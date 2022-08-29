Thử kết hợp trứng cùng với các nguyên liệu này, quá trình giảm cân của bạn thành công ngoài mong đợi

Yến mạch là loại ngũ cốc giàu dinh dưỡng . Nó chứa nhiều chất xơ hòa tan cùng protien. Yến mạch nguyên hạt được xếp thứ 3 trong danh sách 38 loại thực phẩm tạo cảm giác no tốt nhất. Sử dụng yến mạch đều đặn sẽ giúp giảm bớt cảm giác thèm ăn từ đó giảm lượng calo nạp vào cơ thể.

Bạn có thể kết hợp yến mạch với trứng để tăng thêm dinh dưỡng mà không gây béo phì.

Trứng và trái bơ

Bơ chứa chất béo đơn bão hòa giúp giảm vòng eo. Một trong những phẩm chất của sự kết hợp này là nó giúp tăng cường quá trình trao đổi chất và cung cấp cho bạn nhiều năng lượng hơn. Điều này cũng được khẳng định trong nghiên cứu.

Trứng và ớt chuông

Ớt chuông vốn được nhiều người biết đến do quá "sặc sỡ" vì có đến 3 màu vàng, xanh và đỏ. Nhưng dù là màu nào đi nữa thì nó chẳng những vừa đẹp mắt mà còn rất giàu dinh dưỡng. Ớt chuông chứa nhiều vitamin C giúp đốt cháy chất béo và chuyển hóa mỡ thừa thành năng lượng, rất phù hợp cho ai đang ăn kiêng.

Ngoài ra một vài nghiên cứu cũng cho thấy, ớt chuông còn giúp xử lý axit béo carnitine để phục hồi cơ bắp nhanh hơn. Với nửa chén ớt chuông xắt nhỏ ăn kèm trứng cùng các loại rau khác, chị em sẽ dễ dàng giảm cân mà không phải ăn kiêng kham khổ.

Ảnh minh họa: Internet

Trứng và dầu dừa

Thay vì sử dụng dầu ăn thông thường hay mỡ để chiên trứng, các chuyên gia khuyên bạn nên sử dụng dầu dừa. Một nghiên cứu được đăng tải trên Journal of Toxicology and Environmental Health, axit béo trong dầu dừa sẽ tăng 5% năng lượng tiêu thụ của cơ thể mỗi ngày, tức là có thể giúp bạn đốt cháy thêm 100-120 calo mỗi ngày.

Một khảo sát nhỏ trên 30 người tình nguyện viện cho thấy họ giảm 2,7cm vòng eo trong 1 tháng khi dùng dầu dừa hàng ngày.

Bạn có thể sử dụng dầu dừa để chế biến trứng, vừa giúp giảm cân vừa mang lại cảm giác no lâu và cải thiện các vấn đề sức khỏe.

Trứng và rau chân vịt

Rau chân vịt có chứa khoảng calo và cung cấp nhiều chất dinh dưỡng cho cơ thể khi kết hợp với trứng. Lá này chứa các hợp chất như thylakoid được biết làm ức chế thèm ăn, do đó thúc đẩy giảm cân.

Ảnh minh họa: Internet

Trứng và đậu đen

Đậu đen là loại hạt không còn quá xa lạ với người Việt Nam từ bao đời nay. Nó thường được sử dụng để nấu nước và nấu chè uống giải nhiệt, thanh mát cho những ngày hè nóng bức. Bên cạnh đó, đậu đen còn hỗ trợ hạ huyết áp, chữa đau nhức xương khớp, phòng ngừa tiểu đường lẫn ung thư cực hiệu quả.

Đặc biệt nhất, đậu đen còn chứa khá nhiều chất xơ hòa tan giúp bạn no lâu hơn và giảm hẳn cảm giác thèm ăn. Theo một nghiên cứu, cứ ăn thường xuyên 10g chất xơ hòa tan mỗi ngày sẽ giảm 3,7% lượng mỡ bụng trong vòng 5 năm. Khi kết hợp với trứng, bạn sẽ vừa bổ sung đủ dinh dưỡng mà lượng calo nạp vào lại không quá nhiều, khiến việc giảm cân trở nên dễ dàng hơn.