Cứu sống bé sinh non 36 tuần có nội tạng nằm ngoài ổ bụng

Theo thông tin từ VTV, mới đây, bệnh viện Sản Nhi Nghệ An vừa phối hợp liên khoa cấp cứu thành công trẻ sơ sinh non yếu, thoát vị thành bụng, teo ruột type 3b. Trước đó, sản phụ đi khám tại Trung tâm Sàng lọc trước sinh và sơ sinh - Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, được chẩn đoán thai 31 tuần, khe hở thành bụng.

Nhận định đây là trường hợp trẻ cần được cấp cứu sau sinh, các bác sĩ đã tổ chức hội chẩn liên khoa với sự tham gia của Khoa Sản bệnh, Khoa Ngoại tổng hợp, Hồi sức cấp cứu sơ sinh, Hồi sức tích cực ngoại khoa, Gây mê hồi sức để chuẩn bị phương án hỗ trợ, điều trị tốt nhất cho mẹ và trẻ sau sinh.