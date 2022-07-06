Mỗi cá nhân nên xét nghiệm máu thường xuyên vì nó giúp bác sĩ kiểm tra một số bệnh hoặc bệnh tật đang bắt đầu phát sinh. Xét nghiệm máu cũng giúp xác định xem tất cả các cơ quan có hoạt động hiệu quả hay không và các phương pháp điều trị diễn ra như thế nào nếu bạn đang dùng thuốc. Ngay cả khi bạn không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ hình thức nào, bạn nên làm xét nghiệm máu thường xuyên để nếu bạn có bất kỳ bệnh lý tiềm ẩn nào, nó có thể được phát hiện và chữa khỏi trong giai đoạn đầu. Rất nhiều tình trạng trở nên tồi tệ hơn và khó chữa lành trong giai đoạn sau. Một số điều cần thiết để theo dõi công việc máu của bạn. Bây giờ chúng tôi sẽ giải thích cho bạn những gì bạn nên xem và tại sao.

Vitamin B-12 đóng một vai trò quan trọng trong sản xuất tế bào máu, hoạt động thần kinh thích hợp và sức khỏe của não. Mức độ thấp của Vitamin này có thể dẫn đến vô sinh tạm thời ở phụ nữ, mất trí nhớ và suy giảm các chức năng khác của não, và tổn thương thần kinh vĩnh viễn. Nếu gặp vấn đề với kim tiêm, bạn cũng có thể làm xét nghiệm nước tiểu để phát hiện nồng độ Vitamin B-12.

Khi nào một bác sĩ yêu cầu xét nghiệm này?

Các triệu chứng cụ thể sẽ cảnh báo cho bác sĩ về sự thiếu hụt B-12. Dưới đây là các dấu hiệu và nếu bạn phát hiện ra chúng ở chính mình, đã đến lúc bạn nên thực hiện xét nghiệm vitamin B12:

Khó duy trì sự cân bằng

Ngứa ran ở bàn tay hoặc bàn chân của bạn

Suy nhược

Ăn mất ngon

Tim đập nhanh

Thường xuyên hoang mang

Sa sút trí tuệ

Bác sĩ của bạn cũng có thể yêu cầu xét nghiệm này nếu họ nghi ngờ rằng bạn mắc một chứng bệnh gọi là thiếu máu ác tính. Tình trạng này là do giảm lượng hồng cầu, xảy ra khi ruột không thể hấp thụ Vitamin B-12. Sự hấp thụ này cần thiết cho việc sản xuất các tế bào hồng cầu.

Ai Nên Thường xuyên Kiểm tra Vitamin B12?

Một số người có nguy cơ thiếu hụt Vitamin B-12 vì nó không được sản xuất tự nhiên trong cơ thể. Nó phải được tiêu thụ từ các thực phẩm như thịt và sữa. Do đó, những người có nguy cơ cao nhất và nên làm xét nghiệm kiểm tra này thường xuyên là:

Người ăn chay trường

Những người mắc bệnh tiểu đường

Trẻ em

Những người trên 50 tuổi

Những người gần đây đã phẫu thuật cắt bỏ dạ dày

Bà mẹ cho con bú

Protein có tác dụng gì trong cơ thể chúng ta

Mức độ protein

Protein làm gì trong cơ thể chúng ta?

Protein là các khối xây dựng của tế bào và mô trong cơ thể chúng ta và do đó nó đóng một vai trò quan trọng trong hoạt động của cơ thể chúng ta. Chúng cần thiết cho sự phát triển của cơ thể, sức khỏe tổng thể và để chống lại virus. Có 2 loại protein trong cơ thể chúng ta được gọi là globulin và albumin và cả hai loại này đều cần được theo dõi bằng cách kiểm tra máu thường xuyên.

Khi nào thì bác sĩ yêu cầu xét nghiệm tổng lượng protein?

Xét nghiệm protein toàn phần được yêu cầu như một phần của việc kiểm tra định kỳ. Bác sĩ có thể chỉ định nếu bạn có bất kỳ triệu chứng nào sau đây:

Giảm cân đột ngột và không rõ nguyên nhân

Mệt mỏi

Các triệu chứng của bệnh gan và thận

Ăn mất ngon

Buồn nôn hoặc nôn mửa

Khó đi tiểu

Các triệu chứng của sự thiếu hụt dinh dưỡng

Ý nghĩa của các kết quả kiểm tra protein

Nếu bạn có mức protein quá cao thì bạn có thể gặp các vấn đề sau:

Mất nước

Ung thư

Viêm do một số bệnh nhiễm trùng

Bệnh thận

Bệnh gan

Bệnh tự miễn

Mặt khác, mức protein thấp sẽ cho thấy rằng bạn bị:

Rối loạn gan

Rối loạn thận

Suy dinh dưỡng

Kém hấp thu

Bỏng diện rộng

Bị xuất huyết

Kiểm tra máu định kỳ ít có vấn đề và mang lại rất nhiều lợi ích. Nó có thể giúp ngăn ngừa rất nhiều điều kiện và phục vụ bạn tốt hơn về lâu dài. Bạn nên đi xét nghiệm máu ít nhất hàng năm.