Để đưa ra kết luận được phụ nữ ham muốn ở độ tuổi nào nhất nhiều cuộc nghiên cứu đã được tiến hành. Và cuối cùng cũng đã có kết luận chính xác cho vấn đề này.

Ở những thời điểm tuổi tác khác nhau, phụ nữ sẽ thể hiện ham muốn trong “chuyện ấy” khác nhau. Có thời điểm ít ham muốn nhưng có thời điểm ham muốn lại rất mãnh liệt. Vì thế, chuyên gia phân tích theo từng độ tuổi từ 20 – 50 và đã tìm ra đáp án. Đa số những người phụ nữ trong độ tuổi 30 – 40 đều có nhu cầu tình dục mãnh liệt và cháy bỏng hơn gấp bội so với các cô nàng trẻ trung hoặc đã bước qua thời kì mãn kinh. 30 – 40 là độ tuổi phụ nữ có ham muốn nhiều nhất Ở độ tuổi 30-40 cơ thể người phụ nữ đã hoàn thiện, thêm nữa hầu hết cũng đã trải qua những lần sinh nên các chị em sẽ hiểu về cơ thể mình hơn. Vì thế chức năng sinh lý cũng mạnh nhất, đồng thời các chị em cũng đã có nhiều về kinh nghiệm giường chiếu, sẽ tự tin hơn. Do vậy, thời điểm 30-40 tuổi chị em có cảm giác ham muốn và khao khát gần gũi đối phương mạnh nhất.

30-40 tuổi là độ tuổi phụ nữ ham muốn chuyện ấy nhất Phụ nữ trong khoảng độ tuổi này thường có sự thèm khát về tình dục và cũng chủ động hơn trong chuyện ấy, đồng thời cũng dễ đạt được khoái cảm trong cuộc yêu hơn nhiều lứa tuổi khác. Chính vì vậy, khi bước vào độ tuổi này cơ thể người phụ nữ luôn hừng hực “lửa yêu”, nỗi khao khát thường đi kèm với hành động để được thỏa mãn nhu cầu của bản thân. Chính vì vậy, phụ nữ tuổi 30 – 40 có đời sống ham muốn tình dục mạnh, họ trở nên bản lĩnh, mạnh dạn và dám bộc bạch, sẻ chia những nghĩ suy, nhu cầu của mình với bạn tình. Người phụ nữ hoàn toàn làm chủ chốn phòng the vì họ biết cách dẫn dụ bạn tình nhập cuộc và biết cách để đạt cực khoái một cách trọn vẹn. Cuộc sống gối chăn của họ bỏng cháy và thỏa mãn nhất.

Còn ở độ tuổi trẻ hơn từ 20-29 sẽ có tần suất ái ân dày đặc hơn, cơ thể chị em tiết ra nhiều hormone tình dục nhất nên rất thuận lợi cho hoạt động sinh lý và việc sinh đẻ của người phụ nữ. Nhưng do những ảnh hưởng về mặt tâm lý như e ngại, thiếu kỹ năng tình dục nên nhiều chị em lại ít có ham muốn tình dục. Phụ nữ 30-40 tuổi sẽ mạnh dạn chia sẻ tâm tư của mình với đối phương Còn từ độ tuổi 40 trở đi mức độ ham muốn trong chuyện chăn gối của chị em có dấu hiệu giảm dần sau đó giảm hẳn khi sang tuổi 50. Nguyên nhân là do lượng hormone sinh dục giảm, phụ nữ bước sang tuổi tiền mãn kinh nên suy giảm ham muốn. Một số yếu tố ảnh hưởng tới ham muốn tình dục của phụ nữ Ngoài tuổi tác và sự thay đổi của hormone trong cơ thể, ham muốn tình dục ở phụ nữ còn chịu tác động bởi một số yếu tố như: - Cảm xúc: Khi tâm trạng thoải mái, cảm xúc thăng hoa thì chị em sẽ cảm thấy phấn khích, ham muốn “chuyện ấy” tăng cao. - Nếu đối phương có những hành động lãng mạn cũng khiến chị em cảm thấy hưng phấn và muốn làm chuyện ấy. - Vào những ngày rụng trứng là thời điểm các chị em có nhu cầu tình dục cao hơn bởi lượng hormone tăng lên và tiết dịch nhiều hơn thuận tiện cho việc “yêu” nên nhu cầu “yêu” cũng mãnh liệt hơn. Ham muốn của phụ nữ còn phụ thuộc rất nhiều vào sức khỏe Tóm lại ở độ tuổi nào phụ nữ cũng có ham muốn. Tuy nhiên, trong độ tuổi 30-40 thì ham muốn tình dục là mãnh liệt hơn cả. Khả năng ham muốn phụ nữ thuộc rất nhiều vào sức khỏe. Vì thể để có đời sống tình dục viên mãn các chị em cần thường xuyên quan tâm đến sức khỏe mình.

Cách làm tăng ham muốn cho chồng để sung mãn cả đêm vẫn khí thế hừng hực Để cuộc “yêu” thêm thú vị và thăng hoa, là vợ khôn bạn cần phải tâm lý và biết cách làm tăng ham muốn cho chồng. Như vậy, đời sống vợ chồng mới viên mãn, dễ “đơm hoa kết trái”.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phu-nu-ham-muon-o-do-tuoi-nao-nhat-296666.html