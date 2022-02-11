Ăn tết "vui miệng" dư thêm vài kg mỡ, đây chính là 5 giải pháp giảm cân cấp tốc mà các chuyên gia khuyên bạn nên thực hiện

Hãy đọc để tìm hiểu 5 giải pháp giảm cân mà các chuyên gia khuyên bạn nên thử trong năm nay.

Nhưng thay vì chọn một con số cụ thể mà bạn muốn đạt được trên bàn cân, năm nay, tại sao không thử một (hoặc hai) giải pháp liên quan đến giảm cân sẽ giúp bạn giảm cân trong khi thiết lập một số thói quen lành mạnh, bền vững lâu dài?

Fatima Cody Stanford, MD, MPH, bác sĩ kiêm nhà khoa học y học béo phì chia sẻ rằng chọn trọng lượng mục tiêu là một giải pháp khá phổ biến. Nhưng thay vào đó, cô ấy khuyên bạn nên tìm cân nặng hạnh phúc nhất, lành mạnh nhất cho cơ thể của bạn hơn là chọn một con số cụ thể.

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Tiến sĩ Stanford nói: “Nếu bạn hỏi bất kỳ bệnh nhân nào của tôi, họ sẽ nói với bạn rằng tôi không bao giờ đưa ra mục tiêu cân nặng cho họ. Mục tiêu của tôi là đưa họ đến cân nặng “hạnh phúc” nhất, khỏe mạnh nhất đối với họ."

Mặc dù nhiều chuyên gia y tế vẫn sử dụng chỉ số khối cơ thể (BMI) như một dấu hiệu của sức khỏe nhưng cô ấy khuyên bạn nên tránh sử dụng biện pháp này để được hướng dẫn. Cô ấy nói rằng chỉ số BMI khác nhau ở mỗi người và nó không cung cấp một bức tranh toàn cảnh về sức khỏe của bạn.

Tiến sĩ Stanford khuyên bạn nên làm việc với bác sĩ hoặc chuyên gia chăm sóc sức khỏe để giúp tìm ra trọng lượng khỏe mạnh nhất cho cơ thể cụ thể của bạn. Phương pháp này có tính đến các yếu tố như chiều cao, khối lượng cơ và bất kỳ điều kiện nào có sẵn từ trước mà bạn có thể có để giúp cá nhân hóa phương pháp giảm cân của bạn. Về lâu dài, trọng lượng hạnh phúc của bạn bền vững hơn rất nhiều so với con số bạn có thể tưởng tượng trong đầu.

2. Nấu nhiều bữa ăn hơn là ăn ở ngoài

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Đối với nhiều người, nấu mọi bữa ăn trong ngày là một mục tiêu khá viển vông và quan điểm của các giải pháp cho vấn đề nấu ăn này là chọn thứ gì đó có thể ăn uống nhanh gọn lẹ. Và bạn có thể cá nhân hóa mục tiêu này hơn nữa, tùy thuộc vào những gì bạn cảm thấy có thể làm được.

Một số người có thể cảm thấy thoải mái khi đặt lịch trình hàng tuần cho lịch trình nấu nướng. Nói cách khác, hãy nấu nhiều bữa hơn số lượng bạn ăn ngoài trong một tuần. Đối với những người thường xuyên ăn ở ngoài, đặt mục tiêu có thể là một điều cho hàng ngày: Hãy nấu nhiều bữa hơn số lượng bạn ăn ở ngoài trong một ngày.

Nấu ăn tại nhà cho phép bạn chọn những món ăn không chỉ bổ dưỡng mà còn thú vị cho bạn và gia đình. Ngoài ra, nó còn mang đến cho bạn cơ hội học thêm một số kỹ năng làm bếp mới và dành nhiều thời gian chất lượng hơn cho những người thân yêu.

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Tiến sĩ Taub-Dix nói: "Bữa ăn tự nấu với bạn bè hoặc gia đình cung cấp nhiều hơn những gì mà một bữa ăn mang lại. Chúng giúp bạn khám phá những kỹ năng nấu nướng vô giá đồng thời giúp bạn kết nối với những người khác."

3. Thưởng thức các món ăn yêu thích của bạn mà không cảm thấy "khó xử" với mục tiêu cân nặng

Cho dù mục tiêu giảm cân của bạn là gì, bạn cũng xứng đáng được thưởng thức những món ăn yêu thích của mình mà không có một món ăn nào gây cảm giác “tội lỗi”, tiến sĩ Taub-Dix nói. Để giải quyết vấn đề, cô ấy đề nghị bạn nên ưu tiên thực sự thưởng thức những món ăn mà bạn ăn, bao gồm những món ăn chính, món ăn nhẹ hoặc món ăn vặt mà bạn có thể coi là thực phẩm "xấu" hoặc "ăn gian" cho mục tiêu giảm cân.

Vì vậy, làm thế nào để bạn thực sự có thể thưởng thức những món ăn khoái khẩu yêu thích của mình mà không cảm thấy tội lỗi? Taub-Dix khuyên bạn nên thử ăn bằng toàn bộ cơ thể, bao gồm trí óc, miệng, mắt, mũi và quan trọng nhất là dạ dày. Sử dụng tất cả các giác quan của bạn để kiểm soát thức ăn để thực sự tận hưởng trải nghiệm ăn uống.

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"Khi bạn thưởng thức món ăn mình ăn, bữa ăn sẽ trở nên đáng nhớ hơn và mang lại cảm giác no, mang lại cảm giác thoải mái", cô nói.

4. Vận động cơ thể của bạn mỗi ngày

Tập thể dục mỗi ngày là một giải pháp tốt cho ngay cả những người tập thể dục chăm chỉ nhất. Thay vào đó, Taub-Dix và Tiến sĩ Stanford khuyên bạn nên cố gắng vận động cơ thể theo một cách nào đó mỗi ngày. Và đối với những người khác nhau, chuyển động cơ thể, vận động thể chất sẽ trông khác nhau.

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"Bạn không cần phải gọi đó là tập thể dục, mua những bộ trang phục sang trọng và dành phần lớn tiền lương của mình để tham gia một phòng tập thể dục xa xỉ", Taub-Dix chia sẻ. Di chuyển cơ thể của bạn có thể đơn giản như đỗ xe xa cửa hàng hơn và đi bộ qua nhiều nơi, bắt kịp tốc độ đi dạo hàng ngày của cún cưng hoặc thêm một vài động tác khiêu vũ vào thói quen dọn dẹp vào Chủ nhật của bạn.

Trong một thế giới lý tưởng, bạn nên đặt mục tiêu vận động khoảng 30 phút mỗi ngày, Tiến sĩ Stanford nói. Nhưng bất kỳ nổ lực nào so với mục tiêu hiện tại của bạn đều là một giải pháp tuyệt vời và là bước đi đúng hướng cho kế hoạch giảm cân.

5. Đặt một thói quen đi ngủ lý tưởng

Giấc ngủ của bạn ảnh hưởng đến mục tiêu giảm cân và sức khỏe tổng thể nhiều hơn bạn có thể nghĩ, vì vậy đó là lý do tại sao Tiến sĩ Stanford khuyên bạn nên đưa giấc ngủ vào các quyết định giảm cân của mình.

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Theo một nghiên cứu vào tháng 10 năm 2010 trong Biên niên sử về Y học Nội khoa, đối với những người theo chế độ giảm cân hoặc giảm béo, ngủ không đủ giấc thực sự có thể ngăn cản sự tiến bộ của bạn. Thiếu ngủ thực sự gây ra sự gia tăng hormone đói của bạn, khiến bạn cảm thấy không hài lòng với bữa ăn mà bạn ăn.

Tiến sĩ Stanford nói: Đặt ra một giờ đi ngủ thực tế mỗi đêm là một cách tuyệt vời để bắt đầu. Nhu cầu ngủ của mỗi người là khác nhau, nhưng ngủ đủ từ 7 đến 9 giờ mỗi đêm là lý tưởng cho sức khỏe tổng thể.

Tất nhiên, mọi thứ sẽ xuất hiện vấn đề ở chỗ này và chỗ khác khiến bạn không thể đạt được mục tiêu này mỗi đêm. Thay vào đó, hãy cố gắng đạt được giờ đi ngủ lý tưởng của bạn ít nhất là năm hoặc sáu ngày trong tuần.

Theo Livestrong