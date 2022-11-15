Đàn ông mới quan hệ xong có chối đằng trời với cách nhận biết này

Đàn ông ra ngoài “ăn phở” dù có chùi mép sạch sẽ đến đâu cũng sẽ để lại dấu vết, chỉ cần tinh ý một chút là các chị em đều có thể nhận ra. Bởi đàn ông vừa mới quan hệ xong, lén lút sau lưng vợ đều có những dấu vết sau đây:

Khi các lý do để từ chối cuộc “ân ái” bị bác bỏ và buộc phải “trả bài” thì người đàn ông mới quan hệ xong thường muốn làm cho nhanh, vô cùng hời hợt. Từ màn dạo đầu cho đến khi lâm trận chàng hoàn toàn không có tí hào hứng nào và chỉ muốn kết thúc cuộc yêu nhanh chóng. Hơn nữa, vừa mới quan hệ xong nên dương vật của chàng sẽ hơi mềm và không đạt tiêu chuẩn để xâm nhập “cô bé”, lúc này chàng phải kích thích bằng tay khá lâu. Vì thế chồng đi đâu về mà nghi “ăn vụng” thì bạn chỉ cần dụ chồng “giao ban” để kiểm tra kết quả.

Thông thường khi mới quan hệ xong đàn ông đã cảm thấy thỏa mãn trong chuyện ấy, vì thế không còn có nhu cầu với vợ nữa. Do đó, họ sẽ tìm cách để từ chối ân ái với vợ hoặc viện lý do như hôm nay anh mệt mỏi, bận công việc để từ chối sức hấp dẫn, ham muốn của bạn, kéo dài thời gian nghỉ ngơi, sau đó mới có sức để “trả bài” cho vợ.

Mùi của bao cao su

Chàng không cuồng nhiệt khi yêu với vợ!

Để chắc chắn rằng chồng vừa vụng trộm bên ngoài, mới quan hệ xong thì bạn chú ý đến mùi cơ thể của chàng, đặc biệt là mùi của “cậu nhỏ”. Theo một nghiên cứu cho biết, tỷ lệ 99% đàn ông quan hệ tình dục ở bên ngoài, họ đều dùng tới bao cao su. Mà bao cao su thường được tẩm chất bôi trơn để giúp dương vật thâm nhập. Mỗi loại bao cao su đều có những hương vị đặc trưng, rất lâu bay mùi, đặc biệt nếu sử dụng hàng xịn. Vì thế có thể kiểm tra mùi hương cậu nhỏ để biết có đúng là chàng mới quan hệ xong hay không. Tuy nhiên, cách này chỉ dùng cho những người đàn ông chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc chùi mép khi ăn vụng bên ngoài. Còn người đàn ông đã dày dặn trong việc “ăn chả” họ sẽ tắm rửa sạch sẽ sau khi “giao dịch” xong để chùi dấu vết.

Nhận biết đàn ông mới quan hệ xong qua đồ lót

Nếu chàng là người có dày dặn kinh nghiệm trong việc “ăn vụng”, bạn sẽ khó phát hiện mùi trên cậu nhỏ thì hãy kiểm tra quần nhỏ của chàng. Trước khi vào trận đàn ông sẽ bị kích thích và tiết ra một ít dịch nhầy nhầy, chất này có thể dính trên quần lót và cực kỳ khó khô. Đàn ông mới quan hệ xong quần lót sẽ bị ẩm ướt, đũng quần có ít dịch nhớt nhớt. Vì thế, bạn hãy kiểm tra quần nhỏ của chồng để biết anh ấy có làm điều khuất tất hay không?

Màu sắc tinh dịch khi xuất tinh

Chỉ cần một chút tinh ý là bạn sẽ biết được chàng mới quan hệ xong!

Nếu các vòng kiểm tra trên chàng đều có thể qua một cách hoàn hảo thì bạn cần phải sử dụng đến tuyệt chiêu cuối cùng là quan sát màu sắc tinh dịch khi xuất tinh. Thông thường những người đàn ông lâu không quan hệ, từ 3 ngày trở lên sẽ xuất tinh nhiều, tinh dịch sẽ màu trắng ngà vàng. Còn đàn ông mới quan hệ xong thì tinh dịch xuất ra có màu trắng hoặc trắng hơi trong.

Sử dụng 1 chậu nước ấm

Hầu hết những người đàn ông ra ngoài “ăn chả” đều sử dụng bao cao su. Như đã nói ở trên, trên “áo mưa” sẽ được phủ một lớp dầu bôi trơn đặc biệt, cực kỳ khó rửa. Nếu ngồi vào chậu nước ấm thì trên mặt nước sẽ loang vệt dầu đó đóng váng lại. Đây được coi là dấu hiệu nhận biết chồng đi với gái được nhiều chị em áp dụng nhất.

Dấu son trên quần áo, trên cơ thể chồng

Vết son thường lưu lại trên vùng cổ, lưng và tay chồng!

“Người tình” luôn biết cách làm thỏa mãn đàn ông khiến họ quên đi trách nhiệm nghĩa vụ của người chồng, quên đi gia đình nhỏ của chính họ. Sau khoảng thời gian nhàm chán trước những “bữa cơm” nhà, đàn ông như con thú đói khi tìm được một người bạn tình mới. Trước khi lâm trận không bao giờ có thể bỏ qua màn dạo đầu nồng nhiệt. Và thông thường đó là những nụ hôn cuồng nhiệt nóng bỏng trên môi và trên cổ. Trong lúc ân ái quan tâm chồng mình, bạn có thể khéo léo sử dụng một chiếc khăn trắng lau mồ hôi cho chồng. Làm như vậy chị em mình có thể trực tiếp phát hiện các vết son trên cơ thể chồng, đặc biệt là vùng cổ, lưng, tay. Nếu những vết son đã khô lại trên cơ thể chồng bạn, bằng việc sử dụng chiếc khăn trắng để lau mồ hôi cho chồng, bạn cũng sẽ dễ dàng phát hiện. Đôi khi các động tác bám víu hoặc những nụ hôn nồng nhiệt bằng răng của nhân tình cũng có thể để lại vết hằn – chứng cứ phải mất vài ngày mới biến mất. Dù các anh có che giấu cỡ nào cũng khó lòng lọt qua đôi mắt của chị em.

Trên đây là các cách nhận biết đàn ông mới quan hệ xong, các chị em hãy tham khảo nhé. Khi thấy chồng có những dấu hiệu trên là người phụ nữ thông minh bạn hãy xử lý mọi chuyện thật bình tĩnh để gìn giữ được tổ ấm gia đình của mình. Chúc các chị em sẽ có cách xử lý khôn ngoan và luôn trân trọng chính mình trước tiên nhé!

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