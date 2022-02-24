Tuy nhiên, ăn gì cho bữa sáng có thể là một câu hỏi khó, đặc biệt nếu bạn đang cố gắng giảm cân. Sau đây là một số thực phẩm giúp thu nhỏ vùng bụng có thể giúp giảm mỡ nội tạng một cách dễ dàng. Vì vậy, đã đến lúc phải điều chỉnh bữa sáng của bạn và cung cấp cho nó một sự thay đổi lành mạnh. Hãy cùng tìm hiểu để biết được những loại thực phẩm bạn nhất định cần 'ưu ái' chọn lựa vào bữa sáng nhé!

Cơ thể chúng ta cần một lượng dinh dưỡng để duy trì sức khỏe và hoạt động suốt cả ngày, và do đó những gì bạn ăn trong bữa sáng có thể quyết định và xác định tình trạng sức khỏe của bạn.

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Cho dù bạn làm món sinh tố, lắc, cháo, hãy chắc chắn rằng bạn luôn thêm một số ít các loại hạt như hạnh nhân, đậu phộng, hạt điều, hạt Brazil hoặc quả óc chó vào một ít. Điều này là do các loại hạt chứa nhiều chất béo lành mạnh, chất xơ và axit béo omega 3 giúp điều chỉnh lượng đường trong máu và insulin. Ngoài ra, chúng còn là một nguồn cung cấp protein thực vật tuyệt vời, giúp bạn no lâu hơn và giúp hạn chế sự thèm ăn cũng như giảm mỡ nội tạng.

Trái cây

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Thêm trái cây vào bữa sáng của bạn không chỉ bổ sung chất xơ, vitamin và khoáng chất cho bữa ăn buổi sáng mà còn giúp giảm mỡ bụng và hạn chế cơn đói bất thường. Bao gồm các loại trái cây như đu đủ, lựu, táo xanh, kiwi, cam là một cách tuyệt vời để không chỉ làm cho bữa sáng của bạn no mà đồng thời những loại trái cây này còn giúp kiểm soát lượng đường, giảm mức cholesterol và giúp tiêu hóa trơn tru cũng như sức khỏe đường ruột tốt. Từ đó sẽ giúp đẩy nhanh tốc độ trao đổi chất và giúp giảm mỡ bụng. Chất chống oxy hóa trong trái cây cũng giúp giảm nguy cơ mắc các vấn đề về tim mạch và đột quỵ.

Cá hồi

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Thêm một món ăn làm từ cá hồi vào bữa sáng của bạn chắc chắn là cách tốt nhất để giảm mỡ nội tạng vì nó chứa nhiều axit béo omega-3, vitamin D và sắt. Protein lành mạnh từ cá hồi giúp bạn no lâu và các chất dinh dưỡng giúp bạn hoạt động năng nổ, khỏe mạnh. Cách tốt nhất để đưa món này vào chế độ ăn uống của bạn là chế biến món cá hồi cuộn, sushis đơn giản hoặc bằng cách nhồi nó vào bên trong bánh mì hoặc bằng cách nhồi nó vào bên trong bánh mì, bánh tortilla ăn kèm cùng một số loại rau và gia vị.

Thực phẩm lên men

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Ăn thực phẩm hoặc đồ uống lên men trong bữa sáng là một cách dễ dàng khác để tăng cường trao đổi chất, giảm mỡ nội tạng và cải thiện sức khỏe đường ruột. Theo nghiên cứu, bổ sung thực phẩm giàu vi khuẩn lành mạnh là một cách tuyệt vời để đưa probiotics lành mạnh vào chế độ ăn uống của bạn. Điều này giúp hấp thụ tốt hơn các chất dinh dưỡng từ thức ăn và giúp cải thiện tiêu hóa, kích hoạt các hormone đốt cháy chất béo.

Trứng

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Trứng là món ăn sáng được yêu thích nhất trên khắp thế giới. Trứng là món được nấu rất linh hoạt và là một nguồn cung cấp axit amin tuyệt vời, chất béo lành mạnh giúp bạn no lâu hơn và giảm cảm giác đói bất chợt. Tuy nhiên, nếu bạn đang cố gắng giảm kí, tốt nhất bạn nên thêm các món ngon từ lòng trắng trứng vào bữa sáng kết hợp với rau luộc.

Theo Times of India