Các bài tập tăng ham muốn cho nam giúp chàng tự tin 'xung trận'

Các bài tập tăng ham muốn cho nam không chỉ giúp phái mạnh khỏe khoắn, đẩy lùi bệnh tật mà còn góp phần “thắp lửa” cho cuộc “yêu” thêm nồng cháy.

Theo nhiều nghiên cứu đã chứng minh, những người đàn ông thường xuyên tập luyện thể thao thì khả năng “chinh chiến” chốn phòng the sẽ tốt hơn. Bởi những bài tập thể thao này đem lại nhiều lợi ích về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần, vì thế đời sống tình dục cũng hưng phấn hơn. Để có một “chương trình thể dục” vừa đơn giản, vừa hiệu quả thì nam giới cần phải sắp xếp thời gian hợp lý để thực hiện các bài tập tăng ham muốn sau đây: Bài tập nâng tạ Bài tập nâng tạ Nâng tạ là bài tập tăng ham muốn cho nam vô cùng hiệu quả để cải thiện đời sống tình dục. Bởi nâng tạ giúp cơ thể sản sinh testosterone tăng phong độ đàn ông. Cường độ nâng tạ có liên quan mật thiết đến mức độ tăng nồng độ testosterone. Hoạt động với cường độ cao lượng estosterone sẽ tiết ra càng nhiều, tuy nhiên nếu luyện tập quá sức sẽ gây ra phản ứng ngược. Thường xuyên tập nâng tạ còn giúp phái mạnh tăng sức chịu đựng của các cơ trong quá trình giao hợp.

Bài tập Kegel Kegel là bài tập sinh lý giúp nam giới kiểm soát được thời gian xuất tinh dựa vào nhóm cơ mu cụt, cải thiện ham muốn, kéo dài thời gian quan hệ, cương cứng tốt hơn… Để xác định được nhóm cơ mu cụt thì hạn hãy dừng lại giữa chừng khi đang đi tiểu, sẽ cảm nhận được sự vận động của nhóm cơ này. Khi đã tìm được vị trí này, bạn hãy thường xuyên thực hiện bài tập Kegel để siết chặt cơ mu cụt, giữ trong vòng 10 giây rồi thả lỏng, lặp lại nhiều lần để có hiệu quả tốt hơn. Bài tập Kegel cho nam Bài tập yoga Yoga là một trong những bài tập giúp “hâm nóng” chuyện ấy hiệu quả. Bởi bài tập yoga giúp cơ thể dẻo dai, linh hoạt hơn. Vì thế, khi lâm trận phái mạnh sẽ dễ dàng thực hiện các tư thế sáng tạo và đạt được hưng phấn mỗi khi ân ái. Hơn nữa tập yoga còn giúp tăng khả năng chịu đựng của phái mạnh ở trên giường và cải thiện các cơ bắp vùng hông.

Bơi lội Không chỉ có nam mà cả nữ nếu thường xuyên bơi lội sẽ rất tốt cho sức khoe, là hoạt động tuyệt vời để giảm cân và duy trì được khả năng “yêu” mãnh liệt. Theo một nghiên cứu của đại học Harvard đã chứng minh 110 nam giới béo phì bị chứng rối loạn cương dương cho thấy 1/3 trong số đó chỉ cần giảm 10% trọng lượng cơ thể là có thể cải thiện được chức năng tình dục. Hơn nữa, khi giảm được mỡ thừa, cơ thể gọn gàng và hấp dẫn hơn trong mắt đối phương. Vì thế, hàng ngày phái mạnh cần bơi ít nhất 30 phút mỗi lần, ba lần một tuần, để duy trì cân nặng hợp lý và giúp tăng sức bền bỉ trong mỗi cuộc yêu. Bài tập đi bộ nhanh Bài tập đi bộ nhanh Đi bộ nhanh là bài tập tăng cường sự tuần hoàn máu và lưu thông máu, có thể ngăn chặn các cơn đau tim đột ngột. Bên cạnh đó nó còn có tác dụng rất tốt trong việc cải thiện khả năng chăn gối của nam giới, cương cứng tốt và lâu hơn. Đi bộ nhanh cũng giúp giải phóng emdorphin và thư giãn, thúc đẩy hoạt động tình dục. Vì thế, nam giới hãy bỏ ra khoảng 30 phút để đi bộ nhanh, giúp đốt cháy ít nhất 200 calo/ngày và giảm đáng kể nguy cơ rối loạn cương dương. Trên đây là các bài tập tăng ham muốn cho nam, giúp cải thiện tính linh hoạt, tăng cường sức chịu đựng, củng cố vững chắc cột sống cho nam giới. Mỗi lần “lâm trận” nam giới sẽ cảm thấy sung sức hơn, hưng phấn kéo dài cho đến khi kết thúc cuộc “yêu”.

Phụ nữ ham muốn ở độ tuổi nào nhất? Để đưa ra kết luận được phụ nữ ham muốn ở độ tuổi nào nhất nhiều cuộc nghiên cứu đã được tiến hành. Và cuối cùng cũng đã có kết luận chính xác cho vấn đề này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cac-bai-tap-tang-ham-muon-cho-nam-giup-chang-tu-tin-xung-tran-296897.html