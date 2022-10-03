Nóng: TP.HCM ghi nhận ca đậu mùa khỉ đầu tiên

Sức khỏe 03/10/2022 09:42

TP đã phát hiện 1 ca bệnh đậu mùa khỉ nhờ công tác kiểm soát và giám sát tốt. Sở Y tế TP.HCM sẽ sớm có thông tin chính thức công bố về trường hợp trên

Theo thông tin từ báo Vietnamnet, PGS.BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết TP đã phát hiện 1 ca bệnh đậu mùa khỉ nhờ công tác kiểm soát và giám sát tốt. Sở Y tế TP.HCM sẽ sớm có thông tin chính thức công bố về trường hợp trên.

Hiện nay, Sở Y tế thành phố đang phối hợp với các đơn vị liên quan siết chặt công tác phòng chống bệnh đậu mùa khỉ.

Đối với công tác kiểm dịch y tế tại các cửa khẩu, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM triển khai giám sát người nhập cảnh qua các cửa khẩu nhằm phát hiện sớm trường hợp nghi ngờ. Người nhập cảnh được giám sát thân nhiệt, triệu chứng phát ban có bóng nước cấp tính. 

Sau khi điều tra, nếu người nhập cảnh được xác định là trường hợp có thể (có triệu chứng lâm sàng và yếu tố dịch tễ), kiểm dịch viên y tế sẽ hướng dẫn người nhập cảnh đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới hoặc các bệnh viện đa khoa có khu cách ly để được kiểm tra, theo dõi.

Nóng: TP.HCM ghi nhận ca đậu mùa khỉ đầu tiên - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin từ Báo Hà Tĩnh, Sở Y tế cho biết, nhờ giám sát tốt nên ca bệnh được phát hiện kịp thời, các biện pháp ứng phó đã được triển khai. Trước đó, TP Hồ Chí Minh đã triển khai nhiều giải pháp phòng bệnh như: tăng cường kiểm dịch y tế tại các cửa khẩu, sàng lọc tại các cơ sở khám chữa bệnh và tăng cường truyền thông trong cộng đồng nhằm phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ.

Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các cơ sở y tế trực thuộc và yêu cầu các cơ sở y tế đóng trên địa bàn thành phố khẩn trương triển khai thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh đậu mùa khỉ.

Các chuyên gia cũng khuyến cáo, người dân không hoang mang và thực hiện tốt các giải pháp phòng bệnh. Khi thấy có các triệu chứng SỐT CAO - ĐAU ĐẦU, ĐAU CƠ - SƯNG HẠCH, PHÁT BAN. Người dân đến các cơ sở y tế khám và điều trị kịp thời.

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Từ khóa:   đạu mùa khỉ sức khỏe phòng bệnh

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