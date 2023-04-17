Thực hư ăn hàu tăng ham muốn phái mạnh, giúp ích cho chuyện 'phòng the'?

Vì vậy, hàu có một số tác dụng tốt đối với việc duy trì sức khỏe của xương và răng. Ngoài ra, canxi còn là chất bôi trơn cho sự co cơ, đồng thời nó cũng có tác dụng nhất định là làm dịu thần kinh và loại bỏ lo âu.

Hàm lượng canxi trong hàu cao hơn so với trong sữa (107mg/100g) và đậu phụ (78mg/100g), là một chất bổ sung canxi thích hợp .

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Chứa nhiều selen

Hàm lượng selen trong hàu là 86,64g, cao hơn nhiều so với gan lợn (26,1 g), thịt lợn (9,5 g) và hầu hết các loại cá như cá trắm cỏ. Selen không chỉ có tác dụng chống oxy hóa mạnh mà còn bảo vệ tế bào khỏi các loại oxy phản ứng .

Tác dụng tích cực của hàu đối với sức khoẻ

Tốt cho sức khỏe tim mạch

Hàu ảnh hưởng tích cực đến sức khỏe tim mạch. Chúng giảm mảng bám tích tụ trong lòng động mạch bằng cách ức chế nó liên kết với các thành động mạch và mạch máu. Hơn nữa, hàm lượng cao magiê và kali trong hàu giúp giảm huyết áp và thư giãn các mạch máu. Vitamin E làm tăng tính linh hoạt và sức mạnh của màng tế bào.

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Tăng cường miễn dịch

Những động vật thân mềm có nhiều vitamin E và C. Chúng cũng chứa các khoáng chất khác nhau mà giúp tăng cường hệ thống miễn dịch. Các đặc tính chống viêm và chống oxy hóa của hàu cũng bảo vệ chống lại các gốc tự do gây hại cho cơ thể.

Tốt cho sức khỏe xương

Sự hiện diện của selen, đồng, sắt, kẽm, phốt pho và canxi được tìm thấy ở những động vật thân mềm dẫn đến sức khỏe và mật độ của xương mạnh mẽ hơn.

Cải thiện chức năng não

Hàu là một nguồn phong phú của B12, axit béo omega-3, kẽm và sắt, có lợi cho chức năng của não. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng lượng sắt thấp trong não làm giảm khả năng tập trung của một người, trong khi thiếu kẽm có thể ảnh hưởng đến trí nhớ.

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Thực hư ăn hàu làm tăng ham muốn "chuyện ấy"?

Hàu vốn là thực phẩm hải sản bổ dưỡng, được nhiều người cho rằng là "trợ thủ đắc lực" hỗ trợ trong chuyện "chăn gối" của nam giới. Thậm chí, nhiều chị em đã khẳng định sau khi ăn hàu, chồng của họ tăng ham muốn gấp bội.

Giải đáp thắc mắc của mọi người liên quan đến thực hư ăn hàu tốt cho sinh lý, Ths.Bs. Phan Chí Thành - Chánh văn phòng Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến - Bệnh viện Phụ sản TW cho biết, hàu chứa rất nhiều kẽm, so với các thực phẩm khác hàm lượng kẽm ở hàu gấp 6-10 lần.

“Kẽm có vai trò rất quan trọng trong hệ thống sinh sản đặc biệt là nam giới. Đây là chất cân bằng và điều tiết hóc môn cụ thể là testosterone, cho nên khi ăn hàu sẽ tăng cường sản xuất testosterone ở nam giới giúp giải quyết vấn đề sinh lý”, BS Thành chia sẻ.

"Kẽm như một chất trung gian, trung hòa các chất oxy hóa, giúp cho tinh trùng ít bị bất thường hơn, nâng cao chất lượng tinh trùng và khả năng di chuyển của tinh trùng tốt hơn", bác sĩ Thành thông tin.

Bác sĩ Thành cũng khuyến cáo, hàu tuy bổ dưỡng nhưng không nên ăn quá nhiều cùng lúc hay ăn quá thường xuyên để tránh tình trạng thừa kẽm. Nếu xảy ra tình trạng thừa kẽm, cơ thể sẽ có những biểu hiện như: buồn nôn, đau bụng và tiêu chảy, đắng miệng, triệu chứng giống cúm, thiếu đồng, dễ bị nhiễm bệnh…