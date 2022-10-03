Theo Đông y, đậu xanh có tính mát, vị thanh, ngọt. Để làm mát và thanh lọc gan, bạn có thể làm nước đậu xanh, sữa đậu xanh, chè đậu xanh nha đam, cháo đậu xanh…

Đậu xanh là một loại ngũ cốc được sử dụng rất phổ biến tại Việt Nam. Từ đậu xanh, người ra có thể làm ra những món bánh, xôi, chè rất ngon và bổ dưỡng. Với người bị bệnh gan mãn tính, đậu xanh không chỉ là nguyên liệu chế biến các món ăn mà nó còn là một bài thuốc dân gian giúp thanh nhiệt, thải độc gan rất tốt.

Với người bị bệnh gan mãn tính, đậu xanh không chỉ là nguyên liệu chế biến các món ăn mà nó còn là một bài thuốc dân gian giúp thanh nhiệt, thải độc gan rất tốt.

Chuẩn bị:

300 gr đậu xanh.

2 lít nước.

Một ít đường và muối.

Cách làm:

Sau khi mua về, bạn chọn những hạt đậu xanh đều màu, vỏ bóng, không có mùi và không bị sâu mọt. Sau đó, đem rửa sạch đậu xanh với nước cho sạch bụi bẩn rồi để ráo nước.

Bắc chảo lên bếp, đợi chảo nóng, cho đậu xanh vào rang nhỏ lửa trong khoảng 10 phút, chú ý rang đều tay.

Cho nước và đậu xanh đã rang vào nồi, đun sôi nhỏ lửa cho đến khi đậu xanh nở ra thì tắt bếp.

Bỏ phần hạt, hát đậu xanh có thể làm chè, xôi, … Lọc lấy nước để uống.

Để dễ uống hơn, bạn có thể cho thêm một chút muối hoặc đường. Bạn có thể bảo quản nước đậu xanh trong ngăn mát tủ lạnh để uống dần trong khoảng 1 – 2 ngày.

2. Nước gạo lứt

Gạo lứt hay còn gọi là gạo rằn, gạo lặt là loại gạo mới chỉ được xay bỏ lớp vỏ trấu bên ngoài và vẫn giữ được lớp cám gạo bên trong. Đây là loại gạo có giá trị dinh dưỡng rất cao, tốt cho sức khỏe nói chung và lá gan nói riêng. Nó thường được dùng thay cơm trắng hoặc cũng có thể nấu thành nước uống.

Nước gạo lứt là thức uống vô cùng hữu ích đặc biệt có khả năng điều hòa khí áp, giải độc gan, ngăn chặn các bệnh về tim mạch. Ảnh minh họa: Internet

Nước gạo lứt là thức uống vô cùng hữu ích với người bị nóng trong, nổi mụn nhọt, thường xuyên sử dụng rượu bia, hút thuốc lá do nó có lớp vỏ cám chứa chất dầu đặc biệt có khả năng điều hòa khí áp, giải độc gan, ngăn chặn các bệnh về tim mạch.

Chuẩn bị:

Gạo lứt: 100 gr.

Nước: 1 lít.

Muối: ½ muỗng cà phê.

Cách làm:

Nhặt bỏ hạt gạo lứt xấu, để khô ráo. Lưu ý không nên vo gạo lứt trước khi rang để tránh làm mất chất.

Bắc chảo lên bếp, khi chảo nóng cho gạo lứt vào rang đều tay với lửa nhỏ. Khi gạo lứt chuyển màu sậm hơn và có mùi thơm thì tắt bếp.

Cho gọa lứt rang vào nồi, thêm nước và đun sôi với lửa nhỏ đến khi gạo chín mềm thì tắt bếp. Dùng rây lọc hết phần xác gạo. Khi uống bạn có thể cho thêm chút muối. Tùy theo khẩu vị của người dùng để gia giảm lượng muối hoặc lượng gạo cho phù hợp.

3. Nước táo ép

Hàm lượng acid maclic giúp giải độc cơ thể hiệu quả cũng xuất hiện nhiều trong táo, giảm thiểu gánh nặng giải độc cho gan. Ảnh minh họa: Internet

Nước ép táo có tác dụng rất tốt trong việc làm đẹp da, duy trì nhan sắc, kích thích chức năng tiêu hóa. Không chỉ được biết đến là một loại trái cây bổ dưỡng, táo còn chứa chất pectin giúp phân giải độc tố trong đường tiêu hóa. Từ đó chức năng giải độc của gan sẽ được hỗ trợ tốt hơn. Ngoài ra, hàm lượng acid maclic giúp giải độc cơ thể hiệu quả cũng xuất hiện nhiều trong táo, giảm thiểu gánh nặng giải độc cho gan.

Chuẩn bị:

- 1-2 quả táo đỏ, chín tới.

- Nước đường.

- Siro chanh/quất.

Cách làm:

- Bước 1: Rửa sạch táo, không bỏ vỏ, cắt thành miếng nhỏ.

- Bước 2: Pha nước đường và siro chanh/quất theo tỉ lệ 2:1 (cứ 200ml nước đường sẽ pha với 100ml siro chanh/quất).

- Bước 3: Ép táo thành nước với máy ép hoa quả.

- Bước 4: Pha khoảng 70ml nước ép táo với 20-30ml hỗn hợp nước đường và siro chanh/quất đã pha trước. Bỏ thêm đá vào cốc và thưởng thức.

4. Nước bưởi chanh

Bưởi tăng cường chức năng chuyển hóa các chất độc hại và đào thải chúng ra khỏi cơ thể, giảm bớt gánh nặng cho gan. Ảnh minh họa: Internet

Bạn có thể chế biến nước bưởi, nước chanh riêng hoặc kết hợp hai loại quả này với nhau để bổ sung thêm vitamin C và các chất chống oxy hóa. Từ đó tăng cường chức năng chuyển hóa các chất độc hại và đào thải chúng ra khỏi cơ thể, giảm bớt gánh nặng cho gan.

Chuẩn bị:

- 1/4 quả bưởi

- 1/2 quả chanh thường hoặc chanh leo

Cách làm:

- Bước 1: Bổ bưởi lấy múi, bỏ hạt.

- Bước 2: Ép bưởi lấy nước bằng máy ép trái cây. Vắt chanh để lấy nước cốt.

- Bước 3: Đổ nước ép bưởi và nước cốt chanh vào cốc rồi khuấy đều và thưởng thức. Có thể cho thêm đường và đá tùy khẩu vị.