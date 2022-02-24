Đánh bại mỡ thừa xung quanh bụng với thói quen ăn sáng lành mạnh bằng những thực phẩm nhất định phải được 'ưu ái' này

Giảm cân 24/02/2022 05:50

Bữa sáng được coi là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày vì đây là bữa ăn đầu tiên sau khi nhịn ăn trong 8 giờ liên tục qua đêm ngủ dài và bữa ăn đơn giản này có thể tạo nên hoặc phá vỡ một ngày của bạn! 

Đánh bại mỡ thừa xung quanh bụng với thói quen ăn sáng lành mạnh bằng những thực phẩm nhất định phải được 'ưu ái' này - Ảnh 1
Bữa sáng có thể ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe ngày dài của bạn 

Cơ thể chúng ta cần một lượng dinh dưỡng để duy trì sức khỏe và hoạt động suốt cả ngày, và do đó những gì bạn ăn trong bữa sáng có thể quyết định và xác định tình trạng sức khỏe của bạn. 

Tuy nhiên, ăn gì cho bữa sáng có thể là một câu hỏi khó, đặc biệt nếu bạn đang cố gắng giảm cân. Sau đây là một số thực phẩm giúp thu nhỏ vùng bụng có thể giúp giảm mỡ nội tạng một cách dễ dàng. Vì vậy, đã đến lúc phải điều chỉnh bữa sáng của bạn và cung cấp cho nó một sự thay đổi lành mạnh. Hãy cùng tìm hiểu để biết được những loại thực phẩm bạn nhất định cần 'ưu ái' chọn lựa vào bữa sáng nhé!

Quả hạch

Đánh bại mỡ thừa xung quanh bụng với thói quen ăn sáng lành mạnh bằng những thực phẩm nhất định phải được 'ưu ái' này - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Cho dù bạn làm món sinh tố, lắc, cháo, hãy chắc chắn rằng bạn luôn thêm một số ít các loại hạt như hạnh nhân, đậu phộng, hạt điều, hạt Brazil hoặc quả óc chó vào một ít. Điều này là do các loại hạt chứa nhiều chất béo lành mạnh, chất xơ và axit béo omega 3 giúp điều chỉnh lượng đường trong máu và insulin. Ngoài ra, chúng còn là một nguồn cung cấp protein thực vật tuyệt vời, giúp bạn no lâu hơn và giúp hạn chế sự thèm ăn cũng như giảm mỡ nội tạng.

Trái cây

Đánh bại mỡ thừa xung quanh bụng với thói quen ăn sáng lành mạnh bằng những thực phẩm nhất định phải được 'ưu ái' này - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Thêm trái cây vào bữa sáng của bạn không chỉ bổ sung chất xơ, vitamin và khoáng chất cho bữa ăn buổi sáng mà còn giúp giảm mỡ bụng và hạn chế cơn đói bất thường. Bao gồm các loại trái cây như đu đủ, lựu, táo xanh, kiwi, cam là một cách tuyệt vời để không chỉ làm cho bữa sáng của bạn no mà đồng thời những loại trái cây này còn giúp kiểm soát lượng đường, giảm mức cholesterol và giúp tiêu hóa trơn tru cũng như sức khỏe đường ruột tốt. Từ đó sẽ giúp đẩy nhanh tốc độ trao đổi chất và giúp giảm mỡ bụng. Chất chống oxy hóa trong trái cây cũng giúp giảm nguy cơ mắc các vấn đề về tim mạch và đột quỵ.

Cá hồi

Đánh bại mỡ thừa xung quanh bụng với thói quen ăn sáng lành mạnh bằng những thực phẩm nhất định phải được 'ưu ái' này - Ảnh 4
Ảnh minh họa

Thêm một món ăn làm từ cá hồi vào bữa sáng của bạn chắc chắn là cách tốt nhất để giảm mỡ nội tạng vì nó chứa nhiều axit béo omega-3, vitamin D và sắt. Protein lành mạnh từ cá hồi giúp bạn no lâu và các chất dinh dưỡng giúp bạn hoạt động năng nổ, khỏe mạnh. Cách tốt nhất để đưa món này vào chế độ ăn uống của bạn là chế biến món cá hồi cuộn, sushis đơn giản hoặc bằng cách nhồi nó vào bên trong bánh mì hoặc bằng cách nhồi nó vào bên trong bánh mì, bánh tortilla ăn kèm cùng một số loại rau và gia vị.

Thực phẩm lên men

 

Đánh bại mỡ thừa xung quanh bụng với thói quen ăn sáng lành mạnh bằng những thực phẩm nhất định phải được 'ưu ái' này - Ảnh 5
Ảnh minh họa

Ăn thực phẩm hoặc đồ uống lên men trong bữa sáng là một cách dễ dàng khác để tăng cường trao đổi chất, giảm mỡ nội tạng và cải thiện sức khỏe đường ruột. Theo nghiên cứu, bổ sung thực phẩm giàu vi khuẩn lành mạnh là một cách tuyệt vời để đưa probiotics lành mạnh vào chế độ ăn uống của bạn. Điều này giúp hấp thụ tốt hơn các chất dinh dưỡng từ thức ăn và giúp cải thiện tiêu hóa, kích hoạt các hormone đốt cháy chất béo.

Trứng

Đánh bại mỡ thừa xung quanh bụng với thói quen ăn sáng lành mạnh bằng những thực phẩm nhất định phải được 'ưu ái' này - Ảnh 6
Ảnh minh họa

Trứng là món ăn sáng được yêu thích nhất trên khắp thế giới. Trứng là món được nấu rất linh hoạt và là một nguồn cung cấp axit amin tuyệt vời, chất béo lành mạnh giúp bạn no lâu hơn và giảm cảm giác đói bất chợt. Tuy nhiên, nếu bạn đang cố gắng giảm kí, tốt nhất bạn nên thêm các món ngon từ lòng trắng trứng vào bữa sáng kết hợp với rau luộc.

Theo Times of India

Sam giảm 4kg trong 1 tháng, khoe vóc dáng mình hạc xương mai

Sam giảm 4kg trong 1 tháng, khoe vóc dáng mình hạc xương mai

Sam diện chiếc váy màu đen gợi cảm khiến fan trầm trồ bởi nhan sắc ngày càng thăng hạng.

Xem thêm
Từ khóa:   cách giảm mỡ bụng hiệu quả bữa sáng giúp giảm cân những thực phẩm hỗ trợ giảm cân

TIN MỚI NHẤT

Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 1 giờ 0 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 0 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 0 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 0 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 10 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 9 giờ 30 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng