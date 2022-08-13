TP.HCM: Trẻ em mắc Covid-19 nhập viện có dấu hiệu tăng trở lại

Tin y tế 13/08/2022 12:33

Theo Sở Y tế TP.HCM, trong ngày 12/8, tổng số trẻ em mắc COVID-19 có triệu chứng đang được cách ly điều trị tại các bệnh viện nhi của TP.HCM là 13 trường hợp, tăng 2 trường hợp so với ngày 11/8.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, sáng ngày 13/8, thông tin từ Sở Y tế TP.HCM cho biết, số trẻ mắc Covid-19 nhập viện trên địa bàn TP có dấu hiệu tăng trở lại. Cụ thể, trong ngày 12.8, tổng số trẻ em mắc Covid-19 có triệu chứng đang được cách ly điều trị tại các bệnh viện nhi của TP là 13 em, tăng 2 em so với ngày hôm trước.

Tất cả bệnh nhi này đều chưa được tiêm vắc xin. Có hơn 1/5 trẻ ở độ tuổi có chỉ định tiêm vắc xin Covid-19 nhưng chưa tiêm.

Theo Sở Y tế TP.HCM, ngày 12/8, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP (HCDC) tiến hành khảo sát nhanh các thông tin liên quan đến tiêm vắc xin Covid-19 đối với 609 phụ huynh có con em từ 5 tuổi đến dưới 18 tuổi đang theo học tại các trường trên địa bàn 22 quận, huyện và TP.Thủ Đức. Trong đó có 369 trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi và 240 trẻ từ 12 - dưới 18 tuổi.

Kết quả, có 133/609 trẻ vẫn chưa được tiêm vắc xin Covid-19 (21,8%). Trong số đó, có 17 phụ huynh không nhận được bất kỳ tin nhắn nào của nhà trường kêu gọi phụ huynh nên đưa trẻ đi tiêm; 37 phụ huynh đã ký đồng thuận tiêm trước đó nhưng cũng chưa nhận được tin nhắn của nhà trường thông báo ngày tiêm, điểm tiêm. Số đông phụ huynh còn lại hơn 80 người cho biết chưa nhận được bất cứ khảo sát nào của nhà trường hỏi về tiền sử mắc và tiêm vắc xin Covid-19 của các cháu.

TP.HCM: Trẻ em mắc Covid-19 nhập viện có dấu hiệu tăng trở lại - Ảnh 1
Trẻ nhập viện do mắc COVID-19 có dấu hiệu tăng trở lại - Ảnh: báo Sức khỏe và Đời sống

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, Sở Y tế TP.HCM đề nghị Sở Giáo dục và đào tạo khẩn trương chỉ đạo các phòng giáo dục quận, huyện và thành phố Thủ Đức, ban giám hiệu tất cả trường học từ trường mầm non đến các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông tăng cường công tác truyền thông, nhất là gửi tin nhắn đến từng phụ huynh học sinh về lợi ích của tiêm vaccine phòng COVID-19 cho học sinh.

Đồng thời, Sở Y tế đề nghị UBND quận, huyện và thành phố Thủ Đức đặc biệt quan tâm chỉ đạo phòng giáo dục, phòng y tế và trung tâm y tế tăng cường công tác truyền thông đến từng hộ gia đình trên địa bàn, tiếp tục triển khai chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ, "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng" thực hiện hiệu quả chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người thuộc nhóm nguy cơ (người trên 50 tuổi, có bệnh nền,…), cán bộ, nhân viên, người lao động có nguy cơ tiếp xúc người mắc COVID-19 và trẻ em từ 5 đến dưới 18 tuổi.

"Thời điểm hiện nay là thời điểm thuận lợi nhất cho học sinh từ 5 đến dưới 18 tuổi đi tiêm vaccine phòng COVID-19 vì học sinh còn đang nghỉ hè, số lượng vaccine mRNA luôn sẵn có tại các cơ sở y tế và nhất là số trẻ mắc COVID-19 đang có xu hướng gia tăng" - một lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM cho hay.

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