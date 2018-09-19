Dưới đây là các dấu hiệu nhận biết đàn ông lâu ngày không quan hệ, giúp chị em biết được khi mình xa nhà chồng có vụng trộm hay không. Như vậy, các ông chồng đừng mơ có thể qua mặt được các bà vợ.

Theo các nghiên cứu, cứ mỗi giây, người đàn ông trưởng thành có thể sản xuất ra 300-600 tinh trùng. Khi bị vợ “cấm vận” hoặc vì lý do nào đó mà không được quan hệ thì tinh trùng sẽ đầy, trong người cảm thấy khó chịu, tỏ ra cáu gắt, nóng nảy bất thường… Chính vì vậy, đàn ông lâu ngày không quan hệ thường: Gạ gẫm chuyện chăn gối khi có cơ hội Đàn ông nhịn quan hệ lâu ngày rất hay gạ gẫm chuyện chăn gối Tình dục là nhu cầu thiết yếu vì thế khi đàn ông lâu ngày không được quan hệ luôn cảm thấy bí bức, ngột ngạt cần được giải phóng. Một khi có cơ hội, chàng sẽ lập tức gạ gẫm đối tác của mình làm chuyện ấy để “xả bớt hàng ứ đọng” cho tinh thần thoải mái.

Đầu dương vật nhạy cảm Đàn ông lâu ngày không quan hệ thì đầu dương vật rất nhạy cảm, chỉ cần một chút mơn chớn “cậu nhỏ” đã cương cứng và tiết nhiều dịch nhờn. Toàn bộ cơ thể của chàng sẽ nóng lên, cảm giác ham muốn mãnh liệt và nhanh chóng muốn 'thâp nhập" vào bên trong “cô bé”. Xuất tinh nhanh trong quá trình quan hệ Lâu ngày không quan hệ khiến chàng xuất tinh sớm hơn Không được quan hệ lâu ngày nên khi được thoả mãn nhu cầu sinh lý đàn ông thường rất hăng hái và mãnh liệt, nhưng cuộc “yêu” thường khá ngắn ngủi vì chàng xuất tinh sớm. Bởi túi tinh đầy do lâu ngày không được xả, hơn nữa ham muốn hăng say và thường khó có thể kiểm soát khả năng xuất tinh của bản thân. Kiểm soát cuộc yêu sẽ là vấn đề khá khó khăn đối với những người đàn ông lâu ngày không quan hệ tình dục. Vì thế đàn ông lâu ngày không quan hệ còn không ngờ được mình xuất nhanh đến vậy và nghĩ phong độ đang đi xuống.

Họ luôn có ham muốn làm thêm hiệp II hoặc hiệp III Một trong những cách nhận biết đàn ông lâu ngày không quan hệ đó là nhu cầu của họ thường tăng cao. Bình thường họ làm một hiệp đã đủ nhưng giờ đây muốn làm thêm hiệp II, thậm chí là hiệp III thì mới thỏa mãn. Điều này là hoàn toàn bình thường bởi lâu ngày “cậu nhỏ” không được quan hệ, xuất tinh quá nhanh ở hiệp I, cảm giác hụt hẫng, ham muốn vẫn còn nên muốn tiếp tục hiệp II. Khi tham gia hiệp II họ thường dai sức và cảm giác phong độ lên cao đỉnh điểm. Hơn nữa, khoảng cách để “cậu nhỏ” có thể cương cứng lại cho hiệp II rất ngắn, có thể chỉ mất khoảng 30 phút. Còn người quan hệ thường xuyên thường mất gần 2 tiếng hoặc hơn. Xuất tinh nhiều hơn mọi lần Chàng có thể xuất tinh nhiều hơn mọi lần Dựa vào lượng tinh trùng khi các chàng xuất ra bạn cũng có thể nhận biết được chàng lâu ngày không quan hệ hay là quan hệ thường xuyên. Khi chàng không quan hệ, túi tinh đầy thường xảy ra hiện tượng mộng tinh để làm giảm bớt lượng tinh trùng trong túi tinh. Khi được quan hệ lượng tinh trùng, tinh dịch khi xuất sẽ nhiều hơn mọi khi, điều này phụ nữ có thể cảm nhận rõ khi các chàng xuất trong âm hộ của mình hoặc trong bao cao su. Khoa học đã chứng minh, cả phụ nữ và đàn ông lâu ngày không quan hệ đều sẽ không tốt cho sức khỏe. Bởi họ phải kìm nén hoạt động “ân ái”, lâu dần khả năng sinh tinh cũng kém dần, chất lượng và số lượng tinh trùng kém hơn. Thậm chí nam giới sẽ suy giảm chức năng sinh lý nam. Vì thế, trong đời sống vợ chồng, dù giận nhau cỡ nào, người vợ cũng không nên “cấm vận” quá lâu, sẽ khiến người chồng trở nên khó tính và dần hết tình cảm với bạn, đe dọa đến hạnh phúc gia đình.

Vợ chồng không hòa hợp chuyện chăn gối chớ nên coi thường Tình dục không chỉ là để duy trì nòi giống hay khoái cảm trong phút chốc, mà còn là hoạt động giúp thắt chặt tình cảm vợ chồng, giữ vững hạnh phúc hôn nhân. Vì thế mà nhiều cặp vợ chồng không hòa hợp chuyện chăn gối sẽ dễ nảy sinh lục đục, bất đồng quan điểm dẫn đến ly hôn.

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