo chỉ từ đường bổ sung và một lon soda chứa 132,5 calo chỉ từ đường bổ sung. Đồ uống có đường và soda đặc biệt chứa một lượng calo cao từ đường và việc tiêu thụ nhiều calo hơn lượng bạn đốt cháy rõ ràng dẫn đến tăng cân.

Thực hư chế đọ ăn không đường có thể giúp bạn giảm cân như lời đồn? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Như đã đề cập ở trên, một thìa cà phê đường có 16 calo. Vì vậy, nếu bạn loại bỏ các loại thực phẩm và đồ uống có khoảng 10 thìa cà phê đường khỏi chế độ ăn uống hàng ngày của mình, bạn sẽ ăn ít hơn 160 calo mỗi ngày. Điều này có nghĩa là ít hơn 1120 calo trong một tuần. Làm điều này trong ba tuần cùng với hoạt động thể chất thường xuyên sẽ khiến bạn dễ dàng giảm được nửa cân.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC, bạn cần đốt cháy 3500 calo để giảm khoảng một kg. Vì vậy, đốt cháy 1120 calo sẽ giúp bạn đốt cháy nửa kg.

Một số nguồn đường lén lút

Nói không với thìa đường đó thì dễ nhưng còn những nguồn ẩn giấu của nó thì sao? Để tìm ra nguồn đường ẩn giấu, hãy bắt đầu đọc nhãn thực phẩm trước khi mua bất cứ thứ gì vì cách làm này sẽ giúp bạn xác định thực phẩm có thêm đường nhưng không ngọt và đó là những nguồn rõ ràng.

Ngày nay, các nhà sản xuất rất thông minh và thông thường, đường được ghi lén lút trên nhãn đến mức bạn phải biết tất cả các tên của nó để nhận dạng. 

Thực hư chế đọ ăn không đường có thể giúp bạn giảm cân như lời đồn? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nước xốt salad, nước sốt cà chua và nước sốt thực phẩm là một số nguồn bổ sung đường phổ biến. Chọn thực phẩm có lượng đường bổ sung thấp nhất. Ăn ít đường không chỉ giúp bạn giảm cân mà còn giúp bạn duy trì lượng đường trong máu nếu bạn đã bị tiểu đường.

Không ai có thể tránh hoàn toàn đường và cũng không nên làm điều đó. Ngoài ra, không phải tất cả các loại đường đều có hại cho bạn. Nên tránh hoàn toàn các loại đường bổ sung như đường ăn (sucrose) và xi-rô ngô có hàm lượng đường fructose cao.

Ăn đường ở dạng tự nhiên vẫn tốt vì đường tinh chế chắc chắn có hại cho sức khỏe tổng thể của bạn.

Theo Femina

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