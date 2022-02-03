Bật mí bốn bí kíp thay đổi này giúp bạn giảm mỡ bụng nhanh chóng

Giảm cân không hề đơn giản và chỉ những ai đã từng cố gắng mới biết được sự thật của nó như thế nào. Không có câu thần chú nào có thể làm giảm cân cho tất cả mọi người. Từ tiêu hóa đến chuyển hóa và sử dụng thức ăn, tất cả các quá trình hoạt động khác nhau đối với những người khác nhau và mọi người đều có những vấn đề khác nhau.

Ảnh minh họa Trong khi một số người trong chúng ta có thể tăng cân nhanh hơn ở tay chân, thì nhiều người trong chúng ta lại có vùng thân tròn trịa hơn và một số người khó giảm mỡ bụng. Mặc dù bụng ngấn mỡ là vấn đề tăng cân thường thấy nhất, nhưng không khó để giảm mỡ thừa xung quanh vùng bụng. Thực hiện những thay đổi nhỏ nhưng hiệu quả đáng kể sẽ phải trải qua một chặng đường dài và để giảm cân, dù là từ bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể, điều quan trọng là phải chấp nhận những thay đổi nhất định, có thể là về chế độ ăn uống hoặc hoạt động thể chất. Bạn có thể giảm cân đơn giản bằng cách loại bỏ một số loại thực phẩm khỏi chế độ ăn uống của mình, thêm thời gian tập thể dục. Dưới đây là bốn thay đổi lối sống có thể giúp bạn giảm mỡ bụng.

Nhịn ăn gián đoạn Ảnh minh họa Nhịn ăn gián đoạn đề cập đến việc chỉ ăn trong một khoảng thời gian nhất định và khác với các hình thức nhịn ăn khác. Nếu thực hiện đúng cách, nó có thể giúp giảm cân vì lượng calo tiêu thụ ít hơn khi nhịn ăn gián đoạn và cơ thể phản ứng với căng thẳng khi nhịn ăn bằng cách tăng cường chức năng hormone để tạo điều kiện giảm cân và đốt cháy chất béo để lấy năng lượng.

Carbohydrate Ảnh minh họa Carbs là nguyên nhân tạo ra rất nhiều chất béo cứng đầu không chịu biến mất, cho dù bạn có cố gắng thế nào đi chăng nữa. Tiêu thụ carbohydrate đã qua chế biến như bánh mì, khoai tây chiên, mì ống, v..v… có hại cho bạn. Để giảm cân, đặc biệt là từ bụng, điều quan trọng là hạn chế tiêu thụ carbs và thay thế carbs chế biến bằng các nguồn năng lượng khác như quinoa (hạt diêm mạch) hoặc gạo lứt. Luyện tập cường độ cao ngắt quãng Ảnh minh họa Luyện tập cường độ cao ngắt quãng là hình thức luyện tập ngắt quãng trong đó các giai đoạn tập luyện tim mạch được xen kẽ với các giai đoạn tập dưỡng khí cường độ cao gắn với các giai đoạn phục hồi ít cường độ hơn. Tập thể dục không chỉ giúp giảm cân bằng cách tiêu thụ ít calo hơn mà còn ngăn ngừa việc lấy tăng cân, do đó có thể giúp giữ dáng. Ăn ít đường Ảnh minh họa Hầu hết chúng ta có thể không biết điều này, nhưng một số lượng lớn thực phẩm và đồ uống đóng gói mà chúng ta tiêu thụ chứa đầy đường và calo. Thực phẩm và đồ uống theo hướng “ăn kiêng” cũng được bổ sung thêm đường và có thể góp phần lớn vào việc tăng cân. Điều quan trọng là phải cắt giảm những thực phẩm như vậy và thay thế chúng bằng những lựa chọn tốt hơn, lành mạnh hơn thực sự chứa ít đường và ít calo hơn. Theo Times of india

7 bài tập giảm cân giúp bạn đốt cháy 'hàng tấn' calo ngay cả khi đang xem TV Dưới đây là một số bài tập giảm cân mà bạn có thể thực hiện ngay tại nhà, trong khi xem TV mà không cần bất kỳ thiết bị tập nào.

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