Đốt cháy chất béo, tạm biệt mỡ thừa, giảm cân không còn là khó khăn với những thực phẩm 'tiêu diệt’ calo cực hiệu quả này!

Thuật ngữ “thực phẩm đốt cháy chất béo” có thể được áp dụng cho những loại thực phẩm giúp kích thích sự trao đổi chất và giảm sự thèm ăn hoặc giảm lượng thức ăn tổng thể. Mặc dù tất cả các loại thực phẩm đều kích thích sự trao đổi chất, nhưng một số loại có thể có tác động lớn hơn đến sự trao đổi chất của bạn so với những loại khác.

Những loại thực phẩm và trái cây này đốt cháy nhiều chất béo giúp đẩy nhanh tốc độ giảm cân. Thực phẩm đốt cháy chất béo bao gồm trứng, các loại hạt và cá nhiều dầu. Tiêu thụ những loại thực phẩm này trong chế độ ăn uống hàng ngày của bạn có thể giúp giảm lượng mỡ trong cơ thể và từ đó hỗ trợ kiểm soát trọng lượng cơ thể của bạn.

Đây là những thực phẩm bạn có thể thêm vào chế độ ăn uống thông thường của mình.

Một số loại thực phẩm như các loại hạt cũng giúp ngăn chặn cơn đói. Tiêu thụ những thực phẩm đốt cháy chất béo này có thể giúp kiểm soát sự thèm ăn và giảm lượng thức ăn tổng thể để giảm cân.

Các loại hạt: Thực phẩm quyền lực! Như chúng ta đã biết quả hạch rất bổ dưỡng. Chúng có hàm lượng protein cao và chất béo tốt tự nhiên, cả hai đều có lợi cho việc bù đắp cơn đói trong thời gian dài. Điều quan trọng là mọi người có thể dễ dàng kết hợp các loại hạt trong một chế độ ăn uống lành mạnh mà không bị tăng cân.

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Theo nhiều nghiên cứu được thực hiện đối với các loại hạt, nó được cho là chiến binh chống lại bệnh tật tốt nhất có trong nhà bếp của bạn, là một trong những thực phẩm đốt cháy chất béo bạn nên thêm vào chế độ ăn uống của mình. Có hai loại hạt được ưa thích nhất là hạnh nhân và óc chó. Quả óc chó là nguồn cung cấp axit béo omega-3 không phải cá tốt nhất và hạnh nhân bổ sung thêm lợi ích trong việc cung cấp canxi để xây dựng xương.

Cá chứa nhiều dầu cá:

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Cá là một loại thực phẩm lành mạnh có chứa axit béo omega-3. Các loại cá có dầu như cá hồi đặc biệt chứa nhiều axit béo chuỗi dài mà khó có thể tìm thấy trong bất kỳ loại thực phẩm nào khác. Cá cũng giàu chất đạm. Protein trong chế độ ăn uống có thể giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất của bạn, giúp nó trở thành một “công cụ” để giảm cân.

Sữa chua:

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Sữa chua được coi là một trong những sản phẩm từ sữa tốt cho sức khỏe. Nó có thể ở dạng đơn giản hoặc ở dạng sữa chua Hy Lạp là tốt cho sức khỏe nhất. Sữa chua như một loại thực phẩm đốt cháy chất béo chứa rất nhiều vitamin, khoáng chất và probiotics. Điều này giúp giảm lượng thức ăn nạp vào cơ thể.

Trứng:

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Protein trong trứng giúp giảm cân theo một số cách nhất định. Thứ nhất, cơ thể của bạn sử dụng nhiều năng lượng hơn, nghĩ là calo dùng để phân hủy thực phẩm giàu protein hơn là phân hủy các thực phẩm khác. Protein cũng giúp bạn duy trì khối lượng cơ khi giảm cân. Vì cơ bắp đốt cháy nhiều calo hơn chất béo được hấp thụ vào nên việc bổ sung trứng vào chế độ ăn uống của bạn rất có ý nghĩa. Mỗi quả trứng có sáu gam protein.

Hạt lanh:

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Loại hạt này là một loại thực phẩm đốt cháy chất béo hữu hiệu và một món đồ giảm cân mà ít người biết. Với các hợp chất giống như estrogen làm cho hạt lanh trở thành “siêu thực phẩm” giúp cơ thể khỏe mạnh. Hạt lanh có liên quan nhiều đến việc giảm cân và có thể được đưa vào chế độ ăn uống của bạn nếu bạn muốn có được vóc dáng và cân nặng lý tưởng hơn.

Dầu dừa:

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Dầu dừa có hàm lượng chất béo trung tính chuỗi trung bình tốt. Đây thực sự là một loại chất béo có thể có một loạt lợi ích cho sức khỏe, mặc dù nhiều đánh giá vẫn không công nhận loại chất béo đó. Nhiều nhà khoa học tin rằng chất béo trung tính chuỗi trung bình có thể tăng tiêu thụ năng lượng và giảm tích trữ chất béo.

Trà xanh:

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Trà xanh được coi là một nguồn chất chống oxy hóa có lợi và nó cũng có một số lợi ích sức khỏe. Một trong những lợi ích này bao gồm giảm cân. Theo các báo cáo, trà xanh là một trong những nguồn tốt nhất để giảm cân. Số lượng giảm cân nhờ trà xanh còn khá nhỏ nhưng liên tục xuất hiện trong một số báo cáo.

Theo Indiatimes