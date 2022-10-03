Cứu sống bé sinh non 36 tuần có nội tạng nằm ngoài ổ bụng

Dị tật khe hở thành bụng khiến dạ dày toàn bộ ruột non và đại tràng lên, túi mật, buồng trứng phải thoát vị ra ngoài ổ bụng.

Theo thông tin từ VTV, mới đây, bệnh viện Sản Nhi Nghệ An vừa phối hợp liên khoa cấp cứu thành công trẻ sơ sinh non yếu, thoát vị thành bụng, teo ruột type 3b. Trước đó, sản phụ đi khám tại Trung tâm Sàng lọc trước sinh và sơ sinh - Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, được chẩn đoán thai 31 tuần, khe hở thành bụng. Nhận định đây là trường hợp trẻ cần được cấp cứu sau sinh, các bác sĩ đã tổ chức hội chẩn liên khoa với sự tham gia của Khoa Sản bệnh, Khoa Ngoại tổng hợp, Hồi sức cấp cứu sơ sinh, Hồi sức tích cực ngoại khoa, Gây mê hồi sức để chuẩn bị phương án hỗ trợ, điều trị tốt nhất cho mẹ và trẻ sau sinh.

Sản phụ được theo dõi cho đến khi thai 36 tuần, có dấu hiệu chuyển dạ thì được nhập viện và chỉ định mổ cấp cứu. Sau sinh, trẻ cân nặng 2.2 kg, thể trạng suy dinh dưỡng, hạ nhiệt độ, có dấu hiệu thiếu dịch, suy hô hấp. Dị tật khe hở thành bụng khiến dạ dày toàn bộ ruột non và đại tràng lên, túi mật, buồng trứng phải thoát vị ra ngoài ổ bụng. Dạ dày, các quai ruột non giãn, teo ruột type 3b đoạn đầu hồi tràng. Kíp hồi sức nhi sau khi cấp cứu cho trẻ đã nhanh chóng chuyển về Khoa Hồi sức tích cực ngoại khoa để điều trị. Tại đây, các bác sĩ nhanh chóng tiến hành hội chẩn, cho trẻ tiếp tục được chăm sóc toàn diện, sưởi ấm, hồi sức tích cực, thở máy, nuôi dưỡng đường tĩnh mạch, thực hiện cấp cứu các xét nghiệm thăm dò.

Sau hơn 10 ngày điều trị, sức khoẻ của bệnh nhi đã dần ổn định - Ảnh: báo Phụ nữ TP.HCM Theo thông tin từ báo Phụ nữ TP.HCM, sau 2 giờ hồi sức tích cực, nhận thấy tình trạng của bé ổn định, các bác sĩ quyết định thực hiện luôn ca phẫu thuật đưa cơ quan nội tạng trở lại ổ bụng cho trẻ. Các bác sĩ đã xếp các tạng vào ổ bụng theo vị trí giải phẫu và làm dẫn lưu hồi tràng ra da vùng hố chậu phải, điều trị dị tật khe hở thành bụng/ teo ruột type 3b. Bác sĩ Nội trú Tạ Thị Quỳnh Anh - Trưởng khoa Hồi sức tích cực Ngoại khoa, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết, khoa này đã điều trị cho trường hợp trẻ em có khe hở thành bụng bẩm sinh. Tuy nhiên, trường hợp thoát vị nhiều, hầu hết các cơ quan đường tiêu hóa thoát vị ra ngoài như cháu bé này khá hiếm gặp, đòi hỏi phải có sự chăm sóc và điều trị toàn diện, đánh giá sát sao để đảm bảo toàn trạng cho bệnh nhân. Sau phẫu thuật, bệnh nhân tiếp tục được hồi sức, chăm sóc hoàn toàn bởi nhân viên y tế, đảm bảo các quy trình vô khuẩn. Sau 10 ngày điều trị, hiện bệnh nhi đã được cai thở máy, ghép mẹ, tập bú mẹ... Bệnh nhi có thể xuất viện về nhà trong một vài ngày tới.

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