6 cách để đốt cháy calo mà không cần đến phòng tập thể dục

Tắm nước nóng là một cách tuyệt vời để thư giãn vào buổi tối và loại bỏ căng thẳng. Nhưng hóa ra, khi dành tới một giờ trong bồn tắm hoặc vòi sen nước nóng cũng có thể khiến bạn giảm cân. Khi bạn tắm trong nước nóng, cơ thể phải hoạt động nhiều hơn để duy trì nhiệt độ bình thường, do đó, giúp bạn đốt cháy nhiều calo hơn . Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng tắm nước nóng kéo dài một giờ hoặc thư giãn trong bồn tắm có thể đốt cháy 130 calo và có thể là một chiến lược tốt để giảm cân.

Uống đủ nước là hoàn toàn quan trọng đối với sức khỏe tổng thể, nhưng cách bạn uống nước thực sự có thể làm tăng lượng calo cần được đốt cháy. Nếu bạn thích nước bằng nhiệt độ phòng hoặc nước ấm, hãy thêm một vài viên đá lạnh vào đó, nó thực sự có thể giúp bạn giảm được vài cân. Khi bạn uống nước lạnh, cơ thể bạn phải làm ấm nó bằng nhiệt độ cơ thể, điều này tạm thời thúc đẩy quá trình trao đổi chất của bạn.

3. Hít vani

Nếu bạn từng cảm thấy mùi thơm của những chiếc bánh quy sô cô la mới nướng có thể khiến bạn tăng cân, bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm khi phát hiện ra rằng một số mùi thực sự có thể góp phần giảm cân. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng những người thừa cân đeo miếng dán da có hương vani thì ít cảm thấy thèm đồ ngọt hơn. Nếu bạn không thích ý tưởng dán miếng đốt mỡ thừa, hãy chọn nước hoa có mùi vani giúp bạn có mùi thơm ngọt nhẹ có tác dụng ngăn chặn sự thèm ăn của bạn.

4. Làm việc nhà

Lau sàn nhà và rửa bát có thể gây khó chịu, nhưng những hoạt động nhỏ trong nhà thực sự có thể góp phần giúp bạn giảm cân và còn giữ cho ngôi nhà của bạn sạch sẽ. Dành một giờ để dọn dẹp một bồn rửa đầy bát đĩa có thể giúp bạn đốt cháy 100 calo và cọ rửa trong phòng tắm trong 35 phút sẽ đốt cháy nhiều calo tương đương với 35 phút đi bộ trên máy chạy bộ.

5. Uống trà xanh

Trà xanh chứa nhiều chất chống oxy hóa, ngoài tác dụng làm cho làn da của bạn tươi trẻ hơn, nó còn có thể đốt cháy calo hiệu quả. Bởi vì nó có chứa caffeine và catechin, nó có thể thúc đẩy sự trao đổi chất của bạn và giúp cơ thể bạn phân hủy chất béo dễ dàng hơn. Nhưng chỉ một tách trà xanh mỗi ngày sẽ không làm được điều đó, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng bạn cần 3 đến 5 ly mỗi ngày để thấy được kết quả.

6. Giảm nhiệt

Khi bên ngoài trời trở nên lạnh hơn, chúng ta đương nhiên muốn bật máy sưởi, nhưng khi giữ cho căn phòng của bạn mát mẻ, thực sự có thể giúp bạn giảm cân. Cũng giống như khi nhấm nháp cốc nước lạnh, ở trong phòng lạnh có thể mang lại lợi ích đốt cháy calo. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng tiếp xúc với nhiệt độ lạnh có thể kích hoạt quá trình đốt cháy calo và góp phần giảm cân.

Bạn đã bao giờ nghe nói về bất kỳ cách nào trong số những cách này để đốt cháy calo chưa? Hãy cùng thử nghiệm để có được vóc dáng hoàn hảo nhé.

An Nhiên (Theo Brightside)