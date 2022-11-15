Quan hệ tình dục là nhu cầu sinh lý bình thường của con người, tuy nhiên nếu lạm dụng chuyện này một cách thái quá thì có thể dẫn tới những hậu quả không mong muốn đấy. Bởi quan hệ tình dục quá nhiều dẫn tới cơ thể bị suy nhược, run chân run tay, sụt cân, cơ thể rã rời và luôn thấy mệt mỏi, khó chịu,…thậm chí là tinh thần hoảng loạn gây nhiều ảnh hưởng xấu.

Theo các chuyên gia nghiên cứu tình dục học, phần lớn nam giới sẽ quan tâm đến vấn đề quan hệ tình dục nhiều có hại thận không nhiều hơn là phụ nữ. Bởi một trong những nguyên nhân gây ra bệnh thận ở nam giới thường gặp là do thường xuyên quan hệ tình dục (Hoặc thủ dâm quá mức). Các cuộc nghiên cứu gần đây cũng đã chứng minh được rằng việc quan hệ tình dục nhiều hơn 3 lần trong 1 tuần có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh thận lên đến 5 lần.

Hơn nữa, theo Đông y, sức khỏe sinh sản và chất lượng quan hệ tình dục ở nam giới được quyết định bởi sự khỏe mạnh và sức sống của thận. Chính vì vậy, quan hệ quá nhiều và liên tục đạt được cực khoái cũng được cho là một trong những nguyên nhân dẫn đến suy thận.

Quan hệ tình dục nhiều, không điều độ sẽ gây ảnh hưởng đến thận!

Quan hệ tình dục đúng nghĩa là một quá trình đòi hỏi sự vận động của tất cả các cơ quan: hô hấp, tiết niệu, nội tiết và đặc biệt là cơ quan sinh dục. Để cuộc “yêu” có chất lượng thì đòi hỏi các cơ quan này phải hoạt động nhiều hơn so với bình thường. Chính vì vậy, việc quan hệ tình dục nhiều có thể khiến cho cơ thể bị mất nước, mất năng lượng và dẫn đến suy kiệt.

Cơ quan sinh dục và tiết niệu liên quan nhiều đến nhau, chính vì vậy những người có quan hệ tình dục nhiều dễ bị rối loạn nước điện giải, sốc giảm thể tích, chuyển hóa và gây hại cho thận, dễ mắc các bệnh lý về thận.

Khi mắc các bệnh lý về thận mà vẫn giữ tần suất quan hệ nhiều sẽ khiến cho cơ thể có những biểu hiện như hay đau mỏi vùng thắt lưng hoặc đau mỏi hai bên thăn của cơ thể, đôi khi đái đục hoặc đái buốt, đái rắt. Càng để lâu thì chức năng của thận càng suy yếu và ảnh hưởng tới hoạt động của hệ tiết niệu. Vậy thế nào là quan hệ tình dục điều độ, hợp lý?

Quan hệ tình dục như thế nào là phù hợp, không hại thận?

Quan hệ tình dục quá nhiều sẽ gây ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe!

Hiện nay, vẫn chưa có định nghĩa chính xác về số lần quan hệ tình dục như thế nào là đủ hoặc quá nhiều, bởi nó khác nhau giữa các cá nhân và các nhóm tuổi. Tuy nhiên, các chuyên gia vẫn khuyên các cặp đôi chỉ nên quan hệ từ 2-3 lần/tuần thì cuộc sống tình dục sẽ trở nên lành mạnh hơn. Tần suất tình dục này có thể thay đổi và giảm xuống nếu như khiến 1 trong hai hoặc cả 2 mệt mỏi.

Đặc biệt, khi quan hệ tình dục với tần suất hợp lý thì tinh trùng của phái mạnh sẽ có đủ thời gian tích tụ với nồng độ cao, hormone sinh dục nhiều giúp cơ thể trở nên hưng phấn mạnh mẽ trong chuyện ấy. Quan hệ tình dục vào lúc này với nồng độ tinh trùng cao nam giới có thể xuất tinh từ 2-3 lần khi quan hệ, giúp tăng chất lượng cuộc yêu và thời gian lên đỉnh kéo dài hơn bình thường.

Còn quan hệ quá nhiều, nhất là ngày nào cũng quan hệ sẽ gây ra tình trạng xuất tinh sớm, thậm chí có thể dẫn đến liệt dương, vô sinh, hư thận,…Điều này ảnh hưởng rất lớn đến sự hưng phấn trong cuộc “yêu”, chất lượng chuyện ấy cũng giảm đi đáng kể.

Quan hệ nhiều sẽ làm giảm chất lượng cuộc yêu!

Lời khuyên cho nam giới để thận luôn khỏe mạnh

Về chế độ ăn uống

Để có một thể chất khỏe mạnh, đồng thời giữ cho 2 quả thận hoạt động tốt, cần lưu ý một số vấn đề như:

- Đảm bảo chế độ dinh dưỡng đầy đủ, cân bằng.

- Nên bổ sung các loại thực phẩm tốt cho thận, đồng thời giúp tăng cường sinh lý nam giới như hải sản, cá béo, thịt bò, ngũ cốc, rau củ, trái cây tươi…

- Hạn chế đồ ăn dầu mỡ, đồ chiên xào, đồ hộp, nội tạng động vật…

- Hạn chế sử dụng rượu bia, chất kích thích, nước ngọt có gas, hút thuốc lá… bởi chúng không chỉ hại thận mà còn gây ảnh hưởng đến sức khỏe nói chung.

Hạn chế rượu bia, các chất kích thích và duy trì chế độ ăn uống đủ dinh dưỡng!

Về chế độ sinh hoạt

Ngoài dinh dưỡng, chế độ sinh hoạt hàng ngày cũng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe nói chung và chức năng thận nói riêng. Các chuyên gia khuyên bạn nên:

- Tự tạo cho mình giờ giấc sinh hoạt khoa học, ăn ngủ điều độ, đúng giờ. Không thức quá khuya để cơ thể có thời gian nghỉ ngơi, tạo điều kiện để testosterone sản sinh hiệu quả.

- Hạn chế căng thẳng, lo âu, luôn giữ tinh thần lạc quan, thoải mái.

- Quan hệ tình dục điều độ, tránh quá sức bởi điều đó không tốt cho sức khỏe và thận của bạn về lâu về dài. Tình dục nên chú trọng chất lượng, thay vì sinh hoạt với tần suất liên tục. Đặc biệt, nam giới và nữ giới không nên quan hệ bừa bãi.

- Không nên nhịn tiểu quá lâu khi không cần thiết bởi điều đó có thể gây hại cho thận; làm tăng nguy cơ mắc sỏi thận, sỏi tiết niệu…

- Thể dục, thể thao thường xuyên, không giữ nguyên một tư thế trong thời gian dài. Vận động giúp tăng cường thể chất, thúc đẩy lưu thông khí huyết, giúp cơ thể khỏe mạnh hơn.

Duy trì thói quen tập luyện thể thao đều đặn mỗi ngày!

Trên đây là câu trả lời chi tiết cho câu hỏi "quan hệ tình dục nhiều có gây hại cho thận không", hy vọng với câu trả lời này, bạn đã có được thông tin hữu ích và xây dựng được chế độ sinh hoạt vợ chồng hợp lý, tận hường đời sống tình dục thăng hoa mà không làm tổn thương đến thận nhé! Chúc các độc giả luôn sống vui khỏe mỗi ngày!