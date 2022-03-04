Tác dụng 'đáng kinh ngạc' của loại đồ uống này sẽ khiến bạn giật mình: Bất ngờ nhất là khả năng đẩy lùi bệnh tiểu đường 'khó nhằn'

Sức khỏe 04/03/2022 16:11

Bạn có tin chỉ với một ly rượu có thể đẩy lùi nguy cơ mắc bệnh tiểu đường? Nếu chưa tin, hãy đọc ngay bài viết dưới đây nhé!

Người có sở thích nhấm nháp rượu vào bữa ăn có khả năng mắc bệnh tiểu đường loại 2 ít hơn 14% so với người khác, bởi vì chất chống oxy hóa từ quả nho giúp tiêu hóa lượng đường trong cơ thể.

Nghiên cứu sử dụng số liệu được thu thập qua 11 năm của 300.000 người Anh đã tiết lộ về tác động của rượu vang đối với sức khỏe.

Nhưng họ nhận ra rằng việc ăn uống vào cùng một thời điểm là mấu chốt và việc uống rượu mà không có thức ăn thì gây hại nhiều hơn là có lợi.

Tác dụng 'đáng kinh ngạc' của loại đồ uống này sẽ khiến bạn giật mình: Bất ngờ nhất là khả năng đẩy lùi bệnh tiểu đường 'khó nhằn' - Ảnh 1

Bác sĩ Hào Mã, đến từ trường Đại học Tulane ở New Orleans, cho rằng "Thông điệp từ bài nghiên cứu này là việc uống một lượng rượu vừa phải kết hợp với thức ăn thì có khả năng ngăn chặn bệnh tiểu đường loại 2".

"Trong trường hợp nếu bạn không có vấn đề sức khỏe nào khác thì việc tiêu thụ cồn có thể gây ảnh hướng xấu đến sức khỏe. Ảnh hưởng của cồn đối với sức khỏe như là con dao hai lưỡi bởi vì nó có tác động lớn theo hai hướng - có hại và có lợi, điều đó phụ thuộc vào việc chúng ta tiêu thụ cồn như thế nào".

Khoảng năm triệu người ở Mỹ mắc bệnh tiểu đường loại 2 và có thể gây ra đột quỵ, bệnh tim  mạch, nhiễm trùng da và các bệnh về sinh dục ở nam giới.

Hầu hết ca bệnh được gây ra bởi việc thừa cân hoặc không tập thể dục thường xuyên, có nghĩa là cơ thể không được hấp thụ đường đúng cách

Bác sĩ Mã cho biết nghiên cứu chỉ ra rằng chất chống oxy hóa có trong rượu đẩy mạnh việc tiêu hóa lượng đường nhưng không phát hiện ra việc giảm rủi ro trong bệnh tiểu đường cho đến tận bây giờ

Ông chỉ ra rằng một người ít có khả năng khiến tình trạng bệnh thêm xấu đi nếu họ uống từ một ly rượu nhỏ mỗi ngày trong bữa ăn đối với phụ nữ và hai ly mỗi ngày đối với đàn ông 

Kết quả này không xuất hiện đối với bia hoặc rượu mạnh hoặc uống rượu vào những khoảng thời gian khác trong ngày. Bác sĩ Mã đã công bố tại Hội nghị Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ.

Bác sĩ Robert Eckel của Hiệp hội bệnh tiểu đường Hoa Kỳ cũng cho biết thêm: "Những số liệu này cho ta gợi ý rằng đó không phải do rượu trong các bữa ăn mà là các thành phần khác trong rượu, có thể là chất chống oxy hóa, chính điều này mới là yếu tố. Loại rượu vang đỏ so với rượu trắng cần được xác định và sự thẩm định cho những phát hiện này là cần thiết. Nhưng những kết quả lại cho thấy rằng nếu bạn tiêu thụ cồn trong bữa ăn thì rượu chính là sự lựa chọn tốt". 

Các nhà khoa học đã có tranh cãi qua nhiều năm về những lợi ích và tác hại của một ly rượu, trong khi những nghiên cứu khác nhận định rằng nó có thể giúp bạn duy trì thân hình mảnh mai hoặc bảo vệ cho trái tim của bạn.

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Từ khóa:   bệnh tiểu đường lợi ích của rượu nho thói quen ăn uống

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