Một bài kiểm tra ĐƠN GIẢN bạn có thể làm ở nhà sẽ tiết lộ nếu kim trên bàn cân của bạn vượt quá xa - và tất cả những gì bạn cần là một đoạn dây. Kết quả của bạn sẽ cho bạn biết bạn có nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến béo phì, chẳng hạn như bệnh tim hoặc đột quỵ hay không.

Tiến sĩ Margaret Ashwell đã trình bày cách sử dụng bài kiểm tra đơn giản trên BBC "Sự thật về bệnh béo phì", được phát sóng lần đầu tiên vào tháng 5 năm 2018. Cô ấy giải thích rằng số đo vòng eo của bạn không được quá nửa chiều cao của bạn. Tất cả những gì bạn cần làm là lấy một đoạn dây và cắt nó có độ dài bằng với chiều cao của bạn. Tiếp theo bạn cần gập đôi lại rồi quấn quanh eo. Nếu sợi dây gặp nhau hoặc chồng lên nhau thì bạn là người có trọng lượng khỏe mạnh, nhưng nếu bạn không thể khiến các đầu dây chạm nhau thì mức độ mỡ nội tạng của bạn quá cao. Mỡ nội tạng là chất béo nằm xung quanh các cơ quan quan trọng trong bụng của bạn. Quá nhiều chất này có thể dẫn đến các bệnh như tiểu đường loại 2, bệnh tim và ung thư. Tiến sĩ Ashwell cho biết: “Đó là một sự hiện diện vật lý, bao bọc quanh tim, gan, tuyến tụy và làm tăng các yếu tố nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, bệnh tim và huyết áp [cao]. Và theo Tiến sĩ Atwell, đó là một cách chính xác hơn để xem bạn khỏe mạnh như thế nào hơn là thông qua chỉ số khối cơ thể (BMI).