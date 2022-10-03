Công thức chữa bong gân bằng ngải cứu và gừng siêu hiệu quả và đơn giản tại nhà!

Ngải cứu là loại thảo dược quen thuộc trong mọi gia đình Nó được dùng để chế biến những món ăn tốt cho sức khỏe làm thuốc chữa bệnh khá công hiệu, không chỉ tốt cho người già mà cả ở trẻ nhỏ.

Dù bạn ở bất kỳ độ tuổi nào, chỉ cần chúng ta vận động mạnh hay có va chạm đều có thể có nguy cơ bị bong gân. Tình trạng bong gân thường xảy ra ở vị trí các khớp chân tay, có hiện tượng đau nhức, sưng tấy và bầm tím tùy vào mức độ nặng hay nhẹ. Trong dân gian, ông bà ta hay dùng những "nguồn thuốc tự nhiên" tại nhà để chữa trị như gừng và ngải cứu. Nếu bạn đang gặp phải vấn đề này thì hãy cùng tham khảo ngay các cách trị bong gân tay, chân với gừng và ngải cứu siêu hiệu quả và đơn giản dưới đây nhé!

Trong ngải cứu chứa nhiều dưỡng chất, có tính hàn nên dễ dàng làm dịu da, giảm đau nhức cũng như tiêu sưng nhanh chóng. Trong cây có tinh dầu (0,2-0,34%) mà thành phần chủ yếu là cineol, -thuyon, dehydro matricaria este, tetradecatrilin, tricosanol, arachol alcol, adenin, cholin. Đây là những thành phần cần thiết giúp bảo vệ sức khỏe cũng như kích thích tế bào da phát triển tốt hơn.

Bởi khả năng cải thiện tế bào bị tổn thương nhanh chóng mà ngải cứu được dùng nhiều trong các công thức chữa trị bong gân chân, tay hiệu quả.

Cách chữa trị bong gân với lá ngải cứu

Ngải cứu vốn dĩ đã có khả năng hỗ trợ điều trị bong gân rất tốt. Do vậy bạn có thể dùng lá ngải cứu tươi đem giã nát rồi chườm lên vết bị bong gân. Lấy khăn cố định lại trong khoảng 3 giờ đồng hồ rồi rửa sạch lại với nước ấm.

Ngoài ra, việc kết hợp ngải cứu với những loại dược liệu khác sẽ tăng gấp nhiều lần công dụng và giúp tình trạng bong gân thuyên giảm đi nhanh chóng.

Công thức 1: Dùng ngải cứu, rượu và giấm.

Đây có lẽ là công thức mà nhiều người vẫn thường sử dụng để trị bong gân bằng ngải cứu mà dễ dàng thực hiện ngay tại nhà. Việc đắp thuốc này chỉ nên dùng với trường hợp nhẹ, còn nặng hơn thì sẽ mất khá nhiều thời gian thì mới phục hồi được.

Tiêu sưng, giảm đau nhanh chữa bong gân với ngải cứu và rượu!

Bạn hãy lấy lá ngải cứu giã nát rồi trộn chung với rượu và chút giấm ăn. Đem hỗn hợp này đi sao lên cho nóng. Sau đó đắp nó lên vùng da bị bong gân và giữ cố định khoảng 2 – 3 tiếng rồi gỡ ra rửa sạch lại với nước ấm.

Công thức 2: Ngải cứu, lá bạc thau và cúc tần.

Đây đều là những loại thảo dược được dùng phổ biến trong các bài thuốc đông y, nó có nhiều lợi ích trong việc chữa bệnh và kể đến đó là hỗ trợ điều trị bong gân chân, tay công hiệu.

Chỉ cần lấy 3 loại lá này với tỷ lệ ngang nhau, sau đó đem giã nát rồi đắp lên vết bong gân là được. Cách này bạn hãy làm tương tự như phương pháp vừa nói trên nhé.

Công thức 3: Xoa bóp bằng ngải cứu giảm bong gân.

Ngoài việc dùng thuốc đắp hay băng bó thì cách chữa bong gân bằng biện pháp xoa bóp với lá ngải cứu cũng là một trong những sự lựa chọn bạn nên áp dụng thử để sớm có thể vận động lại như bình thường.

Xoa bóp quanh vết bong gân bằng ngải cứu để đảm bảo hiệu quả như ý!

Hãy dùng hỗn hợp lá ngải cứu, đại hồi, quế chi và huyết giác đem tán nhuyễn. Sau đó đem ngâm với rượu trắng khoảng 1 – 2 ngày. Dùng nươc cốt này để xoa bóp chân, tay và đặc biệt là vết bong gân. Cứ xoa bóp đều đặn khoảng 20 phút là xong.

Nên xoa bóp một cách nhẹ nhàng và cố gắng không làm dịch chuyển khớp xương mạnh để giúp tiêu sưng, giảm đau hiệu quả hơn.

Bên cạnh ngải cứu, gừng cũng là một trong những liệu pháp dân gian hữu hiệu giúp trị bong gân tay, chân siêu hiệu quả tại nhà.

Gừng giúp trị bong gân hiệu quả

Gừng - loại thuốc đa công năng từ dân gian!

Gừng là loại thực phẩm quen thuộc trong mọi gia đình nó không những là gia vị tuyệt vời tạo nên nhiều món ăn ngon mà nó còn được ví như thần dược có thể chữa trị được bách bệnh. Trong đông y hay các phương thuốc chữa bệnh gia truyền thì có lẽ gừng là thứ dược liệu cần phải có.

Trong gừng chứa nhiều dưỡng chất khác nhau, nó có vị cay, tính nóng nên được dùng để giải độc, giảm đau, hạ sốt, tiêu đờm, viêm họng... Không chỉ dừng lại ở đó, gừng còn có thể điều trị viêm thấp khớp, chống viêm hiệu quả.

Theo kinh nghiệm trong dân gian, nếu trường hợp bong gân dạng nhẹ thì có thể dùng gừng để điều trị, nó sẽ sớm khắc phục cơn đau nhức và giảm sưng phù nhanh chóng nhất.

Như vậy, chúng ta thấy rằng, gừng chỉ có tác dụng tốt nhất đối với trường hợp bong gân nhẹ. Còn đối với trường hợp nặng hơn thì bạn nên thăm khám bác sĩ và chỉ có thể dùng gừng để hỗ trợ quá trình điều trị của bạn diễn ra hiệu quả như ý.

Cách điều trị bong gân bằng gừng

Chỉ riêng gừng thôi nó cũng đã có khả năng chữa trị bong gân hiệu quả. Do vậy cách đơn giản và tiết kiệm chi phí tối đa bạ sử dụng gừng tươi đem giã nát rồi đáp trực tiếp vào vết bong gân. Giữ cố định lại khoàng 2 tiếng đồng hồ rồi gỡ ra.

Ngoài ra, kết hợp với các loại thực phẩm khác sẽ giúp cách trị bong gân bằng gừng tỏ ra công hiệu hơn.

Cách 1: Dùng gừng tươi và muối ăn

Sự kết hợp giữa gừng và muối sẽ giúp bạn nhanh chóng giảm cơn đau và sưng tấy do bong gân gây ra. Đây là biện pháp khá đơn giản mà bạn nên áp dụng thử nhé.

Lấy gừng tươi đe giã nhuyễn, trộn với muối ăn rồi đem sao lên trên bếp nóng. Dùng hỗn hợp này đắp lên vị trí bị bong gân. Giữ cố định như vậy khoảng 3 tiếng hoặc có thể để đến sáng hôm sau rồi gỡ ra và rửa lại bằng nước ấm.

Cách 2: Kết hợp gừng với dây bí ngô

Đừng nghĩ rằng dây bí ngô không có lợi ích gì nhé, nếu kết hợp với gừng để trị bong gân là sự lựa chọn không tồi của bạn.

Dùng dây bí ngô và gừng giã nát rồi đắp lên chỗ đau và sưng tấy do bị bong gân. Dùng cách này đều đặn mỗi ngày sẽ có kết quả như ý và nhanh chóng giảm đau cũng như sưng phù tốt nhất.

Cách 3: Gừng và rượu

Gừng và rượu là sự kết hợp hoàn hảo cho việc chữa trị bong gân!

Rượu là loại thực phẩm được nhiều người dùng để xoa bóp chân tay, trị nhức mỏi hiệu quả. Ngâm gừng với rượu và gừng rồi dùng thứ nước hỗn hợp này xoa bóp vùng da bị bong gân. Xoa bóp nhẹ nhàng và nếu như bạn chưa biết cách thì hãy tham khảo ý kiến chuyên gia để đảm bảo rằng việc xoa bóp không gây tác động ngược nhé.

Trên đây là một vài gợi ý giúp bạn chữa trị bong gân bằng ngải cứu và gừng đơn giản mà rất hiệu quả tại nhà. Đồng thời, bạn cũng nên duy trì đều đặn mỗi ngày cho đến khi tình trạng bong gân được giảm hẳn, bên cạnh đó cũng nên chườm thêm đá, không được vận động mạnh để hỗ trợ điều trị cho kết quả như ý nhé!