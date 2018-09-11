Làm sao để vợ chồng không cãi nhau

Tâm sự gia đình 11/09/2018 14:58

Cuộc sống vợ chồng khó tránh khỏi các cuộc cãi vã, nhưng cãi nhau nhiều khiến không khí gia đình trở nên rất nặng nề u ám, chưa kể khi cơn giận đã lên đến đỉnh điểm dễ xảy ra nhiều việc đáng tiếc. Vậy phải làm sao để vợ chồng không cãi nhau?

Khi sống chung, các cặp đôi sẽ phát hiện ra nhiều tật xấu của nhau, vì thế các cặp vợ chồng thường xuyên có mâu thuẫn và cãi vã nhau. Cãi vã không phải vì hết yêu, không phải vì ghét bỏ, trái lại vợ chồng có mâu thuẫn phát sinh, có cãi nhau mới có thể nhận ra quan điểm sống, tính cách của nhau, biết cách dung hòa, biết mình sai, mình có lỗi ở đâu để sửa. Nên đôi vợ chồng cãi nhau cũng là để hiểu nhau hơn, thế mới nói, không phải cứ hay tranh cãi không có nghĩ là không chung sống với nhau được, quan trọng là cách mà đôi bạn giải quyết mâu thuẫn và rút ra được gì từ những mâu thuẫn đó.

Tuy nhiên vợ chồng cãi nhau nhiều, cãi nhau gay gắt, ngày nào cũng tranh cãi thì lại khiến gia đình trở nên nặng nề, không khí u ám, chưa kể trong cơn giận xảy ra những hành động đáng tiếc. vì vậy, để giảm tải tuần suất cãi nhau và làm cho cuộc chiến tranh giữa hai vợ chồng trở nên nhẹ nhàng hơn thì bạn cần lưu ý các điều sau:

Kiểm soát lời nói của mình

Lời nói mất kiểm soát khiến cho các cuộc cãi vã diễn ra thường xuyên
Lời nói mất kiểm soát khiến cho các cuộc cãi vã diễn ra thường xuyên

Lời nó có ảnh hưởng rất lớn đến các mối quan hệ, đặc biệt là quan hệ vợ chồng. Một lời nói ra có thể là liều thuốc chữa lành vết thương hoặc gây sát thương ở mức độ cao. Phần lớn, vợ chồng hạnh phúc hay cãi vã cũng đều xuất phát từ việc trao đổi và nói chuyện hàng ngày.

Theo các chuyên gia, 50% các vụ cãi vã của các cặp đôi đều xuất phát từ những lời nói làm tổn thương nhau. Vì thế các mẫu thuẫn, các cuộc cã vã đều có thể tránh được nếu như hai người biết kiểm soát lời nói của mình. Do đó khi cảm thấy bực bội thì đôi bạn không nên tiếp tục câu chuyện, khi nào bình tĩnh thì hãy ngồi lại nói chuyện với nhau để giải quyết vấn đề.

Không nên bắt lỗi những lần trước không liên quan

Khi cãi nhau đôi bạn cần bình tĩnh đừng nêu ra các lỗi lầm trước đó
Khi cãi nhau đôi bạn cần bình tĩnh đừng nêu ra các lỗi lầm trước đó

Khi có vấn đề nào đó cần tranh cãi đôi bạn hãy nhìn thẳng vào vấn đề và nêu rõ quan điểm của mình thì cuộc nói chuyện sẽ diễn ra bình thường. Đồng thời, hai bạn không nên bới móc lỗi lầm trước đó của người kia như vậy sự việc sẽ không căng thẳng. Nếu như vấn đề của hai người nói ra và không thống nhất quan điểm thì không nên mất thời gian tranh cãi, hãy dừng ngay cuộc nói chuyện. Hai người cùng cho nhau một khoảng thời gian để suy nghĩ lại vấn đề, chỗ nào chưa đúng thì hãy nghe người kia trình bày giải quyết vấn đề. Có như vậy hai bạn mới đồng cảm và thấu hiểu cho nhau, không còn cãi vã.

Lùi một bước để tiến một bước

Bất kì ai cũng không muốn nghe các cuộc cãi vã xảy ra. Do đó, khi cãi nhau một trong hai bạn cần phải bỏ bớt cái tôi và nhịn một chút, “lấy nhu thắng cương”. Khi người kia nóng thì bạn cần phải nhịn và im. Khi người kia hạ hỏa thì bạn mới bắt đầu “tiến lên”, lúc này những gì bạn nói người kia mới có thể tiếp thu, biết lỗi sai để mà sửa.

Biết nhường nhịn nhau sẽ không cãi nhau
Biết nhường nhịn nhau sẽ không cãi nhau

Tuy nhiên khi tranh cãi thì đôi bạn không nên chiến tranh lạnh. Bởi nó là một thứ độc dược nguy hiểm, không giải quyết được vấn đề mà càng làm cho vấn đề từ bé xé ra to hơn. Chiến tranh lạnh giống như một canh bạc tâm lý, đôi bên đều chờ đợi người kia mềm lòng xuống nước trước. Đôi khi sự cố chấp và lòng tự tôn làm cho tình cảm của hai bên rời rạc, không khí gia đình nặng nề, khó chịu hơn.

Vì thế để vợ chồng không cãi vã nhau thì cả hai phải rũ bỏ cái tôi của mình xuống. Nếu có giận hờn cãi vã thì đôi bạn hãy coi đó là gia vị cho đời sống vợ chồng, hãy cố gắng học cách đối diện với chúng để có thể hiểu nhau nhiều hơn. 

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