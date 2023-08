Tân trang 'cô bé' để cải thiện chuyện chăn gối, nhiều phụ nữ gặp biến chứng nhiễm trùng, sưng đau: Những lưu ý khi làm đẹp tại các cơ sở spa không phép

Phẫu thuật làm lại tầng sinh môn là một tiểu phẫu đơn giản, được thực hiện trong khoảng 30 phút. Lợi ích của việc này sẽ có một số tác dụng như tăng khoái cảm khi sinh hoạt vợ chồng, giúp phụ nữ tự tin hơn khi gần gũi với chồng. Đồng thời giúp cho cửa ngõ âm hộ thu hẹp lại, cũng làm giảm tình trạng viêm nhiễm do quá trình sinh nở làm giãn âm đạo, xa niêm mạc, hở âm hộ là tác nhân gây viêm nhiễm âm đạo.

Tuy nhiên, theo bác sĩ, đây là thủ thuật có xâm lấn, đòi hỏi bác sĩ thực hiện có chuyên môn cao, điều kiện phẫu thuật tốt để tránh những biến chứng có thể xảy ra. Thủ thuật này có những ưu nhược điểm nhất định, các chị em cần tìm hiểu kỹ, tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi quyết định.

Hậu quả khi 'tân trang' ở những cơ sở 'chui', chưa được cấp phép

Theo Bệnh viện Phụ sản Trung ương cảnh báo trên VOV, một số trường hợp biến chứng sau khi đi tân trang, làm đẹp vùng kín tại một số cơ sở spa, thẩm mỹ đã phải đến và điều trị tại các bệnh viện. Theo đó, người phụ nữ hơn 30 tuổi (ở Hà Nội) tự ti vì âm đạo giãn rộng sau khi sinh 2 con bằng phương pháp sinh thường nên đã đến một cơ sở thẩm mỹ để thu hẹp âm đạo. Tuy nhiên, do thu hẹp quá mức người này đã không thể quan hệ tình dục nên phải tới bệnh viện Phụ sản TW để xử trí, nong rộng âm đạo.

Cũng theo Báo Sức khỏe và Đời sống, chị M.Y (35 tuổi, Hà Nội) bàng hoàng kể lại, sau khi sinh cháu thứ 2, chị cảm thấy tự ti với phần "cô bé" của bản thân nên đã tìm hiểu về dịch vụ thu nhỏ âm đạo. Bất chợt thấy trên Facebook có một cơ sở spa gần nhà quảng cáo và có đăng hình ảnh đã làm cho nhiều khách hàng nên chị Y. đã ra nghe tư vấn và thực hiện phẫu thuật thu nhỏ âm đạo tại đây. Thế nhưng chỉ chưa đầy 1 tuần, vết cắt môi "cô bé" bị sưng đỏ, chảy mủ và phải nhập viện để điều trị. Các bác sĩ chẩn đoán rằng chị bị nhiễm trùng do thực hiện phẫu thuật trong điều kiện chưa được vô khuẩn, trang thiết bị y tế không đảm bảo.

Tương tự, chị Ngọc Huyền (28 tuổi, Lạng Sơn) cho hay, vì muốn làm đẹp "cô bé" nên đã thực hiện thu nhỏ âm đạo tại một cơ sở thẩm mỹ trên địa bàn tỉnh. Thế nhưng chưa kịp đẹp, hiện tại "cô bé" của chị đang có một vết sẹo rất lớn ở phần vết khâu.

Nhiều spa quảng cáo dịch vụ thẩm mỹ vùng kín, thu nhỏ âm đạo, với lời khẳng định thủ thuật đơn giản, ít đau đớn, thế nhưng đằng sau những lời quảng cáo "mật ngọt" ấy, đã có không ít chị em phải gánh chịu hậu quả, tiền mất tật mang.

Nên làm gì để cải thiện 'cô bé' sau sinh

Thạc sĩ, Bác sĩ CKI Bùi Minh Việt - bác sĩ sản khoa tốt nghiệp Học Viện Quân Y thông tin trên Báo Sức khỏe và Đời sống cho rằng: "Đã có rất nhiều bệnh nhân phải tốn tiền, mất rất nhiều thời gian điều trị những biến chứng sau khi tân trang "cô bé" tại những cơ sở làm đẹp không uy tín".

Dịch vụ tân trang cô bé cần phải làm tại những nơi đã được cấp phép của Sở Y tế, đảm bảo điều kiện vô khuẩn của phòng mổ cũng như vật tư trang thiết bị phải đầy đủ. Bên cạnh đó, người thực hiện dịch vụ thu nhỏ âm đạo phải được đào tạo, có chứng chỉ hành nghề. Khi thực hiện dịch vụ thu nhỏ âm đạo tại những nơi không được cấp phép có thể gây ra nhiều biến chứng cho khách hàng như bị hỏng, sẹo xấu, những biến chứng nhiễm trùng…

PGS.TS Trần Danh Cường cũng chia sẻ trên Báo VOV cho hay Việc lựa chọn những cơ sở spa hay phòng khám quảng cáo một cách bừa phứa, để thực hiện thủ thuật cắt môi "cô bé" hay thu hẹp âm đạo có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm bởi âm đạo là bộ phận có nhiều dây thần kinh khoái cảm và các mạch máu phức tạp.

Do đó, bác sĩ khuyến cáo chị em nên đến cơ sở làm đẹp uy tín được cấp phép, đến bệnh viện để được làm đẹp đúng, hạn chế biến chứng.

Theo Bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Tâm, bệnh viện Đa khoa Tâm Anh chia sẻ các bài tập thu nhỏ vùng kín đơn giản và hiệu quả, chị em có thể áp dụng tập luyện tại nhà.

- Bài tập co bóp cửa mình

Đây là bài tập se khít vùng kín khá đơn giản, chị em có thể tập luyện tại nhà bất cứ lúc nào. Đầu tiên, chị em cần xác định vị trí cơ âm đạo, tiến hành co cơ mạnh và thả lỏng nhanh cơ âm đạo (còn gọi là bài tập co bóp nhanh), siết nhanh chặt rồi thả lỏng ngay không siết nữa, nghỉ 3-5 giây rồi lặp lại càng nhiều lần càng tốt, trung bình 30-50 lần co thắt nhanh cho mỗi lần tập.

Thực hiện khoảng 3-4 lần/ngày sẽ giúp đẩy nhanh hiệu quả se khít vùng kín.

- Bài tập Kegel co giữ làm mạnh cơ âm đạo

Kegel là bài tập thu nhỏ cô bé được nhiều chị em áp dụng và nhận thấy hiệu quả rõ rệt. Tác dụng chính của bài tập Kegel là cải thiện sức mạnh của vùng cơ sàn chậu, từ đó giúp thu hẹp vùng kín một cách tự nhiên.

Cách thực hiện bài tập Kegel như sau:

Xác định vị trí vùng cơ sàn chậu sẽ giúp chị em dễ dàng theo dõi hiệu quả. Xác định bằng cách đưa ngón tay vào âm đạo và thắt chặt các cơ bắp ở xung quanh. Hoặc xác định bằng phương pháp chặn dòng chảy của nước tiểu bởi vùng cơ sàn chậu đảm nhiệm chức năng này.

Làm rỗng bàng quang bằng cách đi tiểu sạch trước khi bắt đầu tập luyện.

Sau bước chuẩn bị, tiến hành luyện tập theo các động tác thắt chặt vùng cơ sàn chậu trong ít nhất 3 giây đến 10 giây rồi thả lỏng trong vòng 10 giây, lặp lại động tác khoảng 10-20 lượt/ lần, mỗi ngày tập khoảng 2-3 lần.

- Bài tập Yoga

Nhóm bài tập Yoga được biết đến là phương pháp tập luyện giúp kiểm soát tốt hơi thở, cải thiện sức khỏe, tăng cường sự dẻo dai cho cơ thể. Gồm nhiều bài tập với nhiều động tác khác nhau, bài tập đá chân trong Yoga được xem là bài tập thu nhỏ vùng kín hiệu quả với cách tập luyện cực kỳ đơn giản, chị em có thể tự tập luyện ngay tại nhà.

Cách thực hiện bài tập đá chân trong Yoga như sau:

Chọn một mặt phẳng thoải mái, nằm ngửa ở tư thế duỗi thẳng người.

Lần lượt nâng từng chân đến vị trí vuông góc với mặt phẳng hoặc có thể di chuyển lệch chân sang hai bên để tăng độ linh hoạt.

Lặp lại động tác này liên tục trong 5 phút, thực hiện ít nhất 5 lần mỗi ngày.

Lưu ý, trong quá trình thực hiện động tác, chị em cần giữ phần lưng và tay được thẳng, ép sát xuống mặt phẳng, không được co người khi nâng chân lên.