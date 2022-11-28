Ngày đèn đỏ phụ nữ có ham muốn không?

Chuyện vợ chồng 28/11/2022 11:35

Vào những ngày đèn đỏ, phụ nữ vẫn có ham muốn, không những thế ham muốn tình dục của chị em tăng lên vào những ngày này là hoàn toàn bình thường.

Có rất nhiều chị em trong những ngày đèn đỏ vẫn luôn muốn được gần gũi. Nhưng quan hệ tình dục trong ngày đèn đỏ có nhiều vấn đề vệ sinh cần phải lo lắng và có nguy cơ viêm nhiễm cao… Tuy nhiên, không có nghĩa là chị em hoàn toàn phải kiêng tuyệt đối “chuyện ấy” trong những ngày này, nhưng đi kèm với việc “yêu” ngày đèn đỏ là rất nhiều những kiến thức phải nhớ. Cụ thể thế nào, hãy cùng tìm hiểu ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Ngày đèn đỏ phụ nữ vẫn có ham muốn trong chuyện ấy
Ngày đèn đỏ phụ nữ vẫn có ham muốn trong chuyện ấy!

Vấn đề ham muốn trong những ngày đèn đỏ là thuộc về cảm xúc tự nhiên. Bởi khi có kinh nguyệt, âm đạo mở rộng hơn và mềm hơn, vì vậy hưng phấn trong cơ thể cũng cao hơn. Điều này là do nồng độ estrogen khi càng đến gần ngày đèn đỏ sẽ tăng đột biến, kéo theo sự tăng nhanh của testosteron nên tăng ham muốn. Vì thế khi “yêu” trong kỳ kinh sẽ mang đến cho cả hai cảm giác mới lạ, trở nên cực kỳ mãnh liệt.

Cũng trong ngày đèn đỏ, phụ nữ thường có tâm trạng thay đổi thất thường, dễ cáu gắt. Nhưng quan hệ trong ngày này có tác dụng rất tốt trong việc cân bằng được tâm trạng và thoải mái, giảm căng thẳng.

Hơn nữa, trong ngày đèn đỏ do co bóp tử cung nên khiến vùng bụng của chị em ấm ách, người thì đau, người thì tưng tức… Nhưng nếu quan hệ tình dục sẽ kích thích cơ thể tạo khoái cảm và giúp phóng thích các endorphin. Đây được coi là thuốc giảm đau hữu hiệu, giúp phụ nữ giảm đau bụng kinh hiệu quả. Vì thế, cuộc yêu trong ngày đèn đỏ sẽ khiến chị em dễ đạt cực khoái đến 2 lần, đồng thời còn có thể ngăn chặn và phòng ngừa mãn kinh sớm.

Quan hệ vào ngày đèn đỏ khiến phụ nữ thoải mái và giảm bớt các cơn đau
Quan hệ vào ngày đèn đỏ khiến phụ nữ thoải mái và giảm bớt các cơn đau

Tuy nhiên, ngày đèn đỏ phụ nữ có ham muốn cao nhưng tuyệt đối không thể bỏ qua việc dùng bao cao su. Vì khi có kinh nguyệt, âm đạo mở rộng hơn và mềm hơn nên quan hệ tình dục phải cẩn thận hơn. Hơn thế nữa, nguy cơ có thai vẫn có thể xảy ra cho dù chị em “yêu” trong những ngày này, vì thế vẫn cần phải phòng bị. Đồng thời, để ngăn không bị rách niêm mạc tử cung gây chảy máu nhiều, bạn cũng cần nhẹ nhàng khi quan hệ nữa nhé.

Bên cạnh đó, để “chuyện ấy” ngày đèn đỏ được hoàn hảo và không phải lo lắng về vấn đề vệ sinh thì đôi bạn hãy “yêu” vào ngày mà nàng “ra” ít nhất, tức là vào những ngày cuối. Khi quan hệ, nên trải tấm khăn bông to ở dưới chỗ nằm để việc dọn dẹp chiến trường diễn ra đơn giản hơn. Máu kinh sẽ không ngừng chảy vì thế bạn sẽ thấy hơi “ghê” nên hãy để đèn mờ hoặc tắt đèn khi quan hệ. Các yếu tố về nội tiết tố trong cơ thể hai người sẽ giúp cho đôi lứa có một cuộc yêu đỉnh cao, vì thế chuyện đèn đỏ không có gì ảnh hưởng. Nhưng sau khi quan hệ xong cần tắm rửa sạch sẽ, tránh viêm nhiễm.

Ngoài việc tăng ham muốn trong những ngày đèn đỏ, thì chị em còn cảm thấy ham muốn của mình tăng tột độ trong khoảng những ngày rụng trứng. Bởi thời điểm này cơ thể phụ nữ tiết ra nhiều pheromone làm tăng sự quyến rũ của họ đối với người khác phái. Đồng thời, nội tiết tố nữ thường tăng rất cao và có một số thay đổi trong cơ thể để tạo thuận lợi cho quá trình thụ tinh như dịch tiết âm đạo nhiều hơn, trong và dai như lòng trắng trứng gà, cổ tử cung hé mở,…

Quan hệ vào ngày đèn đỏ phải thật nhẹ nhàng
Quan hệ vào ngày đèn đỏ phải thật nhẹ nhàng

Tóm lại ngày đèn đỏ phụ nữ vẫn có ham muốn, thậm chí là ham muốn nhiều hơn so với nhưng ngày bình thường. Vì thế khi yêu trong ngày đèn đỏ, chị em vẫn có thể khiến chàng đê mê, quên lối về, thậm chí là còn dễ khiến cả hai "thăng hoa" hơn nữa nhé. Tuy nhiên, để tránh các vấn đề không đáng có cũng như nguy cơ mắc các bệnh, khi quan hệ vẫn cần mang bao cao su đầy đủ và vệ sinh sạch sẽ trước và sau quan hệ nhé! 

Hy vọng với những thông tin mới được chia sẻ trên đây, sẽ phần nào giúp bạn đọc có câu trả lời cho câu hỏi "Ngày đèn đỏ phụ nữ có ham muốn không?", đồng thời cũng xin chúc đời sống tình dục và tinh thần của dôi bạn luôn hạnh phúc và đầy yêu thương nhé!

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