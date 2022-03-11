Việc dư cân không chỉ khiến bạn không thoải mái về ngoại hình của mình mà còn ẩn chứa nhiều căn bệnh nguy hiểm như là tim mạch hoặc đột quy. Đừng lo lắng, giờ đây bạn có thể kiểm tra tình hình thể trạng của mình ngay tại nhà chỉ với vài bước đơn giản
- Đánh bại mỡ thừa xung quanh bụng với thói quen ăn sáng lành mạnh bằng những thực phẩm nhất định phải được 'ưu ái' này
- Siêu thực phẩm giúp giảm mỡ bụng nội tạng hiệu quả và nhanh chóng mà bạn không nên bỏ qua
Một bài kiểm tra ĐƠN GIẢN bạn có thể làm ở nhà sẽ tiết lộ nếu kim trên bàn cân của bạn vượt quá xa - và tất cả những gì bạn cần là một đoạn dây. Kết quả của bạn sẽ cho bạn biết bạn có nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến béo phì, chẳng hạn như bệnh tim hoặc đột quỵ hay không.
Tiến sĩ Margaret Ashwell đã trình bày cách sử dụng bài kiểm tra đơn giản trên BBC "Sự thật về bệnh béo phì", được phát sóng lần đầu tiên vào tháng 5 năm 2018. Cô ấy giải thích rằng số đo vòng eo của bạn không được quá nửa chiều cao của bạn. Tất cả những gì bạn cần làm là lấy một đoạn dây và cắt nó có độ dài bằng với chiều cao của bạn. Tiếp theo bạn cần gập đôi lại rồi quấn quanh eo. Nếu sợi dây gặp nhau hoặc chồng lên nhau thì bạn là người có trọng lượng khỏe mạnh, nhưng nếu bạn không thể khiến các đầu dây chạm nhau thì mức độ mỡ nội tạng của bạn quá cao. Mỡ nội tạng là chất béo nằm xung quanh các cơ quan quan trọng trong bụng của bạn. Quá nhiều chất này có thể dẫn đến các bệnh như tiểu đường loại 2, bệnh tim và ung thư. Tiến sĩ Ashwell cho biết: “Đó là một sự hiện diện vật lý, bao bọc quanh tim, gan, tuyến tụy và làm tăng các yếu tố nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, bệnh tim và huyết áp [cao]. Và theo Tiến sĩ Atwell, đó là một cách chính xác hơn để xem bạn khỏe mạnh như thế nào hơn là thông qua chỉ số khối cơ thể (BMI).
BMI chỉ được tính theo chiều cao và cân nặng của bạn, và chỉ có thể cho bạn biết bạn có bao nhiêu cân, thay vì chia nhỏ thành cơ và mỡ. Những người có chỉ số BMI khỏe mạnh vẫn có thể mang trong người quá nhiều chất béo nội tạng. Tiến sĩ Margaret cho biết: Chỉ số BMI không đo lường sự phân bố chất béo. Cách tốt nhất để giải thích nó là nghĩ về một cầu thủ bóng bầu dục tuyệt vời, họ có thể có cùng chỉ số BMI với một cầu thủ phi tiêu mũm mĩm, với tư cách là một người chơi phi tiêu sẽ có nhiều chất béo hơn là cơ bắp.
Nhưng đừng lo lắng nếu bạn quá béo, chỉ cần giảm 5% trọng lượng cơ thể là có thể giảm đáng kể lượng mỡ nội tạng của bạn. Cùng quay trở lại thông điệp đơn giản là ăn ít hơn và tập thể dục nhiều hơn, tin tốt là mỡ nội tạng dường như sẽ biến mất trước, tiến sĩ Ashwell nói thêm. Sở hữu cân nặng vượt mức cho phép, dù chỉ là một ít thôi, cũng có liên quan đến bệnh tiểu đường loại 2, đột quỵ, bệnh tim và 11 loại ung thư khác nhau. Quỹ Nghiên cứu Ung thư Thế giới ước tính 25.000 trường hợp ung thư có thể được ngăn ngừa mỗi năm chỉ riêng ở Anh nếu tất cả mọi người đều có cân nặng khỏe mạnh. Và theo Tổ chức Y tế Thế giới, bệnh tim và đột quỵ là những kẻ giết người lớn nhất trên toàn cầu - cả hai đều do béo phì. Theo NHS, mức độ béo phì ở Anh đã tăng hơn gấp ba lần trong 30 năm qua và theo ước tính hiện tại, hơn một nửa dân số có thể bị béo phì vào năm 2050.
Theo thống kê của Chính phủ, khoảng 27% dân số Anh bị coi là béo phì và 34% khác bị coi là thừa cân.