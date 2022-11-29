Tư thế nào vào sâu nhất khi làm "chuyện ấy" bạn biết chưa?

Độ sâu khi quan hệ sẽ tùy thuộc vào cơ địa của bạn tình, nhu cầu tâm sinh lý và sở thích tình dục của cả hai. Có những cặp đôi khi quan hệ chỉ cần ở độ sâu nông là đã cảm thấy thỏa mãn, nhưng cũng có những cặp đôi khi “yêu” phải thật “sâu” thật mạnh mới có thể “sướng”.

"Kỹ thuật phòng the" là cả một nghệ thuật, trong đó, các tư thế quan hệ đóng vai trò không nhỏ để thăng hoa cảm xúc và làm tươi mới chốn phòng the. Chính vì vậy, để đối phương thật sự thỏa mãn, đồng thời bản thân cũng thăng hoa khi làm "chuyện ấy" thì cánh mày râu hãy chăm đổi mới, sáng tạo và tìm tòi những tư thế vào sâu nhất để "cuộc yêu” hoàn hảo hơn.

Tuy nhiên, theo nhiều nhiều người, quan hệ với độ sâu 1/2 chỉ như màn dạo chơi của những thăng hoa ban đầu, khiến họ thèm khát nhiều hơn, nhưng lên đỉnh thì hơi khó. Nên nếu cô nàng của bạn thuộc dạng có cơ quan sinh dục nhỏ thì có thể dùng độ sâu này khi “yêu” để nàng sướng, còn ở các trường hợp khác hãy làm chuyện ấy ở độ sâu “lút cán” để họ hưng phấn hơn và cầu xin bạn cho cô ấy thật “sâu”, thật mạnh mẽ.

Với trường hợp làm chuyện ấy với bạn tình lần đầu, hoặc với người chưa có kinh nghiệm giường chiếu, thì độ sâu 1/2 chính là mức lý tưởng. Quan hệ với độ sâu này sẽ giúp đối phương cảm thấy thoải mái, làm quen được nhịp điệu của cuộc “ân ái” và có được những cơn khoái cảm khi làm tình.

Còn với quan hệ sâu “lút cán” có nghĩa là bạn đút hết dương vật mình vào bên trong âm đạo nàng, để “cô bé” có thể ôm trọn vẹn “cậu nhỏ” mà tận hưởng sung sướng. Khi quan hệ theo kiểu sâu “lút cán” cần đưa vào một cách từ từ để giảm đau đớn cho nàng, sau đó bắt đầu tăng nhịp độ nhanh và mạnh dần sẽ khiến nàng rên rỉ không thôi và đê mê trong cơn cực khoái tình dục.

Kiểu quan hệ sâu “lút cán” này được đánh giá là kích thích và nóng bỏng khi làm tình. Vì mỗi cú nhấp nhanh và sâu đều tạo ra những âm thanh mê người, dương vật cũng dễ chạm vào điểm G của nàng khiến cả hai lên đỉnh và cực “phê”.

Những tư thế "sâu" nhất khi "yêu" mà chàng cần biết

"Cậu nhỏ" càng vào sâu, người phụ nữ càng "sung sướng". Tuy nhiên, không phải tư thế làm tình nào cũng có thể đưa dương vật vào sâu được. Do đó để có cuộc yêu hoàn hảo, cánh mày râu hãy tham khảo một số tư thế giúp vào sâu nhất dưới đây:

Tư thế cưỡi ngựa

Tư thế cưỡi ngựa khá cổ điển nhưng chất lượng thì miễn bàn!

Đây là một trong những tư thế quan hệ khá cổ điển, nhưng được rất nhiều cặp đôi ưa chuộng. Bởi tư thế này dương vật sẽ vào đến mức sâu nhất của âm đạo. Với tư thế quan hệ này, nam giới hãy để cho bạn tình là người chủ động "cưỡi ngựa", cầm cương điều khiển cuộc yêu. Còn phần mình hãy cố gắng "giữ vững phong độ", không để bị xuất tinh quá sớm.

Để thực hiện tư thế quan hệ này, nam giới sẽ nằm hoặc ngồi trên 1 chiếc ghế, nàng sẽ ngồi bên trên như đang cưỡi ngựa làm chủ tốc độ cuộc yêu. Để tăng hưng phấn và kích thích, nàng sẽ đẩy tốc độ nhanh dần còn cánh mày râu hãy hưởng ứng theo nhịp,vuốt ve và nói những câu nói kích thích nàng khi quan hệ.

Tư thế vắt ngang

Tư thế vắt ngang cũng khiến cuộc "yêu" càng thêm sâu hơn!

Tư thế vắt ngang sẽ giúp phái mạnh đẩy sâu, thể hiện trọn vẹn bản năng mãnh liệt của người đàn ông, thỏa mãn được khát khao chiếm lĩnh. Để thực hiện tư thế này, nam giới hãy để nàng uốn cong qua thành ghế hoặc chiếc giường, để chân cô ấy giang rộng và phần từ eo xuống “lơ lửng” trong không khí. Cứ như vậy, nam giới có thể đẩy sâu và mạnh hết cỡ đưa nàng đi tới tận cùng của sự “khoái lạc” mà không phải lo lắng nàng sẽ bị thương, mọi thứ sẽ nằm trong vòng an toàn.

Lưu ý: Trong suốt cuộc vui để nàng cảm nhận được sự “thân mật” và sức nóng của hai cơ thể, nam giới hãy vuốt ve và kéo cô ấy gần sát để bàn tay có thể chạm vào ngực của cô ấy, tăng thêm hưng phấn cho cả hai.

Tư thế doggy

Tư thế doggy nhanh chóng mang lại cảm giác đa cực khoái, dương vật có thể vào rất sâu để tác động trực tiếp đến âm vật cũng như những điểm G trên cơ thể. Thêm vào đó là sự “chăm sóc” từ đôi tay của nam giới càng khiến bạn tình dễ dàng rơi vào trạng thái đê mê, run bần bật vì thỏa mãn.

Tư thế doggy mang lại khoái cảm mạnh cho cuộc yêu

Hơn nữa, tư thế này cũng kích thích thế phái mạnh, tạo khoái cảm mạnh mẽ. Có rất nhiều kiểu doggy như doggy truyền thống, doggy đứng, doggy cùng bò… tùy vào sở thích cánh mày râu sẽ có ít nhiều biến đổi, sáng tạo để áp dụng cho cuộc yêu của vợ chồng.

Với tư thế doggy nữ giới sẽ trong tư thế quỳ gối xuống giường, chân dạng ra để hở vùng âm đạo, khuỷu tay chống xuống, toàn cơ thể sẽ trong trạng thái căng cứng. Lúc này nam giới sẽ “dẫn binh” thâm nhập vào sâu bên trong cô bé từ phía sau. Tư thế này giúp phái mạnh giải phóng đôi tay tối đa để phát huy hết khả năng khéo léo của mình trên cơ thể của chị em tại các bộ phận nhạy cảm như nhũ hoa, âm vật.

Trên đây là tổng hợp các tư thế quan hệ vào sâu nhất mà nam giới có thể áp dụng để khiến các nàng tha hồ tận hưởng sự sung sướng, đê mê chốn phòng the và làm tươi mới hơn đời sống tình dục của mình nhé. Chúc các độc giả sẽ được có những giây phút "thăng hoa" và hạnh phúc nhất bên người mình yêu thương!