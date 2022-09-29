Ve chó sống ký sinh trong tai bé gái 2 tuổi, bậc phụ huynh tránh làm việc này ngay khi phát hiện!

Tin y tế 29/09/2022 14:28

Trẻ gái 2 tuổi bỗng nhiên đau nhức tai, chảy dịch, kết quả thăm khám phát hiện ve chó đang sống 'ngoe nguẩy' trong lỗ tai trẻ.

Theo thông tin từ Infonet/Vietnamnet, bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí vừa tiến hành gắp 1 con ve chó còn sống trong tai bé gái 2 tuổi. Được biết trước đó trẻ có đau, nhức và chảy dịch ở tai.

Qua thăm khám và nội soi tai mũi họng, các bác sĩ đã nhanh chóng phát hiện ở vị trí rìa màng nhĩ (tai phải) của bệnh nhi có hình ảnh dị vật màu xám đen và có máu cục. Làm sạch máu cục thì phát hiện dị vật là một loại ký sinh trùng – ve chó. Ngay lập tức trẻ đã được lấy bỏ dị vật ra ngoài.

BSCKI. Phạm Thị Hồng Vân – Khoa Tai Mũi Họng Bệnh viện cho biết: nếu ve chó chui vào tai, mũi ngoài việc hút máu nó sẽ không ngừng phát triển lớn sẽ gây ra cảm giác khó chịu, đau, nhức. Hoặc có trường hợp ve chó bị chết nhưng không được lấy bỏ, để lâu ngày gây viêm tai, chảy mủ...

Các bác sĩ khuyến cáo người dân, khi phát hiện có dị vật mà đặc biệt là ký sinh trùng chui vào tai thì cách tốt nhất là sau khi phát hiện có dị vật trong tai thì cần đi khám chuyên khoa tai mũi họng càng sớm càng tốt để bác sĩ có thể dễ dàng lấy dị vật ra ngoài bằng dụng cụ y tế chuyên biệt.

 

Ve chó sống ký sinh trong tai bé gái 2 tuổi, bậc phụ huynh tránh làm việc này ngay khi phát hiện! - Ảnh 1
Ve chó "béo mầm" trong tai bệnh nhi - Ảnh: báo Sức khỏe và đời sống

Theo thông tin từ Zingnews, để phòng ngừa côn trùng chui vào tai chúng ta không ngủ trên nền/sàn nhà chú ý mắc màn cẩn thận trước khi đi ngủ. Thường xuyên vệ sinh môi trường sống xung quanh, nhất là các gia đình có nuôi thú cưng như chó, mèo. Đối với vật nuôi, nên thường xuyên tắm rửa, vệ sinh sạch sẽ nơi ở của chúng.

Đặc biệt, nếu gia đình bạn có trẻ nhỏ, khi trẻ khỏe mạnh bình thường, không sốt, không chảy mũi mà xuất hiện triệu chứng đau, ngứa, chảy dịch ở tai, phụ huynh nên nghĩ đến khả năng có côn trùng ký sinh và đưa đến cơ sở y tế thăm khám ngay để được xử lý kịp thời, tránh những hậu quả đáng tiếc.

Cần tuyệt đối tránh lấy dị vật bằng các dụng cụ cá nhân không đảm bảo vệ sinh và có thể gây tổn thương màng nhĩ, ảnh hưởng đến khả năng nghe hoặc khiến dị vật vào sâu hơn, làm ảnh hưởng đến màng nhĩ.

Trước đó, một ngày các bác sĩ Khoa Tai Mũi Haọng của bệnh viện này cũng đã thực hiện nội soi gắp thành công dị vật là 2 chiếc răng giả tại phế quản cho một người bệnh nữ 47 tuổi trú tại Bình Khê - Đông Triều.

BSCKI. Uông Hồng Hợp - Trưởng khoa Tai Mũi Họng bệnh viện cho biết: Dị vật đường thở là răng giả thường hiếm gặp và với người lớn tỷ lệ là rất hi hữu.

 

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