Bật mí thói quen ăn sáng lành mạnh để giảm cân hiệu quả từ chuyên gia

Khi Rose hướng dẫn khách hàng của mình về lý do tại sao ăn một bữa sáng cân bằng hàng ngày có thể giúp họ giảm cân và nếu áp dụng thói quen đó, họ thường thành công hơn nhiều trong việc duy trì vóc dáng.

Tại sao ăn sáng lại hỗ trợ giảm cân.

Tạo thói quen ăn sáng mang lại một số lợi ích cho sức khỏe.

Ăn một bữa sáng cân bằng và lành mạnh mang lại cho bạn năng lượng để giải quyết công việc một ngày.

Trước hết, bữa sáng cung cấp năng lượng cho cơ thể và não bộ của bạn sau một đêm nhịn ăn. Đó là lý do tại sao bạn chọn ăn gì cho bữa sáng cũng quan trọng như việc bạn chọn sẽ ăn sáng.

Bạn muốn có một bữa sáng cân bằng tốt bao gồm cả ba chất dinh dưỡng đa lượng là protein, chất béo và carbohydrate để cung cấp năng lượng từ từ trong suốt buổi sáng.

Rose nói: “Điều đó tạo tiền đề cho việc ăn uống của bạn trong suốt thời gian còn lại trong ngày. "Nếu bạn ăn một bữa sáng đầy đủ, bạn sẽ điều chỉnh lượng calo tiêu thụ trong ngày và ít có xu hướng ăn vặt liên tục. Thêm vào đó, bạn sẽ có cơ hội đốt cháy lượng calo đó cả ngày thay vì tiêu thụ chúng vào ban đêm. Khi cơ thể bạn đang xuống dốc mệt mỏi hơn thì bạn có nhiều khả năng tích trữ lượng calo đó hơn. "

Bữa sáng cung cấp năng lượng cho não của bạn để bạn có thể đưa ra các quyết định thông minh.

Rose nói: "Trái với suy nghĩ của nhiều người, carbs rất tốt cho bạn. Chúng là nguồn năng lượng ưa thích của não bộ. Vì vậy, carbohydrate nên là một phần của mỗi bữa sáng."

Nghiên cứu đáng kể được thực hiện trên trẻ em đi học đã ghi nhận tác động tiêu cực của việc không ăn bữa sáng đầy đủ chất dinh dưỡng đến kết quả học tập của trẻ em. Và điều này cũng có thể đúng đối với người lớn chúng ta. Một nghiên cứu của Phần Lan được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng Hoa Kỳ cho thấy rằng ăn trứng vào bữa sáng thường xuyên giúp tăng cường chức năng nhận thức ở nam giới tuổi trung niên.

Làm thế nào để xây dựng bữa sáng hoàn hảo.

Shutterstock



Vì cô ấy nhấn mạnh rằng thành phần bữa sáng rất quan trọng đối với việc giảm cân nên Rose đã được yêu cầu cung cấp công thức nhanh chóng và dễ dàng yêu thích của cô ấy cho một bữa ăn sáng có chứa ba chất dinh dưỡng đa lượng: Bánh mì nướng bơ với một quả trứng là lựa chọn rất tốt để phù hợp tiêu chí này.

Cô ấy nói: "Bạn nhận được protein nạc từ trứng, chất béo lành mạnh từ quả bơ, carbohydrate và chất xơ từ bánh mì nướng. Ccahs làm thì rất đơn giản. Nghiền một ít bơ trên bánh mì nướng, thêm một quả trứng chiên lên trên, và rắc tiêu đen, ớt bột và một ít gia vị. Thật nhanh chóng và là bữa sáng đủ no."

Nhưng nếu không có thời gian nấu ăn thì sao?

Chúng ta là những người bận rộn, đặc biệt là vào buổi sáng. Làm thế nào để bạn biến thói quen ăn sáng ngon lành trở thành thói quen khi bạn đang chạy ra khỏi cửa đi làm và chỉ có thời gian để lấy một chiếc bánh nướng xốp làm sẵn? Rose giải thích: “Vào buổi sáng, chúng ta có rất nhiều carbohydrate dễ tiếp cận, ít chất xơ và có thêm đường, vì vậy tôi khuyên bạn nên áp dụng quy luật bổ sung. Hãy tự hỏi bản thân như tôi có thể thêm chất dinh dưỡng đa lượng nào vào chiếc bánh mì đó để làm cho nó trở thành một bữa ăn cân bằng hơn?. Có thể là một ít bơ đậu phộng không đường hoặc một số trái cây hay một quả trứng luộc chín."

Hầu hết những người ăn kiêng đều vận hành theo luật trừ ăn bữa này bỏ bữa kia nhưng tốt hơn là sử dụng luật bổ sung. Bạn có thể luộc một ít trứng vào Chủ nhật, vậy là bạn đã sẵn sàng sử dụng cho cả tuần vào bữa sáng bận rộn.

Theo Eat this, not that