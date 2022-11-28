Theo các chuyên gia nghiên cứu tình dục học, việc quan hệ vào ngày đèn đó có xui thật hay không là do cảm nhận của mỗi người. Nếu bạn vẫn còn đặt nặng tư tưởng Nho giáo về “chuyện ấy” thì nên kiêng. Bởi theo quan điểm của Nho giáo mọi thứ cần phải sạch sẽ, đặc biệt là trong “chuyện ấy”. Nhất là vào những ngày rằm và mùng 1 không những kiêng chuyện ấy mà còn phải kiêng cả việc sát sinh nữa.

Thông thường, những người buôn bán, kinh doanh thường rất để ý đến vấn đề phong thủy để tránh các điều xui, giúp cho việc làm ăn thuận lợi. Chính vì vậy, trong chuyện tế nhị vợ chồng, quan hệ ngày đèn đỏ có xui không họ rất quan tâm. Vậy liệu quan hệ ngày đèn đỏ có xui như nhiều người vẫn nghĩ? Câu trả lời sẽ có ở ngay bài viết dưới đây, hãy cùng khám phá ngay thôi nào!

Đặc biệt là quan hệ tình dục trong những ngày đèn đỏ còn có thể làm giảm cảm giác đau cho bạn gái. Bởi khi quan hệ mà đạt được cực khoái sẽ giải phóng endorphin - thuốc giảm đau và cải thiện tâm trạng tự nhiên hiệu quả.

Nếu như bạn có tư tưởng hiện đại, thoáng trong chuyện “vợ chồng” thì chỉ cần cảm thấy thoải mái, đối tác không có vấn đề gì, trong những ngày “đèn đỏ” vẫn có thể quan hệ bình thường. Trong những ngày này, vùng chậu và những vùng nhạy cảm khác như ngực, nách và “cô bé” của người phụ nữ trở nên dễ bị “kích động” khi kích thích. Khiến cho màn dạo đầu hiệu quả hơn, “đánh thức” tất cả các giác quan. Cả hai sẽ có cuộc yêu tuyệt vời, nam giới cũng dễ “lên đỉnh” hơn.

Bên cạnh đó, vào những ngày hành kinh, tâm trạng người phụ nữ thường thay đổi thất thường, dễ cáu gắt, bất bình tĩnh hay nổi nóng. Nó bắt nguồn sự sự thay đổi của các hormone trong thời kỳ đèn đỏ. Trong khi đó việc quan hệ tình dục khi có kinh sẽ khiến cho cơ thể nữ giới tiết ra oxytocin, hoạt chất này sẽ giúp làm giảm tâm trạng stress, mệt mỏi cho người phụ nữ nữa đấy.

Không chỉ vậy, quan hệ tình dục vào ngày đèn đỏ còn hỗ trợ rút ngắn thời gian hành kinh cho chị em nữa nhé. Chắc hẳn mọi chị em phụ nữ đều mong muốn kì kinh của mình không kéo dài quá lâu. Và việc quan hệ tình dục vào ngày hành kinh sẽ giúp cho kỳ kinh của bạn rút ngắn lại. Nguyên nhân là vì những khi bạn quan hệ và “lên đỉnh”, các cơ co thắt sẽ đẩy các chất lỏng bên trong tử cung ra ngoài nhanh hơn bình thường. Do đó, ngày hành kinh của bạn sẽ rút ngắn lại.

Tuy mang nhiều lợi ích và dễ dàng giúp chuyện vợ chồng "thăng hoa" là thế, nhưng vẫn có những điều mà các chị em cần hết sức lưu ý khi phát sinh quan hệ vào những ngày này!

Quan hệ trong ngày đèn đỏ phải nhớ điều này

Vào những ngày “đèn đỏ”, có những người phụ nữ có ham muốn tình dục rất cao nhưng cũng có người thường mệt mỏi do bị mất máu và đau bụng. Hơn nữa, quan hệ khi đang có kinh nguyệt sẽ làm gia tăng nguy cơ viêm nhiễm phụ khoa do các vi khuẩn tấn công. Bên cạnh đó, quan hệ trong những ngày “nhạy cảm” này còn làm niêm mạc tử cung bị đẩy ngược vào bên trong ổ bụng qua vòi trứng.

Vì thế, nếu vẫn muốn quan hệ trong ngày đèn đỏ, đôi bạn cần chú ý đến vấn đề vệ sinh. Cần vệ sinh sạch sẽ trước và sau khi quan hệ để tránh tình trạng viêm nhiễm. Đặc biệt là phải sử dụng biện pháp an toàn khi “giao hợp” để tránh các vấn đề ngoài ý muốn xảy ra như có thai. Vì một số phụ nữ có thời gian hành kinh kéo dài hơn một tuần và đôi khi quá trình rụng trứng lại trùng với chu kỳ kinh nguyệt. Trong khi đó, tinh trùng có thể sống từ 3-5 ngày, nên nguy cơ dính bầu vẫn có thể xảy ra nếu như không có biện pháp an toàn khi quan hệ. Do đó, khi quan hệ tốt nhất các bạn nên sử dụng bao cao su để không bị dính bầu cũng như phòng ngừa các bệnh lây truyền qua đường tình dục.

Quan hệ ngày đèn đỏ vẫn cần sử dụng biện pháp an toàn

Tóm lại, tùy vào hoàn cảnh, cũng như nhu cầu sinh lý ở thời điểm đó mà các cặp đôi có thể quyết định quan hệ vào ngày “đèn đỏ” hay không. Còn vấn đề quan hệ vào những ngày này xui hay không là do quan niệm của mỗi người. Vì thế, hãy yêu khi cả hai cảm thấy an toàn và mong muốn điều đó xảy ra, đảm bảo luôn sống khỏe và có đời sống tình dục thăng hoa.

Hy vọng với những thông tin mới được chia sẻ trên đây, sẽ phần nào giúp các chị em độc giả có được câu trả lời ưng ý cho câu hỏi "quan hệ tình dục vào ngày đèn đỏ có xui không" và có được những biện pháp an toàn cho những ngày này nhé! Chúc các chị em luôn khỏe đẹp, xinh tươi và có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc mỗi ngày nhé!