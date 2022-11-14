8 dấu hiệu chứng tỏ phụ nữ đang thiếu hơi đàn ông trầm trọng!

Khoa học đã chứng minh, “chuyện ấy” có ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe thể chất và tinh thần của mỗi người. Do đó, khi thiếu hơi đàn ông, “chuyện ấy” thiếu thốn, tâm lý của chị em luôn bị ức chế nên sẽ bộc lộ ra 8 dấu hiệu phụ nữ thiếu hơi đàn ông sau đây:

Ngoài mơ thấy “chuyện ấy”, khi thiếu hơi đàn ông, các chị em còn có những biểu hiện dễ nhận biết như sau:

Khi các chị em đã được nếm trải sự thú vị trong “chuyện ấy” nhưng không được trải nghiệm thường xuyên thì sẽ sinh ra sự tưởng tượng. Chính vì thế ở một mức độ nào nó, các chị em sẽ hãy mơ về “chuyện ấy” để bản thân được chìm đắm trong hương vị “yêu” nồng nàn, cháy bỏng thêm một lần nữa. Chính vì vậy, khi các chị em luôn mơ thấy “chuyện ấy” trong giấc ngủ thì chứng tỏ cơ thể đang thiếu hơi đàn ông trầm trọng.

2. Mất ngủ thường xuyên

Chuyện ấy khiến cơ thể tiết ra hormone oxytocin - hormone này giúp phái đẹp dễ dàng có một giấc ngủ ngon và thoải mái. Tuy nhiên, nếu trong một thời gian dài không làm “chuyện ấy” thì các chị em có thể gặp các vấn đề về giấc ngủ như mất ngủ, khó ngủ, điều này sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến vẻ đẹp của làn da, nhanh bị lão hóa và trông già hơn tuổi.

3. Da dẻ nhợt nhạt

Da nhợt nhạt, xấu đi cũng là do ảnh hưởng trực tiếp từ việc thiếu "yêu" lâu ngày ở chị em!

Quan hệ tình dục giống như một liều “thuốc bổ” giúp chị em nuôi dưỡng làn da. Do “chuyện ấy” cũng giống như tập thể dục sẽ khiến cơ thể đổ rất nhiều mồ hôi, khi đó lỗ chân lông nở rộng, đào thải độc tố và tăng cường tuần hoàn máu. Chính vì vậy, khi "thiếu hơi trai", da sẽ nhợt nhạt vì lâu ngày không được thải độc tố, tích tụ ngày càng nhiều dễ sinh ra mụn và thiếu sức sống hơn.

Bên cạnh đó, phụ nữ tăng cân mất kiểm soát là một dấu hiệu đã quá lâu chưa gần gũi với đàn ông. Bởi quan hệ tình dục là 1 trong những cách đốt cháy calo hiệu quả nhất. Hoạt động tình dục đều đặn sẽ giúp các chị em đốt cháy lượng lớn mỡ thừa trên cơ thể, đặc biệt các chị em văn phòng ít vận động. Việc bỏ bê chuyện ấy sẽ khiến cân nặng tăng vù vù khó kiểm soát.

Tăng cân mất kiểm soát cũng là một trong những dấu hiệu khi lâu ngày không được "yêu"!

4. Tính tình hay cáu gắt khó chịu

Thiếu hơn đàn ông phụ nữ thường thiếu ngủ, tính tình thay đổi!

Một trong 8 dấu hiệu phụ nữ thiếu hơi đàn ông dễ thấy nhất đó là tính tình thay đổi, luôn cáu gắt bởi lâu ngày chưa được “yêu”, trạng thái cơ thể không được thỏa mãn, bức bối.

Do đó, khi hai vợ chồng đã lâu không quan hệ, cánh mày dâu hãy mạnh rạn khơi gợi, tặng cho nàng 1 cuộc “yêu” nóng bỏng, thỏa mãn vào tối hôm trước thì sáng hôm sau dậy sẽ thấy ngay sự khác biệt đấy nhé.

5. Cơ thể hay nhức mỏi

Khi thiếu hơi đàn ông, “chuyện ấy” không được đáp ứng thường xuyên, phụ nữ sẽ thường xuyên cảm thấy nhức mỏi vì cơ thể lúc này sẽ giảm sản xuất hormone serotonin và endorphin – 2 loại hormone có tác dụng giảm đau tự nhiên hữu hiệu.

6. Hay có cảm giác cô đơn

Cô đơn là trạng thái tâm trạng thường gặp sau một thời gian dài không được "yêu" của phụ nữ!

Sau một thời gian dài không được “yêu”, không cảm nhận được những cảm xúc trong tình dục, sự cô đơn sẽ xâm chiếm tâm hồn. Khiến cho cuộc sống của phái đẹp cảm thấy nhàm chán, không có sự thú vị. Vì thế, trong lúc này phái đẹp sẽ thường có những suy nghĩ thật điên khùng như có thể tìm gặp, tìm cách quay trở lại với người yêu cũ hay quan hệ tình dục với một người lạ để bớt cô đơn.

7. Dễ mắc bệnh phụ khoa

Phụ nữ thiếu hơi đàn ông dễ mắc bệnh phụ khoa!

Theo kết quả khám bệnh tại các bệnh viện, nhiều phụ nữ thiếu hơi đàn ông, có nghĩa là không được “yêu” trong thời gian dài dễ mắc bệnh phụ khoa. Bởi khi không được quan hệ, cơ quan sinh dục kém hoạt động, âm đạo bị khô, giảm tiết chất nhờn, đề kháng kém,…dễ mắc các bệnh về âm đạo, viêm cổ tử cung,...

8. Ngại giao tiếp

Trong một thời gian dài không quan hệ, không có hơi đàn ông “sưởi ấm”, cơ thể của các chị em sẽ không tiết hormone endorphin giúp yêu đời, hài hước. Chính điều này, khiến các chị em cảm thấy mình bị cô lập trong xã hội, không thích giao tiếp.

Qua đó có thể thấy, phụ nữ thiếu hơi đàn ông và vắng “chuyện ấy” trong một thời gian dài là một trong những nguyên nhân khiến phái đẹp chán nản trong cuộc sống. Đồng thời, cả 8 dấu hiệu phụ nữ thiếu hơi đàn ông trên đều không khó để nhận diện, chỉ cần tinh ý một chút là phát hiện được. Chính vì vậy, khi có các dấu hiệu trên, chị em và bạn đời nên điều chỉnh lại tần suất quan hệ, để có được nhiều lợi ích cho sức khỏe, tinh thần và thể chất hơn nhé! Chúc các chị em độc giả luôn vui khỏe và xinh tươi mỗi ngày!