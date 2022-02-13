Siêu thực phẩm giúp giảm mỡ bụng nội tạng hiệu quả và nhanh chóng mà bạn không nên bỏ qua

Giảm cân 13/02/2022 11:52

Cơ thể con người chứa năm loại chất béo khác nhau. Đùi và hông có lớp mỡ dưới da có thể nhìn thấy khi da bị véo vào. Vùng sau gáy và vùng ngực chứa mỡ nâu là một trong những dạng mỡ vô hại nhất. Mỡ nội tạng được tìm thấy ở vùng bụng và được coi là dạng chất béo nguy hiểm nhất trong cơ thể con người. 

Siêu thực phẩm giúp giảm mỡ bụng nội tạng hiệu quả và nhanh chóng mà bạn không nên bỏ qua - Ảnh 1

Thứ nhất, mỡ nội tạng làm tăng nguy cơ phát triển các tình trạng gây tử vong như tăng cholesterol trong máu, ung thư, bệnh tim và tiểu đường loại 2. Thứ hai, đây là một trong những dạng mỡ cứng đầu nhất và rất khó loại bỏ. Tuy nhiên, quá nhiều mỡ bụng có thể gây ra những mối đe dọa lớn đối với sức khỏe và tinh thần và điều quan trọng là phải kiểm soát nó. Dưới đây là năm điều sẽ giúp bạn giảm mỡ nội tạng nhanh chóng và hiệu quả.

Trà xanh

Siêu thực phẩm giúp giảm mỡ bụng nội tạng hiệu quả và nhanh chóng mà bạn không nên bỏ qua - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Uống trà xanh có thể giúp bạn giảm mỡ nội tạng nhanh chóng vì nó có chứa chất chống oxy hóa và caffein, cả hai đều có tác dụng tăng tốc độ trao đổi chất và giúp chúng ta giảm cân nhanh chóng. Trà xanh cũng ngăn chặn cơn đói và giúp giảm cảm giác thèm ăn. Ba tách trà xanh mỗi ngày là đủ để cung cấp cho cơ thể lượng chất chống oxy hóa cần thiết. Đảm bảo rằng bạn theo dõi lượng uống của mình để tránh việc tiêu thụ quá nhiều trà xanh cũng có thể dẫn đến chứng mất ngủ do hàm lượng caffeine trong nó.


Trái bơ

Siêu thực phẩm giúp giảm mỡ bụng nội tạng hiệu quả và nhanh chóng mà bạn không nên bỏ qua - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Mặc dù giàu calo và chất béo nhưng bơ rất giàu chất xơ hòa tan giúp giảm cảm giác đói và khiến chúng ta cảm thấy no lâu hơn. Các nghiên cứu cũng đã ghi nhận cách quả bơ có thể phân phối mỡ bụng đồng đều ở phụ nữ và từ đó giúp họ có được thân hình khỏe mạnh hơn. Tiêu thụ một khẩu phần bơ mỗi ngày có thể giúp ích rất nhiều trong việc kiểm soát cân nặng.

 

Siêu thực phẩm giúp giảm mỡ bụng nội tạng hiệu quả và nhanh chóng mà bạn không nên bỏ qua - Ảnh 4
Ảnh minh họa

Curcumin là một chất chống oxy hóa có trong nghệ giúp loại bỏ độc tố ra khỏi gan và tăng hiệu quả của gan trong việc giảm mỡ. Nghệ là một loại gia vị thường thấy trong các hộ gia đình Ấn Độ và có thể được tiêu thụ dưới nhiều hình thức hàng ngày. Thêm nó vào món cà ri và các chế phẩm từ rau củ là một thực tế phổ biến ở Ấn Độ. Ngoài ra, nó cũng có thể được thêm vào sữa hoặc đồ uống khác.

Hạt Ajwain

Siêu thực phẩm giúp giảm mỡ bụng nội tạng hiệu quả và nhanh chóng mà bạn không nên bỏ qua - Ảnh 5
Ảnh minh họa

Hạt Ajwain hoặc hạt carom chủ yếu được sử dụng trong các biện pháp khắc phục cân nặng tại nhà giúp điều trị các vấn đề về tiêu hóa. Nó giúp tiêu hóa và hấp thụ thức ăn do tích trữ ít chất béo hơn nên dễ dàng giảm cân. Nhai một thìa hạt carom trước khi ăn sáng có thể làm nên điều kỳ diệu cho bạn trong việc giảm mỡ bụng.

Ca cao

Siêu thực phẩm giúp giảm mỡ bụng nội tạng hiệu quả và nhanh chóng mà bạn không nên bỏ qua - Ảnh 6
Ảnh minh họa 

Flavonoid là hóa chất thực vật có lợi cho tim và não có trong ca cao. Tiêu thụ ca cao thúc đẩy sản xuất serotonin trong não và cải thiện tâm trạng. Cải thiện tâm trạng giúp ngăn chặn sự thèm từ đó hỗ trợ giảm cân ở vùng bụng. Sô cô la đen là một nguồn ca cao tốt và lành mạnh, tiêu thụ một hoặc hai miếng mỗi ngày là đủ để đáp ứng nhu cầu của bạn.

Theo Times of india

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Từ khóa:   mỡ nội tạng giảm cân hiệu quả giảm mỡ nội tạng

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