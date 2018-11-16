Tác dụng của nhụy hoa nghệ tây với đàn ông trong "chuyện ấy"

Sức khỏe 16/11/2018 15:57

Không chỉ với phụ nữ mà nhụy hoa nghệ tây cũng có tác dụng rất tốt đối với đàn ông như: giúp chống ung thư, tăng cường sức khỏe cho não. Đặc biệt nhụy hoa nghệ tây còn giúp cải thiện đời sống tình dục, điều trị hội chứng suy giảm ham muốn ở nam giới rất hiệu quả.

Là trụ cột của gia đình, trước áp lực của cuộc sống, phái mạnh dễ bị stress, ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe và tinh thần. Theo thời gian, đời sống tình dục sẽ bị giảm dần, “chuyện ấy” không được như xưa, dễ dẫn đến rạn nứt hạnh phúc gia đình. Để cải thiện tình trạng này, một số nam giới nhờ đến sự trợ giúp của thuốc kích thích. Những loại thuốc này có thể giúp nam tạm thời đạt được như mong muốn, nhưng về lâu dài không phải là một giải pháp tối ưu.

Trong một số nghiên cứu gần đây, một trong những tác dụng tốt nhất của hoa nghệ tây đối với đàn ông chính là đẩy mạnh cảm xúc tình dục một cách tự nhiên và hiệu quả, giúp đời sống phòng the thú vị và luôn thăng hoa.

Tại sao nhụy hoa nghệ tây có thể giúp đàn ông viên mãn chuyện vợ chồng?

Theo các nhà khoa học, testosterone đóng vai trò quan trọng đối đời sống tình dục nam giới, quyết định đến sự ham muốn tình dục, cương dương số lượng tinh trùng và khả năng sinh sản. Hợp chất Carotene Crocetin có trong thành phần của nhụy hoa nghệ tây có thể giúp kích hoạt các hormone liên quan đến tình dục nhiều hơn.

Nhụy hoa nghệ tây tốt sinh lý đàn ông
Nhụy hoa nghệ tây có tác dụng tốt cho sinh lý đàn ông

Bên cạnh đó, trong nhụy hoa nghệ tây còn có Crocin, Picrocrocin cũng giúp gia tăng sự nhạy cảm cho các cơ quan tình dục khi tiếp xúc. Các chất này tác động rất rõ rệt, tạo ra nhiều thay đổi nhất ở nam giới. Chính vì vậy, sử dụng nhụy hoa nghệ tây là một trong những giải pháp điều trị chứng suy giảm ham muốn hiệu quả ở phái mạnh. Đây là vị thuốc giúp cải thiện chất lượng cương cứng, giảm chứng rối loạn cương dương, bình ổn tâm trạng và thúc đẩy khoái cảm.

Ngoài ra, trong nhụy hoa nghệ tây cũng có chứa Kẽm –  đây được mệnh danh là nguyên tố kim loại của đàn ông. Kẽm có tích cực đối với sức khỏe nam giới, giúp cải thiện chất lượng, số lượng tinh trùng, tạo ra các hormone tăng cường sản xuất testosteron.

Nhụy hoa nghệ tây giúp nam giới cải thiện đời sống vợ chồng
Nhụy hoa nghệ tây giúp nam giới cải thiện đời sống vợ chồng

Hơn nữa, tính chất chống oxy hoá trong nhụy hoa nghệ tây cũng giúp duy trì các động mạch và mạch máu khỏe mạnh, có lợi cho tim. Nhụy hoa nghệ tây cũng là nguồn giàu chất Crocetin, riboflavin là vitamin quan trọng cho tim, gián tiếp điều chỉnh mức cholesterol trong máu và làm giảm mức độ nghiêm trọng của chứng xơ vữa động mạch, luôn giúp nam giới khỏe mạnh để cháy hết mình trong mỗi lần “yêu”.

Một số lưu ý khi dùng nhụy hoa nghệ tây cho nam giới

Nhụy hoa nghệ tây có nhiều công dụng tốt đối với nam giới, để loại gia vị này làm tăng thêm hương vị cuộc sống, cải thiện “chuyện ấy” hiệu quả thì cần phải lưu ý những điều sau:

  • Cần tuân theo liều lượng hợp lý.
  • Để tận dụng hết các công dụng hữu ích của nhụy hoa nghệ tây, nam giới có thể pha trà, ngâm vào sữa hoặc cho vào các món ăn hàng ngày.
  • Dù dùng hoa nghệ tây theo cách nào nam giới cũng cần lưu ý không nên vượt quá 15mg mỗi ngày. Bởi nếu quá liều, nhụy hoa nghệ tây sẽ gây ra tác dụng phụ, nguy hiểm đến sức khỏe thể chất như chóng mặt, nôn mửa, vàng da, xuất huyết dưới mi mắt, khó thở…
Sử dụng nhụy hoa nghệ tây đúng liều lượng mới mang lại tác dụng tốt cho đàn ông
Sử dụng nhụy hoa nghệ tây đúng liều lượng mới mang lại tác dụng tốt cho đàn ông

Hy vọng với những thông tin trên đây đã giúp các bạn biết được nhụy hoa nghệ có những công dụng gì. Cũng như hiểu rõ hơn về tác dụng của nhụy hoa nghệ tây với đàn ông đặc biệt là trong vấn đề sức khỏe và cải thiện khả năng sinh lý.

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