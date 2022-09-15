Thói quen vừa ăn vừa uống cùng một lúc có thực sự gây "sát thương" lên dạ dày của bạn không?

Sức khỏe 15/09/2022 13:10

Nhiều các bậc phụ huynh khi thấy con vừa ăn vừa uống sẽ lập tức nhắc "Không được như vậy, con ăn xong đi đã rồi hãy uống!". Nhưng liệu việc vừa ăn vừa uống có thực sự gây hại không?

Một số chuyên gia giải thích rằng nước làm loãng axit trong dạ dày của chúng ta. Những người khác cho rằng làm như vậy khiến chúng ta béo lên. Một số người thậm chí còn nghĩ rằng nước sẽ đẩy thức ăn chưa tiêu hóa ra khỏi dạ dày! Uống nước khi ăn có thể gây hại cho chúng ta không?

Điều gì xảy ra với thức ăn và nước uống trong dạ dày?

Thói quen vừa ăn vừa uống cùng một lúc có thực sự gây 'sát thương' lên dạ dày của bạn không? - Ảnh 1

 

Quá trình tiêu hóa bắt đầu chính xác khi chúng ta đang nghĩ về bữa ăn tương lai của mình: nước bọt được tạo ra trong miệng. Khi chúng ta nhai thức ăn, chúng ta trộn nó với nước bọt có chứa các enzym cần thiết cho quá trình tiêu hóa. Sau đó, thức ăn đã được làm mềm đi vào dạ dày của chúng ta, nơi nó được trộn với axit trong dạ dày. Trung bình, dạ dày cần 4 giờ để tiêu hóa thức ăn trước khi chuyển nó thành chất lỏng, hay còn gọi là chyme. Chyme đi sâu hơn vào ruột, nơi nó cung cấp tất cả các chất dinh dưỡng cho cơ thể.

Nước không ở trong dạ dày được lâu. Mất khoảng 10 phút để dạ dày di chuyển 296 ml nước. Vì vậy, nếu bạn uống trong khi ăn, nước sẽ không tạo thành "hồ" trong dạ dày của bạn. Nó đi qua thức ăn đã nhai rất nhanh, giữ ẩm và nhanh chóng rời khỏi dạ dày.

Chất lỏng không làm loãng axit dạ dày

Thói quen vừa ăn vừa uống cùng một lúc có thực sự gây 'sát thương' lên dạ dày của bạn không? - Ảnh 2

Cơ thể chúng ta là một hệ thống phức tạp nhưng được điều chỉnh rất tốt. Nếu dạ dày “cảm thấy” rằng nó không thể tiêu hóa thứ gì đó, nó sẽ sản sinh ra nhiều enzym hơn và làm tăng độ axit của chất lỏng bên trong. Ngay cả khi bạn uống nửa ly nước, nó sẽ không ảnh hưởng đến mức độ axit. Hơn nữa, nước cũng đi vào dạ dày cùng với thức ăn. Ví dụ, trung bình, ăn một quả cam bao gồm 86% nước.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng một số thực phẩm có thể làm giảm nồng độ axit trong dạ dày của chúng ta, nhưng nó sẽ trở lại bình thường rất nhanh chóng.

Chất lỏng không ảnh hưởng đến tốc độ tiêu hóa

Không có nghiên cứu nào chứng minh quan niệm sai lầm rằng chất lỏng đẩy thức ăn rắn vào ruột trước khi nó được tiêu hóa hoàn toàn. Các nhà khoa học khẳng định rằng chất lỏng rời khỏi cơ thể nhanh hơn thức ăn rắn nhưng nó không ảnh hưởng đến tốc độ tiêu hóa.

Chúng ta có thể uống trong khi ăn không?

Nếu bây giờ ai đó nói bạn nên ăn hết đồ ăn mới uống nước thì hãy phản biện lại nhé. Trên thực tế, điều ngược lại là đúng. Thật tuyệt khi có một ly nước trên bàn trong mỗi bữa ăn, hấp dẫn hơn hãy chọn nước trái cây hoặc sữa.

Nước không có hại, ngược lại còn giúp làm mềm thức ăn. Có một số lợi thế nhất định khi uống rượu. Nghiên cứu cho thấy khi một người tạm ngưng việc đưa đồ ăn vào miệng và nhấm nhấp chút rượu, đặc biệt là rượu vang sẽ làm chậm quá trình ăn uống. Kết quả là mọi người ăn ít hơn, điều chỉnh tốt tín hiệu đói từ cơ thể. Vì thế có thể làm chủ cân nặng mà mình mong muốn.

 

Thói quen vừa ăn vừa uống cùng một lúc có thực sự gây 'sát thương' lên dạ dày của bạn không? - Ảnh 3

Nếu bạn đã quen với việc uống trà với thức ăn thay vì nước lọc thì cũng không có gì sai cả. Nghiên cứu cho thấy không có sự khác biệt về mức độ axit sau khi uống trà hoặc nước.

Nhiệt độ của nước bạn uống không ảnh hưởng đến tốc độ tiêu hóa hoặc số lượng chất dinh dưỡng bạn nhận được. Dạ dày có thể nóng lên hoặc làm nguội thức ăn đến mức cần thiết. Tuy nhiên, các nhà khoa học khuyên bạn nên uống nước ấm khoảng 60 độ.

Theo Brightside

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